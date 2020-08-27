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    Netflix, Altered Carbon’u iptal etti! 3. sezon gelmeyecek

    Netflix, yüksek bütçeli bilim kurgu dizisi Altered Carbon'u ikinci sezonun ardından iptal ettiğini açıkladı. Gerekçe, “izlenme - maliyet oranlarının” karşılanmaması.
    9 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
    1,7b
    8
    26
    Sinema ve Dizi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Netflix, Altered Carbon’u iptal etti! 3. sezon gelmeyecek
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    Netflix’in yüksek bütçeli dizilerinden Altered Carbon iptal edildi. İlk sezonu 2018 yılında yayınlanan dizinin ikinci sezonu Şubat ayında yayınlanmıştı. Netflix, Altered Carbon’un fişini çekmeye ilk sezona kıyasla daha düşük izlenme oranlarına sahip olan ikinci sezonun ardından “izlenme - maliyet oranlarının” karşılanmadığı gerekçesiyle karar verdi.

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    Richard K. Morgan’ın aynı adlı romanından uyarlanan Altered Carbon, insan aklının dijital hale getirildiği, bilincin farklı bedenlere aktarılabildiği ve insanların sonsuza kadar yaşayabildiği bir evrende geçiyordu. Takeshi Kovacs’in maceralarına odaklanan dizide Kovacs karakterine birinci sezonda Joel Kinnaman (The Killing, Suicide Squad) , ikinci ve son sezonda ise Anthony Mackie (The Hurt Locker, Avengers) hayat vermişti.

    Netflix, Altered Carbon’u iptal etti! 3. sezon gelmeyecek
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    Netflix geçtiğimiz hafta, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sağlık ve güvenlik kalemleri üzerinde yaşanan artışa bağlı olarak “The Society” ve “I’m Not Okay With This” dizilerini de iptal ettiğini duyurmuştu. Söz konusu iki dizi de aslında yeni sezonlar için şirketten onay almıştı.

    Etkisini artırmaya devam eden Kovid-19 salgını, bakalım önümüzdeki süreçte diğer Netflix yapımlarını ne derece etkileyecek.



    https://variety.com/2020/tv/news/altered-carbon-canceled-netflix-1234749745/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Boldrex (C A*******) 9 sa. en beğenilen
    Her yapımda ucuz sosyal adalet savaşçılığı yaparsan olacağı bu işte. Oyun belgeseli izliyorum (high score) adam çıkmış siyah eşcinselim diyor. Ne alaka?
    Yanıtla +25
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    Apsny 8 sa.
    İkinci sezonda zenci başrol yaparsan olacağı buydu Joel kinnaman mükemmeldi.
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    bshaar387 8 sa. YOURMOVE
    Ne alaka şimdi?
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akasha_Ether (gkhn kc) 36 dk.
    İyi tarafından bakıyorum, daha fazla bozmadan bırakmışlar.

    Zorrenti tvde kolay izlemenin yolunu bulursam netflix iptal.

    Kalitesiz yayın izlemek istesem açar ulusal kanalları izlerim.
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    omer1739 (ömer er) 1 sa.
    Hadi ya
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    TearsForFears 2 sa.
    Hala netflix izleyen kaldı mı ya? Tek yaptıkları dizilerin içine etmek ve siyahi lgbt vb propagandaları yapmak. Altered carbon ilk sezonu çok iyiydi ikinci sezon başroldeki adamı değiştirip siyahi yapmışlar açıp bir bölüm bile izlemedim. Tamam bedenler değişiyor ama başrollerin değişmesi diziden soğutur. Bunları düşünmeyip gidip minnoşlar diye film yapıyor.
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    Ed Wood (Faruk Taner) 3 sa. (düzenlendi)
    İstisnasız bütün Netflix yapımlarına önyargıyla yaklaşıyorum. Bir ton dizi çıkarıyorlar yarısından fazlası üç sezondan sonra iptal ediliyor. Saçma sapan zorlama eşcinsel, siyahi durumlarından bahsetmiyorum bile.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Elenya 3 sa. yeni yorumcu Ed Wood
    Enola Holmes fragmanını izlediniz mi?
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    Elenya 4 sa. yeni yorumcu
    İlk sezon yeterliydi zaten. İkinci sezonu ben de sevemedim.
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    astegon (astegon CF) 4 sa.
    2. sezonun ilk bölümünü bile bitiremedim.İlk sezon muhteşemdi.İçine ettiler dizinin sonra "OPTOL OTTOK"
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    tobepeople 6 sa. (düzenlendi)
    Keşke Netflix'in bütün devamı olmayan filmlerini tek bir konu altında toplasanız , ben sırf devamı olmadığı için izleyeceğim :)
    (Sense8/The Get Down/Altered Carbon/ öğrendiklerim)
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    tunc4y (Tuncay ak) 6 sa.
    ilk sezon çok güzeldi 2.sezon nedense 2. bölümü bile zorla bitirdim. Tamam beden değiştirme vs. olayı ile karakter siyahi abimiz oldu ama Joel kinnaman abimizin yerini dolduramadı. Zaten Marvel filmlerinde de sevmezdim siyahi abimizi üstüne tuz biber oldu bu dizi.
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    Berringer (Ahmet ) 6 sa.
    1. sezon gerçekten güzeldi ama 2. sezonu zoraki bitirdim o yüzden yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum.
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    DeepestSea (Melih Ayas) 6 sa.
    1. sezonu mükemmeldi.Joel Kinnaman mükemmel iş çıkartmıştı.Fakat 2. sezonunda ki abimize ısınamadım.Sadece 3 bölüm izleyebildim

    Joel Kinnaman'ı değiştirmeyecektiniz
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    1717 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    altered carbon 2. sezon, netflix ve
    2 etiket daha altered carbon Bilim ve Teknoloji
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