Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Soğuk Savaş döneminde geçen Call of Duty: Black Ops Cold War, oyun içi görüntülerden oluşan bir tanıtım videosu ile resmi olarak duyuruldu. Oyun, 13 Kasım’da PC ve mevcut nesil konsol platformlarına gelirken yeni nesil konsollar oyuna, Tatil döneminde kavuşacak.

Ayrıca Bkz. "Netflix, Altered Carbon’u iptal etti! 3. sezon gelmeyecek"

Black Ops serisinden tanıdığımız Alex Mason, Frank Woods ve Jason Hudson adlı karakterleri yeniden bir araya getirecek olan CoD: Black Ops Cold War, Soğuk Savaş döneminin jeopolitik çıkar savaşlarını oyuncuların deneyimine açacak. Ülkemizin de içinde bulunacağı ve Doğu Almanya, Vietnam, Sovyet dönemi Moskova’sı ile farklı birçok bölgede geçecek oyun, dönemin silah envanterini de hizmetimize sunacak. Serinin meşhur çevrimiçi Zombies modu ise ileri bir tarihte oyuncularla buluşacak.

İlginizi Çekebilir

Crysis’in beklentileri düşürecek orijinal ve remastered karşılaştırma görüntüleri yayınlandı

Oyun, yeni nesil konsollarda daha pahalı

CoD serisinin battle royale modu Warzone’a da ayrı bir ihtimam gösteren Activision, mevcut ve gelecek nesil platformları kapsayan çapraz platform ve çapraz ilerleme desteğiyle oyuncuların istedikleri platformdan oyuna kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlayacak. Oyunun çok oyunculu modu ile ilgili detayların ise 9 Eylül tarihi itibariyle duyurulacağı belirtildi.

Tam Boyutta Gör

CoD: Black Ops Cold War, üç farklı paketle satışa sunulacak. Bunlar; PC, Xbox One & PS4 için satın alınabilecek Standart Sürüm, PS4/PS5 ile Xbox One/Xbox Series X için çıkacak ve eski-yeni nesil konsollarda çalışacak Cross-Gen Bundle ile PC, PS4/PS5, ve Xbox One/Xbox Series X için yayınlanacak en üst paket olan Ultimate Edition olacak. Paket fiyatları ise sırasıyla 499, 569 ve 699 lira olarak belirlenmiş. Dolayısıyla yeni nesil konsol sahiplerinin alabileceği en ucuz paket 569 liralık Cross-Gen Bundle olacak. PC sahipleri ise oyunu Blizzard Shop üzerinden 59,99 euro (520 TL) karşılığında ön sipariş verebiliyor.

Oyunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://wccftech.com/call-of-duty-black-ops-cold-war-70-dollars-crossgen-bundle/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.