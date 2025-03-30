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    BYD yeni elektrikli sedanı e7’yi tanıttı: İşte detaylar

    BYD, elektrikli araç serisine orta sınıf yeni bir sedan modeli daha ekledi. Tamamen elektrikli olarak tasarlanan e7, 450 ile 520 kilometre arasında değişen menzil sunuyor. 

    BYD yeni elektrikli sedanı e7’yi tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    BYD, elektrikli araç serisine yeni bir model daha ekliyor. Şirketin tanıttığı e7, tamamen elektrikli bir sedan ve markanın e serisine ait. BYD, genellikle modellerine Çin hanedanları ya da deniz canlılarının adını veriyor, ancak e serisi bu kuralın dışında kalıyor.

    BYD e7, 4.78 metre uzunluğa, 1.9 metre genişliğe ve 1.515 metre yüksekliğe sahip. 2.82 metrelik dingil mesafesiyle de sınıfına göre geniş bir iç alan sunması bekleniyor. Araçta 100 kW gücünde tek bir elektrik motoru yer alıyor ve azami hızı saatte 150 kilometreyle sınırlı. Batarya tarafında ise iki seçenek sunuluyor: 48 kWh kapasiteli versiyon yaklaşık 450 km, 57.6 kWh olan ise yaklaşık 520 km menzil vadediyor. Bu değerler CLTC ölçüm standardına göre belirlenmiş.

    BYD, e7’nin tanıtımıyla birlikte e serisini yeniden gündeme taşırken, şirketin web sitesinde daha önce yer alan e2 Glory Edition modelinin artık gösterilmemesi dikkat çekiyor. Bu model geçtiğimiz yıl 12.360 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu sebeple yeni modelin fiyatının da bu düzeylerde olması bekleniyor.

    Öte yandan BYD, sadece yeni modellerle değil, mevcut araçlarına yaptığı kampanyalarla da öne çıkıyor. Şirket, bazı hibrit modellerde indirime giderek, örneğin Sealion 06 DM-i’nin akıllı sürüş özelliği bulunmayan versiyonunu yine 12.360 dolardan piyasaya sürdü. Bu hamlenin, güncellenmiş versiyonların çıkmasının ardından eski stokları eritmeye yönelik olduğu düşünülüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    O
    onurtvkcr 18 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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