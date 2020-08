Netflix, Altered Carbon’u iptal etti! 3. sezon gelmeyecek

Tam Boyutta Gör

Netflix’in yüksek bütçeli dizilerinden Altered Carbon iptal edildi. İlk sezonu 2018 yılında yayınlanan dizinin ikinci sezonu Şubat ayında yayınlanmıştı. Netflix, Altered Carbon’un fişini çekmeye ilk sezona kıyasla daha düşük izlenme oranlarına sahip olan ikinci sezonun ardından “izlenme - maliyet oranlarının” karşılanmadığı gerekçesiyle karar verdi.

Richard K. Morgan’ın aynı adlı romanından uyarlanan Altered Carbon, insan aklının dijital hale getirildiği, bilincin farklı bedenlere aktarılabildiği ve insanların sonsuza kadar yaşayabildiği bir evrende geçiyordu. Takeshi Kovacs’in maceralarına odaklanan dizide Kovacs karakterine birinci sezonda Joel Kinnaman (The Killing, Suicide Squad) , ikinci ve son sezonda ise Anthony Mackie (The Hurt Locker, Avengers) hayat vermişti.

Netflix geçtiğimiz hafta, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sağlık ve güvenlik kalemleri üzerinde yaşanan artışa bağlı olarak “The Society” ve “I’m Not Okay With This” dizilerini de iptal ettiğini duyurmuştu. Söz konusu iki dizi de aslında yeni sezonlar için şirketten onay almıştı.

Etkisini artırmaya devam eden Kovid-19 salgını, bakalım önümüzdeki süreçte diğer Netflix yapımlarını ne derece etkileyecek.

