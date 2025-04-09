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Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, farklı kullanım amaçlarına yönelik araç serilerine sahip. E serisi araçlar da çoğunlukla taksi olarak kullanılmak üzere uygun fiyatlı seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda piyasaya sürülen son otomobil BYD e7 oldu.

BYD e7 elektrikli sedan, "Marine Aesthetics" adı verilen tasarım dili kapsamında ince LED aydınlatmaları, alçak ve çıkıntılı burun kısmı ve dikey hava girişleriyle dikkat çekiyor. Gri gövde rengiyle tanıtılan modelde, aracın boyutuna göre küçük kalan 16 inçlik koyu renkli jantlar kullanılmış. BYD modellerinin arka kısmında genelde boydan boya uzanan stop lambaları görürüz ancak Çinli firma e7'de daha düşük maliyetli bir çözüme yönelmiş.

Tam Boyutta Gör BYD e7; 4780 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1515 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Kıyaslamak gerekirse, Tesla Model 3'ten 6 cm daha uzun bir model. Kuru ağırlığı 1499 kg ile 1566 kg arasında değişen modelin şarj girişi ön çamurluk üzerinde yer alıyor. Buna ek olarak, üst versiyonda elektrikli açılabilir sunroof donanımına sahip olduğu görülüyor.

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Elektrikli sedanın teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı ancak 100 kW (134 hp) güç üreten elektrik motoruyla 150 km/s maksimum hıza çıkabileceğini biliyoruz. Söz konusu model, BYD ürün gamındaki diğer tüm araçlar gibi lityum demir fosfat batarya ile donatılacak ancak kapasite ve menzil henüz belli değil. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Yeni BYD e7 elektrikli sedan ortaya çıktı