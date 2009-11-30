C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition 7GHz barajını aştı

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AMD'nin C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinden yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Yapılan revizyon güncellemesiyle TDP seviyesi 140 Watt'tan 125 Watt seviyesine çekilen ve akabinde hız aşırtma potansiyeli geliştirilen Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle Donanimhaber.com olarak dünyada ilk defa 6.8GHz'in üzerine çıkarak yeni işlemcinin sahip olduğu hız aşırtma potansiyelini gözler önüne sermiştik. C3 revizyon işlemcilerle hız aşırtma çalışmalarına devam eden profesyonel hız aşırtmacılar, 7GHz'i aşarak bu alanda yeni bir başarıya daha imza atmış oldular.

AMD kısa bir süre önce yayımladığı özel bir video çalışması ile Ocak ayında lanse edilen Phenom II işlemcilerin hız aşırtma serüvenin özetlemiş, Sıvı Azot ile kıyaslandığında daha düşük sıcaklıklara olanak tanıyan Sıvı Helyum ile dört çekirdekli işlemcilerde 7GHz barajını aşan ilk üretici olduğuna dikkat çekmişti. C2 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition ile ulaşılan 7GHz rekorundan sonra yeni bir rekor haberi de Rusya'dan geldi ve Rus hız aşırtma profesyonelleri Sıvı Azot ile yaptıkları testlerde C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisini 7040MHz'e çıkardıklarını duyurdular.

Basın örneği işlemci ve MSI'ın 790FX+SB750 çipsetli 790FX-GD70 anakartı üzerinde LN2 kullanılarak yapılan çalışmada, işlemci çalışma gerilimi 1.824v seviyesine çıkartılırken, işlemci çarpanı ise 27.5x olarak belirlenmiş. Bellek olarak G.Skill'in Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS DDR3 modülünün kullanıldığı çalışmanın detayları için buraya, CPU-Z onayı içinse buraya tıklayabilirsiniz.

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