Casio’nun yeni saati tasarımıyla göz kamaştırıyor

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Casio, MT-G serisine yeni bir model ekleyerek MTG-B2000YST1'i ABD'de piyasaya sürdü. Bu dayanıklı ve şık G-Shock saat, fırtına atmosferinden esinlenen özel bir tasarım sunuyor. Saatin gökkuşağı iyon kaplamalı çerçevesi, fırtınalı bir havayı andıran renk geçişleriyle dikkat çekiyor. Çerçeve, mavi ve gümüş kaplamaların birleşimiyle oluşturulmuş ve karbon ile cam fiber katmanlarından meydana geliyor. Ayrıca, yıldırım desenini andıran bir dokusu bulunuyor. Karanlıkta parlayan fosforlu bir katman da yıldırım çakmalarını simgeliyor. Reçine kayışı ise karanlık tonların karışımını yansıtarak süper hücre bulutlarını ve çalkantılı hava koşullarını çağrıştırıyor.

Casio'nun ikonik tasarımı yeni bir altın rengi modelle satışta 2 gün önce eklendi

Bu model, çok katmanlı karbon gövdesi ve çizilmeye dayanıklı yansıma önleyici kaplamalı safir kristal camıyla sağlam bir yapıya sahip. 200 metreye kadar su geçirmezlik sunan MTG-B2000YST1, birçok aktivite için uygun. Dayanıklı yapısına rağmen yalnızca 104 gram ağırlığında olması da kullanım konforunu artırıyor.

Saat, düzenli pil değişimine gerek bırakmayan bir güneş enerjisi sistemiyle çalışıyor. Ayrıca, Bluetooth bağlantısı sayesinde CASIO WATCHES uygulamasıyla senkronize olarak otomatik saat ayarı ve dünya saati özellikleri sunuyor. Diğer işlevler arasında geri sayım sayacı, 24 saatlik kronometre ve pil seviyesini gösteren bir göstergesi bulunuyor.

ABD’de 1.450$ fiyatla satışa sunulan bu model, serinin diğer isimlerinden biraz daha pahalı bir etikete sahip. Öte yandan, Casio’nun, Japonya’da eylül ayında tanıtılan ve büyük ilgi gören Shiba Inu temalı G-Shock saat koleksiyonunu kasım ayında ABD’de de satışa sunacağı açıklandı. Bu koleksiyon, sadakati ve kendine has görünümüyle tanınan Shiba Inu köpek cinsine bir övgü niteliği taşıyor.

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