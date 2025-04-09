Yeni BYD e7 elektrikli sedan ortaya çıktı

BYD e7 elektrikli sedan, "Marine Aesthetics" adı verilen tasarım dili kapsamında ince LED aydınlatmaları, alçak ve çıkıntılı burun kısmı ve dikey hava girişleriyle dikkat çekiyor. Gri gövde rengiyle tanıtılan modelde, aracın boyutuna göre küçük kalan 16 inçlik koyu renkli jantlar kullanılmış. BYD modellerinin arka kısmında genelde boydan boya uzanan stop lambaları görürüz ancak Çinli firma e7'de daha düşük maliyetli bir çözüme yönelmiş.
Elektrikli sedanın teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı ancak 100 kW (134 hp) güç üreten elektrik motoruyla 150 km/s maksimum hıza çıkabileceğini biliyoruz. Söz konusu model, BYD ürün gamındaki diğer tüm araçlar gibi lityum demir fosfat batarya ile donatılacak ancak kapasite ve menzil henüz belli değil. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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