Casio'nun ikonik tasarımı yeni bir altın rengi modelle daha karşımızda

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Casio, klasik tasarımları modern detaylarla buluşturduğu yeni modeli A158WEGV-9A’yı kullanıcıların beğenisine sundu. Markanın ikonik A158 serisine taze bir soluk getiren bu saat, altın rengi kaplaması ve yeşil tonlarındaki detaylarıyla dikkat çekiyor.

A158WEGV-9A modeli, serinin karakteristik dijital ekranını ve kare yüz tasarımını koruyor. Gövdesi dayanıklı reçine malzemeden üretilmiş olan saatin çerçevesi ve ayarlanabilir paslanmaz çelik kayışı, altın iyon kaplama ile şık bir görünüm kazanmış. 150 ila 205 mm arasında bilek ölçülerine uyum sağlayan kayış, kullanıcı konforunu ön planda tutuyor. Hafifliğiyle de öne çıkan saat, sadece 45 gram ağırlığında ve 36,8 × 33,2 × 8,2 mm ölçülerinde.

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Bu model, şıklığının yanı sıra pratik fonksiyonlarıyla da günlük kullanıma uygun bir seçenek sunuyor. 1/100 saniyelik hassasiyete sahip kronometresi, geçen süreyi, ara zamanları ve sıralamaları ölçebiliyor. Günlük alarm ve saat başı sinyal özelliği ile kullanıcılarını hatırlatmalarla destekliyor. Yeşil LED ışığı sayesinde karanlık ortamlarda kolayca okunabilen ekran, otomatik takvim özelliğiyle de yıl boyu doğru tarih gösteriyor. 12 ve 24 saat formatları arasında geçiş yapma seçeneği sunan saat, ±30 saniyelik aylık doğruluk payıyla güvenilir bir performans sergiliyor. Enerjisini CR2016 pilinden alan cihazın pil ömrü yaklaşık yedi yıl olarak belirtiliyor.

Günlük hayatta su sıçramalarına karşı dayanıklı olan A158WEGV-9A, el yıkama ve yağmur gibi durumlara uygun bir yapıya sahip. Ancak yüzme veya uzun süreli su temasında kullanılması önerilmiyor. Bu şık ve işlevsel model, 74,95 dolarlık fiyatıyla piyasada yerini almış durumda. Kullanıcılar, bu nostaljik tasarımın modern yorumu ile geçmişin zarafetini günümüz teknolojisiyle birleştirebilirler.

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Casio'nun ikonik tasarımı yeni bir altın rengi modelle satışta