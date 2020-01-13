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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Canon yeni robotik kamera kontrol sistemini duyurdu

    Canon Robotic Camera System sayesinde birden fazla Canon EOS DSLR modelini tek bir uygulamaya bağlayarak aynı anda farklı açılardan çekim yapabilmeniz mümkün hale geliyor.
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    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Canon yeni robotik kamera kontrol sistemini duyurdu
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    CES 2020 fuarında amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken EOS 1DX Mark III DSLR modelini tanıtan Canon'un ilgi çekici bir ürünü daha vardı.Canon Robotic Camera System ile birden fazla fotoğraf makinesini aynı anda kontrol edebiliyorsunuz. 

    Canon Robotic Camera System özellikleri

    Robotik sistem bir dengeleme desteği sayesinde titreşim olmadan makinenizi farklı açılara döndürebiliyor. Opsiyonel CR-G100 kontrolcüsü ile kablosuz olarak sistemi kontrol edebiliyorsunuz. 

    Ayrıca Bkz. "PowerEgg X aynı zamanda bir video kamera olabiliyor"

    Uyumlu yazılım sayesinde birden fazla sistemi bilgisayara eşleştirerek örneğin spor karşılaşmalarında farklı açılardan kareler yakalayabiliyor ve işleyebiliyorsunuz. Sistem sadece fotoğraflarda işe yarıyor ve video için sabitleme sistemi mevcut değil. 

    Robotik sistem hali hazırda Canon EOS 1D X Mark II veya Mark III makineleri ile üst seviye uyumlu L serisi lensler ile çalışıyor. Yine aynasız makinelerde de bu sistem kullanılamıyor. Fiyat gelecek ay açıklanacak. 
     



    https://www.engadget.com/2020/01/12/canon-robotic-camera-system/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 1 hf.
    Türk yapımı edelkrone en iyisi bu konuda...
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