Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes-AMG Taycan’a rakip 1000 beygirlik süper modeliyle sahaya dönüyor

    Mercedes-AMG, tamamen kendine ait elektrikli platformuyla geliştirdiği yeni süper otomobiliyle dikkatleri üzerine çekiyor. AMG.EA altyapısı üzerine kurulan bu model 1.000 beygir gücü aşıyor.

    İşte Mercedes-AMG'nin Taycan’a rakip 1000 beygirlik süper modeli

    Mercedes-AMG, tamamen elektrikli süper sedan dünyasında kartlarını yeniden dağıtmaya hazırlanıyor. Marka, geleneksel EQE ve EQS modellerinde yaşanan stil tartışmaları ve marka konumlandırma sorunlarını geride bırakacak yeni bir stratejiye geçiyor. Bu dönüşümün merkezinde, yalnızca AMG'ye özel geliştirilen yeni bir elektrikli platform yer alıyor. AMG.EA olarak adlandırılan bu yapı, markanın gelecekteki yüksek performanslı elektrikli araçları için temel olacak.

    Henüz ismi açıklanmayan yeni AMG GT, Mercedes'in şimdiye kadar geliştirdiği hiçbir elektrikli otomobile benzemiyor. Model, klasik Mercedes tasarım diline daha yakın ama çok daha sportif oranlara sahip. Aerodinamik çizgiler, yere yakın yapı ve öne çıkan ön cam eğimiyle birlikte bu otomobil, kamuflajlı test sürüşlerinde bile dikkat çekmeyi başarıyor. Özellikle ön ve arka far gruplarına entegre edilen yıldız desenli detaylar ise bazı kullanıcılar tarafından fazlasıyla “şov amaçlı” bulunabilir.

    Görsel cazibenin ötesinde, bu otomobili özel kılan şey ise kaputunun altındaki teknoloji. AMG mühendisleri, geleneksel elektrik motorlarının ötesine geçerek, daha kompakt, daha güçlü ve daha hafif olan eksenel akılı motorlara yönelmiş durumda. Bu motorlar sayesinde aracın 1.000 beygir gücünü aşan bir performansa ulaşması ve 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 2,2 saniyede çıkması bekleniyor. Bu da onu doğrudan Porsche Taycan Turbo GT gibi modellerin karşısına koyuyor.

    Mercedes ayrıca EQ markasını tamamen rafa kaldırarak, elektrikli modellerini ana ürün gamına entegre etmeyi planlıyor. Böylece kullanıcılar, artık bir Mercedes’in elektrikli olup olmadığını anlamaya çalışmak yerine, doğrudan modelin performansına ve tasarımına odaklanabilecek. AMG’nin kendi platformunu kullanarak geliştirdiği bu yeni GT modeli de bu yaklaşımın ilk ciddi meyvesi olarak öne çıkıyor.

    Pazarın ultra hızlı elektrikli otomobillere olan ilgisi giderek artarken, Mercedes-AMG bu yeni hamlesiyle hem sadık kullanıcılarını geri kazanmayı hem de yeni nesil performans tutkunlarını markaya çekmeyi hedefliyor. Şimdi gözler, bu etkileyici modelin ne zaman tamamen ortaya çıkacağına çevrilmiş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio akü şarj oluyor uyarısı omuz kas yırtığı ameliyatı olanların yorumları akay isminin anlamı kendi kendini arama kodu tens pedi yapışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A54
    Samsung Galaxy A54
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17
    MSI KATANA 17
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum