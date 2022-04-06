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    TikTok'un ana şirketi, Instagram ve Snapchat'ten içerik kopyalamakla suçlanıyor

    TikTok'un çatı şirketi ByteDance, eski çalışanları tarafından Instagram ve Snapchat kullanıcılarının rızası olmadan platformdan içerik ve kullanıcı profillerini kopyalamakla suçlanıyor.
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    ByteDance, Instagram ve Snapchat'ten içerik çalmakla suçlanıyor

    TikTok'un ana şirketi olan ByteDance, Flipagram'da sahte hesaplar oluşturup uygulamanın yükselişini hızlandırmak adına Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarından kullanıcı profillerini ve içerikleri almakla suçlanıyor.

    'Algoritmayı eğitmek için de kullanıldı'

    BuzzFeed News tarafından Flipagram üzerinde çalışan dört eski ByteDance çalışanıyla yapılan görüşmelerde şirketin, kullanıcıların rızası olmadan içerik için farklı sosyal medya platformlarından yüz binlerce hesabı kopyaladığı öğrenildi.

    Çalışanlar, ByteDance'in Ocak 2017'de Flipagram'ı satın almasının hemen ardından kopyalamaların başlatıldığını ve bu çalışmaların Çin'de bir mühendislik ekibi tarafından yürütüldüğünü söylüyorlar. İddialara göre ByteDance, kopyaladığı içerikleri ABD kullanıcılarına ilgi alanlarına yönelik içerik öneren algoritmasını eğitmek için kullandı.

    Instagram, Snapchat ve Musical.ly'den kısa biçimli videolar, kullanıcı adları, profil resimleri ve profil açıklamaları kopyalandığı belirtiliyor. Mevcut iddialara ByteDance'dan henüz bir yanıt gelmedi.

    2013 yılında geliştirilen Flipagram, bir fotoğraf kolajı ve kısa biçimli video uygulaması olarak hayatına başladı. Ocak 2017'de ByteDance tarafından satın alınan uygulama Vigo Video olarak yeniden markalandı. Şirket, Flipagram'ın rakibi olarak gösterilen Musical.ly'yi de satın aldı ve onu da TikTok olarak yeniden markalaştırdı.

    Kaynakça https://www.engadget.com/tik-tok-owner-byte-dance-scraped-content-from-instagram-and-others-to-push-predecessor-app-232135784.html https://www.buzzfeednews.com/article/emilybakerwhite/bytedance-scraped-fake-accounts-instagram-snapchat
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    donanimhabercom Instagram

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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