Snapchat, YouTube videolarının doğrudan paylaşımına izin veriyor

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Snapchat, kullanılışlı bir özelliği uygulamalarına entegre ettiğini duyurdu. Yeni özellik, kullanıcıların YouTube videolarını kolay bir şekilde hikayelerine eklemelerine olanak tanıyor. iOS ve Android'deki Snapchat kullanıcıları artık bu özelliği kullanabiliyor.

Snapchat'te kolay paylaşım

Snapchat kullanıcıları, paylaşım yaparken YouTube videolarına yer vermek istediklerinde videonun bağlantısını kopyalayıp gönderiye paylaşmaları gerekiyordu. Artık kullanıcılar, YouTube videosunun Paylaş düğmesi üzerinden Snapchat'i seçerek işlemi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecek.

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Snapchat blog gönderisinde: "2 milyardan fazla oturum açmış kullanıcı, yeni müzikler bulmalarına, farklı beceriler edinmelerine, haberleri yakalamalarına ve çevrelerindeki dünya hakkında daha fazlasını keşfetmelerine yardımcı olacak videoları izlemek için her ay YouTube'u ziyaret ediyor. Yeni entegrasyonla, bu izleyicilerin en sevdikleri klipleri ve videoları Snapchat'te arkadaşlarıyla paylaşmalarını hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Gönderiye eklenen YouTube videosu bir çıkartma olarak görünecek.

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