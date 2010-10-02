CBOX Gamemaster G950 oyuncu bilgisayarı video inceleme

Bu videomuzda CBOX'un oyunculara yönelik tasarladığı, gerek performansı gerek tasarımı ve işlevselliği ile oldukça ilgimizi çeken Gamemaster serisinin G950 modelini inceliyoruz..
eserbes hocam zaten oyun oynayacak adam 2000 doları gider led tv+ps3 e yatırır hiçbir bilgisayar 2000 dolar etmez
StreamRolleR benim dediğim şeyler çok farklı değişik açıdan bakın düz mantık iyi değildir bende biliyorum daha iyi pc yapılacagını benim demek istediğim şey farklı karşı tarafın anlama kapasitesine bağlı :)
Bence eder.
Fakat çok pahalı.
Asıl oyun bilgisayarı dediğin şey 2000 dolar rahat eder. Monitör yerine de isterse dediğin gibi Led TV alır (ki günümüzde birçok bilgisayar kullanıcısı bu yönde bir tercihte bulunuyor)
vatanbilgisayar.com/...
buradaki mi yoksa CBOX mı deseler Alienware derim.
pc işinden anlayanların çoğunluğuda zaten bu tarz hazır bir pc almak istemez.
Makine kötümü derseniz makine bence iyi ama fiyatı çok kötü..
bilgisayar alıyosun arkadaşım neyine değişik açıdan bakıcan, kapasitem düşük benim anlatırmısın?