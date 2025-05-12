Mercedes-AMG Taycan’a rakip 1000 beygirlik süper modeliyle sahaya dönüyor

Mercedes-AMG, tamamen elektrikli süper sedan dünyasında kartlarını yeniden dağıtmaya hazırlanıyor. Marka, geleneksel EQE ve EQS modellerinde yaşanan stil tartışmaları ve marka konumlandırma sorunlarını geride bırakacak yeni bir stratejiye geçiyor. Bu dönüşümün merkezinde, yalnızca AMG'ye özel geliştirilen yeni bir elektrikli platform yer alıyor. AMG.EA olarak adlandırılan bu yapı, markanın gelecekteki yüksek performanslı elektrikli araçları için temel olacak.

Henüz ismi açıklanmayan yeni AMG GT, Mercedes'in şimdiye kadar geliştirdiği hiçbir elektrikli otomobile benzemiyor. Model, klasik Mercedes tasarım diline daha yakın ama çok daha sportif oranlara sahip. Aerodinamik çizgiler, yere yakın yapı ve öne çıkan ön cam eğimiyle birlikte bu otomobil, kamuflajlı test sürüşlerinde bile dikkat çekmeyi başarıyor. Özellikle ön ve arka far gruplarına entegre edilen yıldız desenli detaylar ise bazı kullanıcılar tarafından fazlasıyla “şov amaçlı” bulunabilir.

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Görsel cazibenin ötesinde, bu otomobili özel kılan şey ise kaputunun altındaki teknoloji. AMG mühendisleri, geleneksel elektrik motorlarının ötesine geçerek, daha kompakt, daha güçlü ve daha hafif olan eksenel akılı motorlara yönelmiş durumda. Bu motorlar sayesinde aracın 1.000 beygir gücünü aşan bir performansa ulaşması ve 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 2,2 saniyede çıkması bekleniyor. Bu da onu doğrudan Porsche Taycan Turbo GT gibi modellerin karşısına koyuyor.

Mercedes ayrıca EQ markasını tamamen rafa kaldırarak, elektrikli modellerini ana ürün gamına entegre etmeyi planlıyor. Böylece kullanıcılar, artık bir Mercedes’in elektrikli olup olmadığını anlamaya çalışmak yerine, doğrudan modelin performansına ve tasarımına odaklanabilecek. AMG’nin kendi platformunu kullanarak geliştirdiği bu yeni GT modeli de bu yaklaşımın ilk ciddi meyvesi olarak öne çıkıyor.

Pazarın ultra hızlı elektrikli otomobillere olan ilgisi giderek artarken, Mercedes-AMG bu yeni hamlesiyle hem sadık kullanıcılarını geri kazanmayı hem de yeni nesil performans tutkunlarını markaya çekmeyi hedefliyor. Şimdi gözler, bu etkileyici modelin ne zaman tamamen ortaya çıkacağına çevrilmiş durumda.

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