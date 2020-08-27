Netflix, Altered Carbon’u iptal etti! 3. sezon gelmeyecek

Netflix’in yüksek bütçeli dizilerinden Altered Carbon iptal edildi. İlk sezonu 2018 yılında yayınlanan dizinin ikinci sezonu Şubat ayında yayınlanmıştı. Netflix, Altered Carbon’un fişini çekmeye ilk sezona kıyasla daha düşük izlenme oranlarına sahip olan ikinci sezonun ardından “izlenme - maliyet oranlarının” karşılanmadığı gerekçesiyle karar verdi.İlginizi Çekebilir Netflix’ten bir Ubisoft uyarlaması daha! Bu kez, Beyond Good & Evil filmi platforma geliyor
Ayrıca Bkz. "Nintendo Switch Pro konsolu 4K çözünürlük sunabilir"
Richard K. Morgan’ın aynı adlı romanından uyarlanan Altered Carbon, insan aklının dijital hale getirildiği, bilincin farklı bedenlere aktarılabildiği ve insanların sonsuza kadar yaşayabildiği bir evrende geçiyordu. Takeshi Kovacs’in maceralarına odaklanan dizide Kovacs karakterine birinci sezonda Joel Kinnaman (The Killing, Suicide Squad) , ikinci ve son sezonda ise Anthony Mackie (The Hurt Locker, Avengers) hayat vermişti.
Netflix geçtiğimiz hafta, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sağlık ve güvenlik kalemleri üzerinde yaşanan artışa bağlı olarak “The Society” ve “I’m Not Okay With This” dizilerini de iptal ettiğini duyurmuştu. Söz konusu iki dizi de aslında yeni sezonlar için şirketten onay almıştı.
Etkisini artırmaya devam eden Kovid-19 salgını, bakalım önümüzdeki süreçte diğer Netflix yapımlarını ne derece etkileyecek.
https://variety.com/2020/tv/news/altered-carbon-canceled-netflix-1234749745/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Zorrenti tvde kolay izlemenin yolunu bulursam netflix iptal.
Kalitesiz yayın izlemek istesem açar ulusal kanalları izlerim.
(Sense8/The Get Down/Altered Carbon/ öğrendiklerim)
Joel Kinnaman'ı değiştirmeyecektiniz
8 Kişi Okuyor (3 Üye, 5 Misafir) 4 Masaüstü 4 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1717 kez okundu.
22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
altered carbon 2. sezon, netflix ve