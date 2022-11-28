Cardano cüzdan sayısında artış yaşanıyor

Cardano Blockchain Insights verilerine göre; ay başında ADA cüzdan sayısı 3.633.526 idi. Özellikle merkezi olmayan finans (DeFi) ağı Cardano (ADA), sektörün ayı piyasasında faaliyet göstermesine ve FTX’in çöküşünün işleri daha da karmaşık hale getirmesine rağmen yalnızca kasım ayında yaklaşık 100.837 cüzdan ekledi.
Cardano’nun etkileyici cüzdan büyümesi, platformun son haftalarda henüz herhangi bir yükseliş tetikleyicisine tanık olmadığı düşünüldüğünde, artan ağ etkinliğine bağlanabilir. Son olarak Cardano’nun (ADA) haberin yazımı esnasında CoinGecko verilerine göre; 0,317913 dolardan işlem görüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam