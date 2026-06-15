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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en büyük şirketlerini belirlerken ciro, karlılık, satış vb. rakamları kullanarak sıralama yapmak mümkün. “En iyi işveren” unvanını belirlemek ise çok daha zor. Bu sorunun yanıtını bulmak için binlerce çalışanın gizli oylarıyla sıralama yapıldı.

Forbes Türkiye ve Statista tarafından ilk kez yapılan “Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2026” araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı gizli anket ile analiz yapıldı. Araştırma, Türkiye'de 250 ve üzerinde çalışanı olan tüm şirketleri kapsıyor. Listenin temelini "Çalıştığınız şirketi çok sevdiğiniz birine tavsiye eder miydiniz?" sorusunu oluşturdu.

Borusan Boru, 400 şirketin yer aldığı “Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2026” listesinin zirveye oturmayı başardı. Ardından Tüpraş, Beymen Group, Mavi ve Mercedes-Benz Türk takip etti.

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Teknoloji şirketleri arasında en tepede yer alan KoçDigital, genel sıralamada 86’ıncı sırada yer aldı. KoçDigital’i sahibinden.com (99’uncu) ve Hepsiburada (113’üncü) takip etti.

Savunma sanayi şirketleri arasında ise zirvede Baykar (7’inci) yer alırken ardından Roketsan (13’üncü) ve HAVELSAN (20’inci) izledi.

Listenin 88’inci sırasında yer alan Türk Telekom, mobil operatörler arasında zirvede yer alırken Vodafone (267’inci) ve Turkcell (371’inci) takip etti.

Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2026 - İlk 20

Borusan Boru Tüpraş Beymen Group Mavi Mercedes-Benz Türk Uludağ İçecek Baykar Kiğılı Toyota Otomotiv Türkiye Bosch Türkiye Renault Türkiye Siemens Türkiye Roketsan THY OPET Eti Atasun Optik Koçtaş Enerjisa Man Türkiye HAVELSAN

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Çalışanlar seçti: Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2026

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