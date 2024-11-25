Casio'nun ikonik tasarımı yeni bir altın rengi modelle daha karşımızda

Casio, klasik tasarımları modern detaylarla buluşturduğu yeni modeli A158WEGV-9A’yı kullanıcıların beğenisine sundu. Markanın ikonik A158 serisine taze bir soluk getiren bu saat, altın rengi kaplaması ve yeşil tonlarındaki detaylarıyla dikkat çekiyor.
A158WEGV-9A modeli, serinin karakteristik dijital ekranını ve kare yüz tasarımını koruyor. Gövdesi dayanıklı reçine malzemeden üretilmiş olan saatin çerçevesi ve ayarlanabilir paslanmaz çelik kayışı, altın iyon kaplama ile şık bir görünüm kazanmış. 150 ila 205 mm arasında bilek ölçülerine uyum sağlayan kayış, kullanıcı konforunu ön planda tutuyor. Hafifliğiyle de öne çıkan saat, sadece 45 gram ağırlığında ve 36,8 × 33,2 × 8,2 mm ölçülerinde.
Bu model, şıklığının yanı sıra pratik fonksiyonlarıyla da günlük kullanıma uygun bir seçenek sunuyor. 1/100 saniyelik hassasiyete sahip kronometresi, geçen süreyi, ara zamanları ve sıralamaları ölçebiliyor. Günlük alarm ve saat başı sinyal özelliği ile kullanıcılarını hatırlatmalarla destekliyor. Yeşil LED ışığı sayesinde karanlık ortamlarda kolayca okunabilen ekran, otomatik takvim özelliğiyle de yıl boyu doğru tarih gösteriyor. 12 ve 24 saat formatları arasında geçiş yapma seçeneği sunan saat, ±30 saniyelik aylık doğruluk payıyla güvenilir bir performans sergiliyor. Enerjisini CR2016 pilinden alan cihazın pil ömrü yaklaşık yedi yıl olarak belirtiliyor.
Günlük hayatta su sıçramalarına karşı dayanıklı olan A158WEGV-9A, el yıkama ve yağmur gibi durumlara uygun bir yapıya sahip. Ancak yüzme veya uzun süreli su temasında kullanılması önerilmiyor. Bu şık ve işlevsel model, 74,95 dolarlık fiyatıyla piyasada yerini almış durumda. Kullanıcılar, bu nostaljik tasarımın modern yorumu ile geçmişin zarafetini günümüz teknolojisiyle birleştirebilirler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.