Call of Duty: Mobile'a Gulag haritası geliyor

Call of Duty: Warzone'dan bilinen Gulag haritası ve sistemi Cod Mobile da gelecek gibi duruyor. Activision attığı bir tweetle Call of Duty: Mobile'a muhtemelen 7. sezonla birlikte gelecek olan haritanın bir bölümünü gösterdi. Tweette gösterilen yer Warzone oyuncuları tarafından iyi bilinen Gulag'a benziyor.

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Gulag sisteminde oyuncular Battle Royale ilk defa öldüklerinde bu haritaya gönderilir ve burada 1v1 maç yapar. Oyuncu eğer bu maçı kazanırsa bir şans daha elde eder ve Battle Royale maçına geri dönebilir. Bu sistem talihsizce ölen oyuncula için bir geri dönüş vizesi anlamına geliyor.

Gulag haritası ve sistemi büyük istimalle Call of Duty: Mobile'da farklılık gösterecek. Daha önce Call of Duty: Mobile test sunucularından edinilen tespitlere göre bu küçük harita Battle Royale oyun modunun bir özelliği olarak değil, 2v2 veya 1v1 haritası olarak gelecek. Yani Cod Mobile'da Warzone'dan bilinen yeniden şans özelliği olmayacak gibi duruyor.

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Sezon 7 ile gelmesi beklenen Glug haritası hakkında yeni bilgiler önümüzdeki günlerde gelecek. Call of Duty: Mobile geliştiriceleri oyuna, Warzone'daki gibi bir sistem getirirse şüphesiz bu, oyuncular için farklı bir deneyim olacak.

https://www.digit.in/news/gaming/call-of-duty-mobile-teases-new-gulag-showers-map-54432.html

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