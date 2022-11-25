Cardano, DeFi projesi Ardana'ya ara verdi

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Blockchain projeleri, aldıkları yatırımlar ile hem kullanıcılarını destekliyor hem de gelişimlerini devam ettiriyorlar. Ancak bu durum tüm projeler için aynı şekilde yürümüyor. Son olarak Cardano ekosisteminde yer alan DeFi projesi Ardana da çalışmalarına ara verdiğini açıkladı.

Blockchain projeleri ile kripto dünyasına hızlı giriş yapan Cardano, ne yazık ki ekosistemi noktasında yeterli başarıyı yakalayamadı. Bu sorunun en büyük sebeplerinin piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve bu dalgalanmaların yarattığı belirsizlik durumu olduğunu söyleyebiriz.

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Cardano ekosisteminin bir parçası olan DeFi projesi Ardana, Twitter üzerinden paylaşılan bir duyuru ile bu durum hakkında açıklamalar yaptı. Ardana projesinde söz konusu olan belirsizliklerin, projeyi durma noktasına getirdiği ifade edildi. Fakat yine de proje tamamen sonlandırılmayacak. Öyle ki proje, açık kaynak olarak devamlılığını sürdürecek.

Proje geliştiricileri tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, Cardano üzerinden proje geliştirmenin çok daha fazla finansman, kaynak ve altyapı ihtiyacı olduğu ve bu sebeple Ardana’nın bunu devam ettirmediği kaydedildi.

Açıklamaya göre Ardana içerisinde yer alan fonlar ve hazine bakiyeleri, açık kaynak işlemlerinin yürütülebilmesi için Ardana Labs’e aktarılacak.

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