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    Snapchat, YouTube videolarının doğrudan paylaşımına izin veriyor

    Snapchat, yeni bir blog gönderisiyle kullanıcılarının artık bir YouTube videosunu gönderilerine eklemek istediklerinde bunu videonun Paylaş düğmesi üzerinden gerçekleştirebileceğini duyurdu.
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    Snapchat, YouTube videolarının doğrudan paylaşımına izin veriyor
    Tam Boyutta Gör

    Snapchat, kullanılışlı bir özelliği uygulamalarına entegre ettiğini duyurdu. Yeni özellik, kullanıcıların YouTube videolarını kolay bir şekilde hikayelerine eklemelerine olanak tanıyor. iOS ve Android'deki Snapchat kullanıcıları artık bu özelliği kullanabiliyor.

    Snapchat'te kolay paylaşım

    Snapchat kullanıcıları, paylaşım yaparken YouTube videolarına yer vermek istediklerinde videonun bağlantısını kopyalayıp gönderiye paylaşmaları gerekiyordu. Artık kullanıcılar, YouTube videosunun Paylaş düğmesi üzerinden Snapchat'i seçerek işlemi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecek.

    Snapchat blog gönderisinde: "2 milyardan fazla oturum açmış kullanıcı, yeni müzikler bulmalarına, farklı beceriler edinmelerine, haberleri yakalamalarına ve çevrelerindeki dünya hakkında daha fazlasını keşfetmelerine yardımcı olacak videoları izlemek için her ay YouTube'u ziyaret ediyor. Yeni entegrasyonla, bu izleyicilerin en sevdikleri klipleri ve videoları Snapchat'te arkadaşlarıyla paylaşmalarını hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Gönderiye eklenen YouTube videosu bir çıkartma olarak görünecek.

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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