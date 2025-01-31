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    Casio bu sefer de Master of G koleksiyonuna yeni bir renk ekledi

    Son zamanların en çalışkan saat markalarından biri olan Casio, bu sefer de sağlamlığıyla bilinen G-SHOCK serisi için yeni bir model tanıtımı yaptı. İşte detaylar.

    Casio bu sefer de Master of G koleksiyonuna yeni bir renk ekledi

    Casio’nun sağlam yapısıyla bilinen G-SHOCK serisi, MASTER OF G koleksiyonuna yeni bir renk teması ekledi. Siyah ve sarının dikkat çekici uyumuyla tasarlanan bu özel seri, üç farklı modelden oluşuyor: Gravitymaster GR-B300, Mudman GW-9500 ve Rangeman GPR-H1000. Son iki yıl içinde piyasaya sürülen bu saatler, macera tutkunları ve zorlu koşullara dayanıklı ekipman arayanlar için özel olarak geliştirildi. Ön siparişler, 1 Şubat 2025 tarihinde saat 00:00’da başlayacak.

    Serinin en uygun fiyatlı modeli olan Gravitymaster GR-B300RY-1A9JF, 321 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Dayanıklı reçine çerçevesi, Bluetooth bağlantısı ve güneş enerjisiyle şarj olabilme özelliği sayesinde, ekstrem koşullarda kullanıma uygun bir alternatif sunuyor. Mudman GW-9500RY-1A9JF ise 421 dolara satılacak ve çift katmanlı LCD ekranı ile dijital pusula özelliğini barındıracak. Çamur geçirmez yapısı sayesinde sert doğa şartlarında üstün performans vaat ediyor. Koleksiyonun en gelişmiş modeli olarak öne çıkan Rangeman GPR-H1000RY-1A9JF ise 478 dolarlık fiyatıyla alıcılarını bekliyor. GPS navigasyonu, çamur direnci, yüksek irtifa basınç sensörü ve okunabilirliği artıran MIP LCD ekranıyla dikkat çeken bu modelin, serinin diğer üyelerinde olduğu gibi bir nabız ölçerle donatılması bekleniyor.

    Bu serideki saatler, yalnızca dayanıklılıklarıyla değil, aynı zamanda sundukları gelişmiş teknolojik özelliklerle de ön plana çıkıyor. G-SHOCK koleksiyonları genellikle sınırlı üretimle piyasaya sürüldüğünden, bu modellerin kısa sürede tükenme ihtimali bulunuyor. İlgilenenlerin, Yahoo! Shopping, Rakuten ve Amazon gibi platformlardan 1 Şubat 2025 itibarıyla ön sipariş vermesi öneriliyor.

    Öte yandan, Casio’nun şubat ayında piyasaya süreceği özel bir koleksiyon daha var. Markanın sınırlı sayıda üreteceği Barbie temalı G-Shock modeli, pembe tasarımı ve Barbie logosuyla dikkat çekiyor. GMA-S110BE serisinde yer alacak olan bu özel saat, hız göstergesi kadranındaki kalp detaylarıyla markanın eğlenceli ve zarif çizgisini yansıtıyor. Hong Kong’daki yetkili satıcılardan biri olan Jebsen, bu modelin satın alınması için 10 Şubat’tan itibaren özel bir çekiliş düzenleyeceğini duyurdu.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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