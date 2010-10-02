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CBOX Gamemaster G950 oyuncu bilgisayarı video inceleme

8 yıl
60,3b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda CBOX'un oyunculara yönelik tasarladığı, gerek performansı gerek tasarımı ve işlevselliği ile oldukça ilgimizi çeken Gamemaster serisinin G950 modelini inceliyoruz..


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bafbaf 8 yıl
Firma bu kasayı satmak istiyorsa fiyatı daha düşük tutmalı,incelemede kasanın kaç watt tükettiği ölçülmemiş sanırım,bu değerde olsa daha iyi olurdu.
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Hacı_Bumbala 8 yıl
hocam zaten oyun oynayacak adam 2000 doları gider led tv+ps3 e yatırır hiçbir bilgisayar 2000 dolar etmez
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Akeneton34 8 yıl

eserbes

hocam zaten oyun oynayacak adam 2000 doları gider led tv+ps3 e yatırır hiçbir bilgisayar 2000 dolar etmez

Bence eder.

Fakat çok pahalı.
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musAKka 8 yıl

eserbes

hocam zaten oyun oynayacak adam 2000 doları gider led tv+ps3 e yatırır hiçbir bilgisayar 2000 dolar etmez


Asıl oyun bilgisayarı dediğin şey 2000 dolar rahat eder. Monitör yerine de isterse dediğin gibi Led TV alır (ki günümüzde birçok bilgisayar kullanıcısı bu yönde bir tercihte bulunuyor)
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DH Misafiri 8 yıl
Şahsen ben de toplamayı tercih ederim ama,
vatanbilgisayar.com/...
buradaki mi yoksa CBOX mı deseler Alienware derim.
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DARTH_BLACK 8 yıl
söz konusu oyun makinesi yapmak ise en güzeli toplama bir makine yapmak en güzelidir.
pc işinden anlayanların çoğunluğuda zaten bu tarz hazır bir pc almak istemez.
Makine kötümü derseniz makine bence iyi ama fiyatı çok kötü..
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insertinto 8 yıl
Çok pahalı bee...
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simplethinks 8 yıl
Kasa güzel
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KingTheodon 8 yıl
herkes kendi açısından bakıp değerlendirmiş bu kasayı. Siz sadece buradaki bilgili insanlar mı alıyor sanıyorsunuz sistemleri? O yüzden mi Casper bugüne kadar ve halen hazırda Türkiye'de en çok sistemi satıyor sanıyorsunuz? Laf ola beri gele. Gidin doğuya da biraz ders alın, geçen gün erzurum da Casper bayii önünde adam bilgisayar kasasına "şu ambar kutusu ne ola i" diyor ve casper böyle en az 5 milyon bilgisayar kullanıcısına takır takır mal satıyor. Bu tip toplama makinalarda kullanılan güç kaynakları bile takoz, saç teneke kasalar kullanılırken adamlar gayet iyi bir sistem toplamış. Siz sistemi engin bilgi ve dehanıza göre değil, hayatında bilgisayar görmemiş onboard ekrean kartlı sistemi oyun oynarım diyen adamlar açısından değerlendirin. Fiyat pahalılığına gelince; fiyat pahalı olabilir ama bu fiyatın içine en ufak arızada 7/24 giden bir servis olduğunu, daha windows açmayı bilmeyen insanların 2-3 yıllık garanti periyodunda kaç kere bu sistemi göçertebileceğini bir düşünün. Her seferinde de o sistem için servisin adamın evine gidip geleceğini düşünün. Sizin mantığınızla bakarsak, alienware sistemlerde 2-3 kat pahalı. Ancak insanlar neden alıyor dersiniz? Servisi için, hizmeti için. Bir çoğunuzun vakitten bol başka şeyi olmayabilir, arızayı kendiniz tamir etmeyi sevebilirsiniz ya da başkasına göre "çöp kutusunu boşaltmak" bile bir sorunken siz raid0-1 kurup altına bir de linux yüklersiniz vs vs.. Her ürüne kendi pencereniz açısından bakmanız yanlış, tabii ki üst düzey kullanıcı gider kendi toplar sistemi, ama en azından düne kadar "oyuncu sistemi" diye sadece iyi işlemci gerisini de kofti malzeme koyan üreticilere nazaran bunun bir gelişme olduğunu düşünüyorum ve bu sistemin çok satacağına da eminim. Çünkü bunun en büyük potansiyel alıcıları bilgisayarla yeni tanışanlar ve hiç bilmeyenler...

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TerryMore 8 yıl
a
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alpa07 8 yıl
kasa içi gayet güzel tasarlanmış hele hiç kablo gözükmüyorr.buradan bir + var
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The Shogun 8 yıl
Kasa güzel.Sistem fiyatına göre kötü.
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zaftolga 8 yıl
alianware masaustu 2500 tl ye alabilirmiyiz
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acdesign55 8 yıl
Bu kadar paraya değmez gibime geliyor. Ziraa piyasada Alienware varken...
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StreamRolleR 8 yıl
benim dediğim şeyler çok farklı değişik açıdan bakın düz mantık iyi değildir bende biliyorum daha iyi pc yapılacagını benim demek istediğim şey farklı karşı tarafın anlama kapasitesine bağlı :)
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Fakir Kemancı 8 yıl

StreamRolleR

benim dediğim şeyler çok farklı değişik açıdan bakın düz mantık iyi değildir bende biliyorum daha iyi pc yapılacagını benim demek istediğim şey farklı karşı tarafın anlama kapasitesine bağlı :)


bilgisayar alıyosun arkadaşım neyine değişik açıdan bakıcan, kapasitem düşük benim anlatırmısın?
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