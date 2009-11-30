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C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition 7GHz barajını aştı

9 yıl
33,4b
1
90
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition 7GHz barajını aştı
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AMD'nin C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinden yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Yapılan revizyon güncellemesiyle TDP seviyesi 140 Watt'tan 125 Watt seviyesine çekilen ve akabinde hız aşırtma potansiyeli geliştirilen Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle Donanimhaber.com olarak dünyada ilk defa 6.8GHz'in üzerine çıkarak yeni işlemcinin sahip olduğu hız aşırtma potansiyelini gözler önüne sermiştik. C3 revizyon işlemcilerle hız aşırtma çalışmalarına devam eden profesyonel hız aşırtmacılar, 7GHz'i aşarak bu alanda yeni bir başarıya daha imza atmış oldular.

AMD kısa bir süre önce yayımladığı özel bir video çalışması ile Ocak ayında lanse edilen Phenom II işlemcilerin hız aşırtma serüvenin özetlemiş, Sıvı Azot ile kıyaslandığında daha düşük sıcaklıklara olanak tanıyan Sıvı Helyum ile dört çekirdekli işlemcilerde 7GHz barajını aşan ilk üretici olduğuna dikkat çekmişti. C2 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition ile ulaşılan 7GHz rekorundan sonra yeni bir rekor haberi de Rusya'dan geldi ve Rus hız aşırtma profesyonelleri Sıvı Azot ile yaptıkları testlerde C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisini 7040MHz'e çıkardıklarını duyurdular.

Basın örneği işlemci ve MSI'ın 790FX+SB750 çipsetli 790FX-GD70 anakartı üzerinde LN2 kullanılarak yapılan çalışmada, işlemci çalışma gerilimi 1.824v seviyesine çıkartılırken, işlemci çarpanı ise 27.5x olarak belirlenmiş. Bellek olarak G.Skill'in Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS DDR3 modülünün kullanıldığı çalışmanın detayları için buraya, CPU-Z onayı içinse buraya tıklayabilirsiniz.

C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition 7GHz barajını aştı
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feyktofeyk 9 yıl
amd forever ^^ ıntel fanlarının gazına gelmeyın onlar kendı gazlarıylada 7 ghz e çıkarlar =) adamlar rekor kırıyor ama rekorun anlamını hıssıyatını ve tutkusunu bilmeyen nasıl anlasın? =) ben onlari mazur gordum amd nin yaptiklari ortada begenen alir begenmeyen almaz ama rekor kirildi diye bombos yorum yapmanin ( bize ne faydasi var vs...) mantigi yoktur. Bir arkadasimizin dedigi gibi sehiricinde ferrariyi 400 km ile kullanmak mumkunmu istikrarli bir sekilde ? Hic sanmam ..
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LaFleur- 9 yıl
her oc rekor başlığında bu olmak zorunda mı yahu.yorumlar kopmuş gidiyor.Allah akıl fikir versin.
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IronFist_InFlames 9 yıl

İnsectboy

her oc rekor başlığında bu olmak zorunda mı yahu.yorumlar kopmuş gidiyor.Allah akıl fikir versin.


