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    Casio’nun yeni saati tasarımıyla göz kamaştırıyor

    Son zamanlarda yeni modellerini peşi sıra tanıtan Casio, bir kez daha benzer şekilde karşımıza çıktı. MT-G serisine dahil edilen yeni model fiyatı ve özellikleriyle de dikkat çekiyor.

    Casio MTG-B2000YST1 resmen satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Casio, MT-G serisine yeni bir model ekleyerek MTG-B2000YST1'i ABD'de piyasaya sürdü. Bu dayanıklı ve şık G-Shock saat, fırtına atmosferinden esinlenen özel bir tasarım sunuyor. Saatin gökkuşağı iyon kaplamalı çerçevesi, fırtınalı bir havayı andıran renk geçişleriyle dikkat çekiyor. Çerçeve, mavi ve gümüş kaplamaların birleşimiyle oluşturulmuş ve karbon ile cam fiber katmanlarından meydana geliyor. Ayrıca, yıldırım desenini andıran bir dokusu bulunuyor. Karanlıkta parlayan fosforlu bir katman da yıldırım çakmalarını simgeliyor. Reçine kayışı ise karanlık tonların karışımını yansıtarak süper hücre bulutlarını ve çalkantılı hava koşullarını çağrıştırıyor.

    Bu model, çok katmanlı karbon gövdesi ve çizilmeye dayanıklı yansıma önleyici kaplamalı safir kristal camıyla sağlam bir yapıya sahip. 200 metreye kadar su geçirmezlik sunan MTG-B2000YST1, birçok aktivite için uygun. Dayanıklı yapısına rağmen yalnızca 104 gram ağırlığında olması da kullanım konforunu artırıyor.

    Saat, düzenli pil değişimine gerek bırakmayan bir güneş enerjisi sistemiyle çalışıyor. Ayrıca, Bluetooth bağlantısı sayesinde CASIO WATCHES uygulamasıyla senkronize olarak otomatik saat ayarı ve dünya saati özellikleri sunuyor. Diğer işlevler arasında geri sayım sayacı, 24 saatlik kronometre ve pil seviyesini gösteren bir göstergesi bulunuyor.

    ABD’de 1.450$ fiyatla satışa sunulan bu model, serinin diğer isimlerinden biraz daha pahalı bir etikete sahip. Öte yandan, Casio’nun, Japonya’da eylül ayında tanıtılan ve büyük ilgi gören Shiba Inu temalı G-Shock saat koleksiyonunu kasım ayında ABD’de de satışa sunacağı açıklandı. Bu koleksiyon, sadakati ve kendine has görünümüyle tanınan Shiba Inu köpek cinsine bir övgü niteliği taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)

    R
    ru1ns 6 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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