Redmi orta seviye telefonu K30i'yi tanıttı

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Xiaomi, Çin'de bir başka uygun fiyatlı 5G akıllı telefon olan Redmi K30i'yi duyurdu. Redmi K30i, K30'a benzer özellikli ancak daha hafif versiyonu. Telefon, 48MP birincil dörtlü kamera kurulumuna, Snapdragon 765G yonga setine ve 120Hz yüksek yenileme hızlı ekrana sahip.

Redmi K30i teknik özellikleri

Redmi K30i, 120Hz yüksek yenileme hızına ve HDR10 oynatma desteğine sahip 6.67 inç Full HD + (2400 x 1080 piksel) ekrana sahip. Ekranda

Grafik performansında %40 artış sağlayan; sekiz çekirdekli CPU ve Adreno 620 GPU'lu Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti ile güçlendirilmiş. Bu, 6GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilir. Telefonda MIUI 11 dahili donanım olarak gelir.

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Xiaomi Redmi K30i, f / 1.79 diyafram açıklığına sahip birincil 48MP kamera, 120 derece görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı lens, 5MP makro lens ve 2MP derinlikten oluşan dörtlü kamera kurulumuyla birlikte geliyor.

Arka kameralar 30FPS'de 4K ve 960FPS'de ağır çekim videolar kaydedebilir. Önde, 2MP derinlik sensörü tarafından desteklenen birincil 20MP kamera var.

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Redmi'nin iddia ettiği; telefonu yaklaşık bir saat içinde %100 şarj edebileceği 30W hızlı şarj desteği mevcut. Telefon, 4500mAh pil ile donatılmış.

Telefon Çin pazarında piyasaya 2 Haziran'da sürülecek. Global satışının olup olmayacağı henüz belli değil.

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