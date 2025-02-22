OnePlus Watch 3'teki üretim hatası alay konusu oldu

OnePlus Watch 3'ün arkasında "Made in China" (Çin'de üretilmiştir) ifadesi yerine "Meda in China" yazıyor. Bu gülünç hata, sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında alay konusu oldu. Aynı hatanın birçok kişi tarafından fark edilmesi yazım hatasının ilk partideki tüm saatlerde mevcut olduğunu gösteriyor.
OnePlus web sitesindeki görsel de hatalıydı
OnePlus, üretim sürecindeki bu küçük ancak dikkat çekici hatayı gelecek parti cihazlarda düzeltecektir. Fakat daha da vahim olan şey Çinli şirketin web sitesindeki resmi görselde de aynı yazım hatasının olması. Konu gündeme geldikten sonra söz konusu basın görseli web sitesinden hızlı bir şekilde kaldırıldı.
Öte yandan bazı kullanıcılar bunun OnePlus'ın bilinçli bir pazarlama taktiği olduğunu savunurken, diğerleri ise kalite kontrol ekibinin büyük bir hata yaptığını düşünüyor. Bununla birlikte "İşte koleksiyonluk bir ürün böyle ortaya çıkarılır" diyerek olaya esprili şekilde yaklaşanlar da var.Kaynakça https://www.ndtv.com/offbeat/oneplus-watch-3-goes-viral-for-embarrassing-typo-on-back-panel-meda-in-china-7763422 https://x.com/Marks_Tech/status/1892674078302974116 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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