Hyundai'den Türkiye’ye dev yatırım: Batarya üretimi başladı

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Tam Boyutta Gör Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, CNBC-e ekranlarında katıldığı canlı yayında, şirketin İzmit fabrikasında kurulan batarya üretim tesisinde test üretim sürecinin başladığını açıkladı.

Emre Özpeynirci'nin sunduğu programda konuşan Berkel, batarya üretim tesisinin mevcut Hyundai fabrikasının bünyesinde kurulduğunu belirtti. Yaklaşık 30 bin metrekarelik kapalı alana sahip tesise 55 milyon euroluk yatırım yapıldığı ifade edildi.

Yeni tesiste bu yıl 27 bin adet, gelecek yıl ise 40 bin adet batarya üretilmesi planlanıyor. Şirket, üretim kapasitesinin pazar talebine bağlı olarak daha da artırılabileceğini vurguluyor.

Önemli bileşenleri Türkiye'de üretilecek

Batarya fabrikasında toplam 27 robot ve 300 çalışan görev yapıyor. Üretim süreci ise üç temel aşamadan oluşuyor. İlk olarak batarya hücrelerinin montajı gerçekleştiriliyor. Daha sonra bu hücreler özel tasarlanmış kasalara yerleştiriliyor ve son aşamada nihai batarya paketi tamamlanıyor.

Batarya hücreleri, Samsung'un Macaristan'daki tesislerinden tedarik ediliyor. Buna karşılık soğutma sistemi, kablo altyapısı, yazılım ve batarya kasası gibi kritik bileşenler Türkiye'de üretiliyor. Bu yaklaşımın, yerli tedarik zincirinin güçlendirilmesi açısından önemli bir rol oynadığı değerlendiriliyor.

İzmit'te üretilen bataryalar öncelikli olarak Hyundai'nin Türkiye'de üretilecek yeni elektrikli modeli IONIQ 3 için kullanılacak. Pilot üretim hattından çıkan bataryaların hâlihazırda IONIQ 3'ün test süreçlerinde değerlendirildiği belirtildi.

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Şirketin paylaştığı verilere göre IONIQ 3 modelinde mevcut yüzde 40 seviyesindeki yerlilik oranının yüzde 50'ye çıkarılması hedefleniyor. Avrupa'daki tedarik ağı da hesaba katıldığında, aracın Avrupa yerlilik oranı ise yüzde 80 seviyesine ulaşıyor.

Toplam yatırım tutarı 715 milyon euroya çıkacak

Murat Berkel, Hyundai'nin Türkiye operasyonlarına yönelik yatırım planlarının genişlemeye devam ettiğini belirterek yeni yatırım rakamını ilk kez canlı yayında paylaştı. Berkel'in açıklamasına göre gelecek yıl mayıs ayına kadar Hyundai'nin Türkiye'deki toplam yatırım büyüklüğünün 715 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

Bu yatırım tutarının 250 milyon doları IONIQ 3, 400 milyon doları ise Bayon ve i20 için yapılacak.

IONIQ 3'ün seri üretimi ağustosta başlayacak

Tam Boyutta Gör Hyundai'nin Türkiye'deki elektrikli araç üretim planları da netleşmeye başladı. Berkel, Türkiye'de Togg'un ardından üretilecek tam elektrikli modeller arasında yer alan IONIQ 3'ün seri üretiminin ağustos ayında başlayacağını, aracın ise eylül ayında satışa sunulacağını açıkladı.

Bununla birlikte Hyundai, IONIQ 3'ün küresel tanıtımı için de Türkiye'yi merkez olarak konumlandırıyor. Açıklamaya göre, dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 500 gazeteci ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda İzmit'te üretilen IONIQ 3'ü test edecek.

BAYON ve i20 için de yeni takvim açıklandı

Canlı yayında Hyundai'nin diğer üretim planlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre şirket, BAYON modelinin seri üretimine aralık ayında başlayacak. İçten yanmalı ve hibrit motor seçenekleriyle üretilecek BAYON modelleri, 2027 model yılı araçlar olarak Türkiye'den dünya pazarlarına ihraç edilecek.

Öte yandan Hyundai'nin kompakt sınıftaki önemli modellerinden i20'nin tamamen yenilenmiş versiyonu gelecek yıl mayıs ayında piyasaya çıkacak. Yenilenen modelde hem hibrit hem de benzinli motor seçenekleri sunulacak. Şirket, bu dönüşüm sürecinde ek yatırım ihtimallerinin de gündemde olduğunu belirtiyor.

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