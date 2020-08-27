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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde çıkıyor

    Call of Duty serisinin son halkası Call of Duty: Black Ops Cold War 13 Kasım'da oyuncularla buluşuyor. Oyun, Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok farklı coğrafyada geçecek.
    8 sa.
    2,8b
    14
    21
    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde çıkıyor
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    Soğuk Savaş döneminde geçen Call of Duty: Black Ops Cold War, oyun içi görüntülerden oluşan bir tanıtım videosu ile resmi olarak duyuruldu. Oyun, 13 Kasım’da PC ve mevcut nesil konsol platformlarına gelirken yeni nesil konsollar oyuna, Tatil döneminde kavuşacak.

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    Black Ops serisinden tanıdığımız Alex Mason, Frank Woods ve Jason Hudson adlı karakterleri yeniden bir araya getirecek olan CoD: Black Ops Cold War, Soğuk Savaş döneminin jeopolitik çıkar savaşlarını oyuncuların deneyimine açacak. Ülkemizin de içinde bulunacağı ve Doğu Almanya, Vietnam, Sovyet dönemi Moskova’sı ile farklı birçok bölgede geçecek oyun, dönemin silah envanterini de hizmetimize sunacak. Serinin meşhur çevrimiçi Zombies modu ise ileri bir tarihte oyuncularla buluşacak.

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    Oyun, yeni nesil konsollarda daha pahalı 

    CoD serisinin battle royale modu Warzone’a da ayrı bir ihtimam gösteren Activision, mevcut ve gelecek nesil platformları kapsayan çapraz platform ve çapraz ilerleme desteğiyle oyuncuların istedikleri platformdan oyuna kaldıkları yerden devam edebilmelerini sağlayacak. Oyunun çok oyunculu modu ile ilgili detayların ise 9 Eylül tarihi itibariyle duyurulacağı belirtildi.

    Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde çıkıyor
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    CoD: Black Ops Cold War, üç farklı paketle satışa sunulacak. Bunlar; PC, Xbox One & PS4 için satın alınabilecek Standart Sürüm, PS4/PS5 ile Xbox One/Xbox Series X için çıkacak ve eski-yeni nesil konsollarda çalışacak Cross-Gen Bundle ile PC, PS4/PS5, ve Xbox One/Xbox Series X için yayınlanacak en üst paket olan Ultimate Edition olacak. Paket fiyatları ise sırasıyla 499, 569 ve 699 lira olarak belirlenmiş. Dolayısıyla yeni nesil konsol sahiplerinin alabileceği en ucuz paket 569 liralık Cross-Gen Bundle olacak. PC sahipleri ise oyunu Blizzard Shop üzerinden 59,99 euro (520 TL) karşılığında ön sipariş verebiliyor.

    Oyunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://wccftech.com/call-of-duty-black-ops-cold-war-70-dollars-crossgen-bundle/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    furkann406 (Cihan Furkan Çınar) 7 sa. en beğenilen
    Activision gibi abd oyun firmaları ülkemizi pek önemsemiyor malesef cod warzone oyununa neredeyse 1 yıl sonra Türk bayrağımızı getirtebildik oda kampanyalar başlattık mesajlar attık öyle geldi.Korsan oyun ülkemizde artık eskide kaldı artık yeni nesil oyunlar internet kesilince kapanıyor, eskiden bizim ülkemizi çoğunluk korsan alıyor diye önemsenmiyor sanıyorduk fakat onlar bahaneymiş dişimizi göstermemiz gerekiyor cod warzone oyununda yeni kurulan Makedonya ülkesinin bayrağı vardı bizim ülkemizin yoktu var mı böyle bişey.Bazı oyunlara türkçe dili bile yeni yeni getirmeye başladılar hala bazılarında İstanbul kadar ülkelerin dili var türkçe yok sonra diyorki gel orjinal oyun al.Battlefield 1 de türkçe dil seçeneği var ondan sonra çıkan Battlefield V te türkçe dil yok neden biz dahamı az satın aldık hayır tabiki zorunlu olmayınca getirmiyorlar.Bu böyle gitmez arkadaşlar duyarlı olalım onlar satıcıysa bizde müşteri olarak istediklerimizi söylememiz gerekiyor ses çıkarmazsak istediklerini yaparlar.
    Activision gibi abd oyun firmaları ülkemizi pek önemsemiyor malesef cod warzone oyununa neredeyse 1 yıl sonra Türk bayrağımızı getirtebildik oda kampanyalar baş...
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    1 Yanıt Yanıtla +26
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    vedkum 7 sa.
    Türkiye'de geçiyor diye indirim yaparlar dedik ama olmadı. Zorla korsana yönelecek millet.
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    Portraitclub 5 sa. furkann406
    Kardeşim hala anlamıyorsunuz. Senin kültür bakanlığın zorunlu kılmıyor bu yüzden adamlarda dil eklemiyor çünkü bu bir maliyet demek. Kendi tercihleri doğrultusunda dil eklediler bf1 hepsi bu! O kadar dil eklensin istiyorsan oyun geliştiricisine değil, kültür bakanlığına mesaj at.
    Kardeşim hala anlamıyorsunuz. Senin kültür bakanlığın zorunlu kılmıyor bu yüzden adamlarda dil eklemiyor çünkü bu bir maliyet demek. Kendi tercihleri doğrultusu...
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    3 Yanıt Yanıtla +9
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    Sean john (SEAN JOHN) 2 sa. (düzenlendi)
    Bf1 gibi sadece bu oyunluk gelebilir belki dil desteği .Mw için okadar bekledik Türk bayrağını anca 5. Sezonda geldi nerdeyse bir yıl sonra ve küçük küçük ülkelerin bile bayrakları vardı ümidi kesmiştim ben açıkcası.
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    TearsForFears 2 sa.
    60 euro 520 liraysa adamlar napsın çıkardıkları 1 oyun maaşımızın neredeyse 4 te 1 ine geliyor. Bölgesel fiyatlandırma uygulasalar keşke.
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    Ambarad (Oğuz ) 2 sa.
    Modern Warfare'in ilk 3 oyunundan daha iyi bi COD varsa, o da ilk Black Ops oyunudur. Yeri başkadır bende. Gelsin her türlü oynanır bu dönem.
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    Akınyahya 4 sa.
    Fiyata bak nasıl alalım bunu? Bu fiyat politikası tamamen Activision ile ilgili
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    Peaky (İbrahim ) 4 sa.
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    Luffy1907 (Serhat KiLiÇ) 4 sa.
    Türkiye’de geçiyor diye indirim beklemek , bilemedim...
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    draw1907 (doğan tüysüz) 5 sa.
    Kimse yazmandan ben yazayım



    Coğrafya kaderdir.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 5 sa.
    60 birim nerede 520 birim nerede
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 sa.
    Gameplay captured on Playstation 5
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    selçux ( Selçuk) 5 sa.
    Tr dil yoksa orjinalde almam arkadaş
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