Öyle deme yav şahsen ben çok eğlendim bu başlıkta Rekor denemesi başlığı altına millet evde nerden bulucaz Helyumu falan yazanlar var hatta işlemcinin yanında Helyum tankımı hediye edicekler diyenler bile oldu
Çok eğlendim onlar beni güldürdü Allah da onları güldürür inşallah. Hatta Intel fanları geldi hıh 7 Ghz olsa nolur dediler sanki hayatlarında 7 Ghz işlemcili bi makina kullanmış gibi Bence bu rekor başlıkları en eğlenceli başlıklar takip ederken zevk alıyorsun ^^
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redline_59 9 yıl
ilk bilgisayarımda AMD idi sımdıkı de amd bundan sonra toplayacagım pc de amd olacak anakartımı aldım elımdekı parcaları cıkarıp yavas yavas sıstemımı toplucam ve zerre kadarda intelde gonlum yok f/p bırıncısı amd tabı ıntelcıler bı dunya para werip aldıkları ıcın psıkolojıkolarak kendı urunlerını savunabılırler onları anlıoruz. gıdıp i7 alacagıma 1 dunya para verıp kı okadar sokaga atacak param yok alan arkadaslarada tabıkı bı sozumuz yok ama amd nın en ust ıslemcısı suan 300 kusur tl lerde ve 300 kusurlu amd ıslemcı 7ghz yi goruo potansıyelı burdan yakalayabılırsınız.... ben 955 dusnuodum ama 50-60 lira fasla verip 965 te alabılırım. bırde bı oc meraklılarınada rekor ıcın eyw. dıorum amd kullanıcı olarak bır kez daha yuzumusde bır tebessum olusturdular.
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BuĞrA 9 yıl
işlemci güzel yanlız sıvı azotla güzel hiçbir hava sogutmayla 4,5 görmek mümkün değil suyla bile cok zor yanı azotla cıkmıs cıkmamıs bızde 4ghz+ olmadıktan sonra azotla 7degıl 17bine cıksa ne olur
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tbektur 9 yıl
hoopp evi yakcan aşırtacam derken bu ne yahu kendini aşmış bu bence
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JoeyBane 9 yıl
takdire şayan bir rekor
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1963bursa 9 yıl
Aynı sıvı soğutma ile VIA Nano L3100 işlemcisini denemek isterdim.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Hızaştırma rekorlarının altındaki "bu ev kullanıcılarının ne işine yarar" cümlelerini görmekten öğük geldi artık. Rekorun size bir faydası yok zaten. Rekor adı üstünde.
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TELESCOPE 9 yıl

extraordinary
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VenomS 9 yıl
benim bulabildiğim kadarı ile hava soğutma ile max hız 4.3Ghz
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Annalyze 9 yıl
İyimiş te ben 7GHz yi napam oyunlarımı full grafikte açsın yeder pc OC ye de fazla gerek yok zaten....
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bkadem 9 yıl
Acaba, 7 GHZ barajını intel'in XXX işlemcisi aştı denilseydi muhtemelen Intel işte, çok güçlü, yenilikçi falan denilirdi. Amd'nin işlemcisi overclock olmasa şikayet oluyorsa yine şikayet...
Kaliteli bir soğutucu ile 5 ghz'ye çıkabileceğini öngörüyorum.
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syler23 9 yıl
bu denemeler ne için anlamıyorumm.. buşekilde oc yapabilecek kaç ev kullanıcısı var??? ne yani 7ghz yapınca noluyor günlük stabil kullanamadıktan sonra...
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wacd 9 yıl
Amaç o hızı o ekranda görebilmek hocam bu bir tutku..
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1 HiT u DowN 9 yıl

syler23

bu denemeler ne için anlamıyorumm.. buşekilde oc yapabilecek kaç ev kullanıcısı var??? ne yani 7ghz yapınca noluyor günlük stabil kullanamadıktan sonra...

Zaten siz evde 7ghz yapın diye kırmıyorlar rekoru sadece gösteriyorlar neler yapılabileceğini bu işlemciye..Yani rekor amaçlı başka bir amacı yok..
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1mpossible 9 yıl

syler23

bu denemeler ne için anlamıyorumm.. buşekilde oc yapabilecek kaç ev kullanıcısı var??? ne yani 7ghz yapınca noluyor günlük stabil kullanamadıktan sonra...


işlemci dayanıklılık testi olarak da düşünebilirsin yani işlemci 7 ghz de bile buhar olmuyo (yanmıyo )
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Gt95 9 yıl
bunlar ne yapmaya calisiyor anlamadimki sanki milet 7ghzde calistiracak pcde adama gibi islemci yapda intelden ustun olsun ucuzlasin artik fiyatlari sacma sapan bos islerle ugrasiyorlar bir turlu rekabeti getiremiyorlar heber icin tessekurler
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Nehalem 9 yıl
Normal Hava soğutmay ile en fazla kaç GHZ'lere çıkıldığına dair herhangi bir haber verilmiyor hep böyle extreme soğutmalar ile ilgili haberler veriliyor.
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