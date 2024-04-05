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    Call of Duty MW3 hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz

    En popüler FPS oyunları arasında yer alan Call of Duty Modern Warfare 3, Xbox, Playstation ve PC kullanıcıları için hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz.        
    Call of Duty MW3 hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz! Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı popüler FPS Shooter oyunu Call of Duty Modern Warfare 3, Xbox, PC, Playstation dahil olmak üzere tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu. 

    Call of Duty MW3 haftasonu boyunca oynaması ücretsiz

    Kaçıranlar için yayınlandığı ilk günden bu yana eleştirilen alan Call of Duty Modern Warfare 3 (2023), yakın tarihte sezon 3 güncellemesine kavuştu. güncelleme, yeni bir battle pass, birbirinden farklı silahlar ve ek görevler getiriyor. Güncellemenin bir parçası olarak da oyunu 4-8 Nisan arasında ücretsiz oynayabileceksiniz.

    Modern Warfare 3'ü ücretsiz oynamak için oyunu seçtiğiniz platforma indirmeniz gerekecek. Üceetsiz deneme PC, Xbox ve PlayStation'da mevcut olacağından, aşağıda bağlantısı verilen mağazalardan birine gitmeniz yeterli. İçeriklere gelirsek, en son CoD Modern Warfare 3 Deneme Sürümü, 5 klasik oyun modu (Hardpoint, Kill Confirmed, Capture the Flag, Domination ve Team Deathmatch) ve 9 çok oyunculu harita ile birlikte geliyor. Üstelik MW Zombies'e de dahil.

    Peki Call of Dury Modern Warfare 3 ücretsiz nasıl oynanır veya oynamak için nasıl bir sistem gerekiyor? PC kullanıcıları için gerekli adımlara ve oyunun sistem gereksinimlerine hemen aşağından ulaşabilirsiniz.

    • Steam uygulamasını açın veya buradan indirin
    • Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra Call of Duty Steam sayfasına gidin.
    • Uygulama üzerinden "Call of Duty MW3" seçeneğine tıklayın.
    • İndirme işlemi tamamlandığında ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

    Call of Duty Modern Warfare III minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10&11 64 Bit
    • İşlemci: Intel® Core™ i5-6600 veya AMD Ryzen™ 5 1400
    • RAM: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 960 / GTX 1650 veya AMD Radeon™ RX 470
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: SSD 149 GB
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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