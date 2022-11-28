Tam Boyutta Gör Blockchain ağları arasında son dönemde adından sık sık söz ettirmeyi başaran Cardano, bu kez cüzdan sayısı ile gündemde. Çıkan haberlere göre; Cardano (ADA), kripto para borsası FTX’in yarattığı etkiye rağmen Kasım ayında 100.000’den fazla cüzdan ekledi.

Cardano Blockchain Insights verilerine göre; ay başında ADA cüzdan sayısı 3.633.526 idi. Özellikle merkezi olmayan finans (DeFi) ağı Cardano (ADA), sektörün ayı piyasasında faaliyet göstermesine ve FTX’in çöküşünün işleri daha da karmaşık hale getirmesine rağmen yalnızca kasım ayında yaklaşık 100.837 cüzdan ekledi.

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Cardano’nun etkileyici cüzdan büyümesi, platformun son haftalarda henüz herhangi bir yükseliş tetikleyicisine tanık olmadığı düşünüldüğünde, artan ağ etkinliğine bağlanabilir. Son olarak Cardano’nun (ADA) haberin yazımı esnasında CoinGecko verilerine göre; 0,317913 dolardan işlem görüyor.

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Cardano cüzdan sayısında artış yaşanıyor