Dünyanın ilk açık kaynak depolama motoru kullanıma sunuldu

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Bugün kullanılan pek çok depolama sürücüsü motorunun temeli HDD zamanlarında atıldığı için yeni nesil NVMe yani kalıcı bellek medyalarına yönelik olarak performans artışı veya gecikmeyi azaltma gibi mimarileri sağlamakta yetersiz kalıyor. Micron kendisine ait olan heterojen bellek depolama motorunu (HSE) sektörle paylaşma kararı aldı.

HSE nedir?

Sektörün ilk açık kaynak depolama motoru ünvanını alan HSE özellikle tamamen flash yapılar ile çalışan geliştiricilere yönelik farklı senaryolarda iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor. Performans ve dayanıklılığı arttıran HSE ayrıca akıllı veri yerleşimi sayesinde büyük veri parçalarının işlenmesini de hızlandırıyor.

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HSE teknolojisi belirli depolama uygulamalarında 6 kata kadar daha hızlı veri aktarımı, 11 kata kadar gecikmenin azaltılması ve 7 kata kadar da SSD dayanıklılığının arttırılması değerlerine imza atıyor.

HSE ayrıca farklı medya sınıflarının ardıl kullanımında da avantaj sağlıyor. Örneğin 1 adet Micron X100 NVMe SSD ve 4 adet Micron 5210 QLC SSD sürücüsünden oluşan bir sette veri çıkışı ikiye katlanıyor ve okuma gecikmeleri de 4 kat azalıyor.

HSE teknolojisi en popüler NoSQL veri tabanı MongoDB ile entegrasyon sağlıyor. Ayrıca diğer NoSQL veri tabanları ve nesne depoları ile de entegre olabiliyor. Böylece modern bellek ve depolama teknolojilerinin avantajından yararlanıyor. Yine Nesnelerin İnterneti, 5G, yapay zeka, yüksek performanslı bilgisayar ve nesne depoları gibi geniş bir yelpazede sektörlere çözümler sunuyor. Micron kısa süre içerisinde HSE teknolojisini GitHub üzerinde erişime açacak.

https://www.techpowerup.com/266314/micron-unveils-worlds-first-open-source-storage-engine-designed-for-ssds-and-storage-class-memory

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