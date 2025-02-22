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    OnePlus Watch 3'teki üretim hatası alay konusu oldu

    Kısa bir süre önce piyasaya sürülen OnePlus Watch 3, gülünç bir üretim hatası ile gündeme geldi. Kullanıcılar bu hatanın bilinçli bir pazarlama taktiği olup olmadığını tartışıyor.
    OnePlus Watch 3'teki üretim hatası alay konusu oldu Tam Boyutta Gör
    OnePlus'ın merakla beklenen yeni akıllı saati kısa bir süre önce piyasaya sürülmüştü. Geliştirilmiş donanımı ve daha uzun pil ömrüyle dikkat çeken Watch 3 isimli model, beklenmedik bir üretim hatasıyla gündeme geldi. Saatlerini teslim alan kullanıcılar arka panelinde dikkat çekici bir "yazım hatası" fark ettiler.

    OnePlus Watch 3'ün arkasında "Made in China" (Çin'de üretilmiştir) ifadesi yerine "Meda in China" yazıyor. Bu gülünç hata, sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında alay konusu oldu. Aynı hatanın birçok kişi tarafından fark edilmesi yazım hatasının ilk partideki tüm saatlerde mevcut olduğunu gösteriyor.

    OnePlus Watch 3'teki üretim hatası alay konusu oldu Tam Boyutta Gör

    OnePlus web sitesindeki görsel de hatalıydı

    OnePlus, üretim sürecindeki bu küçük ancak dikkat çekici hatayı gelecek parti cihazlarda düzeltecektir. Fakat daha da vahim olan şey Çinli şirketin web sitesindeki resmi görselde de aynı yazım hatasının olması. Konu gündeme geldikten sonra söz konusu basın görseli web sitesinden hızlı bir şekilde kaldırıldı.

    Öte yandan bazı kullanıcılar bunun OnePlus'ın bilinçli bir pazarlama taktiği olduğunu savunurken, diğerleri ise kalite kontrol ekibinin büyük bir hata yaptığını düşünüyor. Bununla birlikte "İşte koleksiyonluk bir ürün böyle ortaya çıkarılır" diyerek olaya esprili şekilde yaklaşanlar da var.

    Kaynakça https://www.ndtv.com/offbeat/oneplus-watch-3-goes-viral-for-embarrassing-typo-on-back-panel-meda-in-china-7763422 https://x.com/Marks_Tech/status/1892674078302974116
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    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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