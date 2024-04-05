Tam Boyutta Gör Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler FPS Shooter oyunu Call of Duty Modern Warfare 3, Xbox, PC, Playstation dahil olmak üzere tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu.

Call of Duty MW3 haftasonu boyunca oynaması ücretsiz

Kaçıranlar için yayınlandığı ilk günden bu yana eleştirilen alan Call of Duty Modern Warfare 3 (2023), yakın tarihte sezon 3 güncellemesine kavuştu. güncelleme, yeni bir battle pass, birbirinden farklı silahlar ve ek görevler getiriyor. Güncellemenin bir parçası olarak da oyunu 4-8 Nisan arasında ücretsiz oynayabileceksiniz.

Modern Warfare 3'ü ücretsiz oynamak için oyunu seçtiğiniz platforma indirmeniz gerekecek. Üceetsiz deneme PC, Xbox ve PlayStation'da mevcut olacağından, aşağıda bağlantısı verilen mağazalardan birine gitmeniz yeterli. İçeriklere gelirsek, en son CoD Modern Warfare 3 Deneme Sürümü, 5 klasik oyun modu (Hardpoint, Kill Confirmed, Capture the Flag, Domination ve Team Deathmatch) ve 9 çok oyunculu harita ile birlikte geliyor. Üstelik MW Zombies'e de dahil.

Peki Call of Dury Modern Warfare 3 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

Steam uygulamasını açın veya buradan indirin

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Call of Duty Steam sayfasına gidin.

Uygulama üzerinden "Call of Duty MW3" seçeneğine tıklayın.

İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Call of Duty Modern Warfare III minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10&11 64 Bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-6600 veya AMD Ryzen™ 5 1400

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 960 / GTX 1650 veya AMD Radeon™ RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: SSD 149 GB

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Call of Duty MW3 hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz!