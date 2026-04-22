Elektrikli Renault Scenic E-Tech Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Renault'nun C-SUV segmentindeki tamamen elektrikli temsilcisi Scenic E-Tech, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. 2024 yılında Avrupa'da "Yılın Otomobili" seçilerek büyük bir başarıya imza atan model, sunduğu yüksek menzil ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de Esprit Alpine donanım seviyesiyle satışa sunulan elektrikli Renault Scenic E-Tech'in liste fiyatı 3 milyon 490 bin TL olarak açıklandı. Ancak Renault, modelin Türkiye pazarına girişi şerefine lansmana özel bir kampanya yaparak başlangıç fiyatını 3 milyon 300 bin TL'ye indirmiş durumda.

Tam Boyutta Gör

Elektrikli Renault Scenic, 160 kW (220 beygir) güç ve 300 Nm tork üreten tek bir elektrik motoruna sahip. 87 kWh kapasiteli bataryası sayesinde WLTP standartlarına göre 604 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Şarj performansı ile öne çıkan model, 150 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde uygun koşullarda yaklaşık 30 dakikada tam doluma ulaşabilmekte.

CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Scenic E-Tech, 4.47 metre uzunluğu ve 2.78 metre aks mesafesiyle ferah bir yaşam alanı vadediyor. Aracın 545 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.670 litreye kadar çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör

İç mekanda ise bizi Android Automotive OS tabanlı OpenR Link multimedya sistemi karşılıyor. Sürüş güvenliği için 29 farklı sürüş destek sistemiyle donatılan araçta adaptif hız sabitleyici, yarı otonom sürüş, dört kademeli rejeneratif frenleme sistemi ve tek pedal ile sürüş desteği var. Ayrıca Ayrıca opaklaşma özelliğiyle dikkat çeken ve daha önce ödül almış olan Solarbay panoramik cam tavan sistemi de bu modelde yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: