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    Call of Duty: Mobile, 6. Sezon güncellemesi ile yeni harita, yeni modlar ve birçok yeni özelliğe kavuşuyor!

    Call of Duty: Mobile, 6. sezon güncellemesi sürüm 1.0.12 ile oyuna yeni haritalar, modlar, silahlar ve ekipmanlarla birlikte birçok yeni değişiklik getiriyor.
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    Mobil Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Call of Duty: Mobile, 6. Sezon güncellemesi ile yeni harita, yeni modlar ve birçok yeni özelliğe kavuşuyor!
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    Call of Duty: Mobile, bir dizi yeni özellik sunan Sezon 6 güncellemesini aldı. 'Once Upon a Time in Rust' olarak adlandırılan yeni güncelleme, bir süredir bahsi geçen Rust haritasını oyuna ekliyor. Ayrıca yeni oyun modları, yeni etkinlik sistemi, daha detaylı UI ayarları, birçok düzeltmeler ve geliştirmeler de oyuna dahil oldu.

    Yeni Harita: Rust

    Call of Duty: Mobile, 6. Sezon güncellemesi ile yeni harita, yeni modlar ve birçok yeni özelliğe kavuşuyor!
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    İlk olarak Call of Duty: Modern Warfare 2'de ortaya çıkan Rust haritası yeni güncelleme ile Call of Duty: Mobile'a da eklendi. Modern Warfare 2'deki haritanın güncellenmiş versiyonu olarak oyuna giren harita; çok oyunculu küçük bir harita olması sebebiyle yakın mesafeli savaşların sıkça yaşanacağını gösteriyor. Rust, 2v2 Showdown, Rapid Fire ve Hardpoint gibi birçok modda mevcut olacak.

    Activision'un Rust haritası hakkındaki detaylı incelemesi ve ipuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

    1v1 Duel mod ve Saloon haritası

    Call of Duty: Mobile, 6. Sezon güncellemesi ile yeni harita, yeni modlar ve birçok yeni özelliğe kavuşuyor!
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    Call of Duty: Mobile, 1v1 Duel adlı yeni bir moda sahip olacak. Adından da anlaşılacağı gibi, bu mod oyuncuların 1v1 savaşabileceği anlamına geliyor. Bu modda oyuncular, vahşi batı temasına sahip olan Saloon adlı yeni bir harita alacaklar. Bu küçük harita 2v2 Showdown oyunları için de mevcut olacak. Saloon'un yanı sıra, Killhouse'da da 1v1 Duel maçları gerçekleşebilecek. Mod Mayıs ortasından itibaren kullanıma sunulacak.

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    Call of Duty: Mobile, 6. Sezon güncellemesi ile yeni harita, yeni modlar ve birçok yeni özelliğe kavuşuyor!
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    Call of Duty: Mobile yeni güncelleme ile bayrak ele geçirme tarzı bir mod sunacak ancak temaya uygun olarak, oyuncular bayrakları değil, bir altın sandığını ele geçirip, korumaya çalışacaklar. Yani, oyuncular rakip altın sandığını ele geçirip üslerine getirmek ve düşmanın aynı şeyi yapmasını önlemek zorunda kalacaklar. Yeni mod yine vahşi batı konseptli olacak.

    Kill Confirmed Modu

    Call of Duty: Mobile, 6. Sezon güncellemesi ile yeni harita, yeni modlar ve birçok yeni özelliğe kavuşuyor!
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    Dört ila altı oyuncudan oluşan iki takımın karşı karşıya geldiği bir ölüm maçı oyun modudur. Amaç, mümkün olduğunca çok sayıda rakibi öldürmek ve takımınız adına puan kazanmak için künyeleri toplamaktır. Kaybolmadan önce künyeleri toplamalı ve rakipten hızlı davranılmalıdır.

    Battle Pass güncellemeleri

    Activision, bu güncellemeyle görevleri kaldıracağını ve oyuncuların artık oyunu oynayarak Battle Pass'ı seviye atlayabileceklerini açıkladı. Oyuncular artık maç oynadıklarında Battle Pass XP alacaklar. Bu XP, işlem sonrası raporunda(maç sonu) dikkate alınacaktır. Şirket, bunun işleri daha şeffaf hale getireceğini umuyor.

    Yeni etkinlik sistemi

    Tabii ki, oyun hala oyuncuların takip edebileceği belirli etkinlikler ve görevler sunacak. Bunlar Özel, Sezonluk, Günlük ve daha fazlasına bölünecektir. Bunu karşılamak için, oyuncular mevcut tüm etkinlikleri kendi kategorilerine ayıracak yeni bir kullanıcı arayüzü görecekler.

    Tüm bunların yanı sıra oyuncular; rakibinizi üst bedenden vurduğunuzda etkisiz hale getirebileceğiniz Operator Skill- Annihilator tabanca, yeni bir Cryo Bomb taktik el bombası ve bir süreliğine görünmez olabilecekleri Poltergeist Battle Royale Sınıfı alacaklar.

    Tüm bu özelliklerin bir kısmı şu an kullanımda. Kalanlar ise 1 Mayıs ve Mayıs ayı ortalarında kullanıma sunulmuş olacak.



    https://in.mashable.com/tech/13613/call-of-duty-mobiles-latest-update-brings-new-the-season-rust-and-more Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 1 sa.
    Battle royal tek harita halen insanın canı sıkılıyor
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