CeBIT 09: 128-bit destekli ve GDDR5 bellekli yeni bir ekran kartı görünebilir

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyası önümüzdeki ayın hemen başında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT fuarına kilitlenmiş durumda. Her ne kadar fuarın ekonomik krizin gölgesi altında geçeceği söylense de piyasaya yön veren, yüksek teknoloji sihirbazı çok sayıda firmanın yapacağı tanıtım, lansman ve etkinlikler, fuar süresince tüm dikkatin Hannover'e, fuar alanına çevrilmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Anakart ve ekran kartı üretiminde söz sahibi olan, iddialı isimler de fuardaki yerlerini alacak. Peki fuar ne gibi sürprizlere gebe ? Bugüne elimize ulaşan bir bilgiye göre AMD-ATi'nin önde gelen ortaklarından biri, orta segmente yönelik olarak, GDDR5 bellek kullanan yeni bir modelini tanıtabilir. Bahsi geçen yeni modelin 128-bit bellek veri yolu desteğiyle geleceği belirtiliyor yani kart muhtemelen HD 4600 serisine dahil olacak.

AMD-ATi'nin orta segmentte özellikle de 100$ seviyesinde pozisyonunu güçlendirmek istediği biliniyor. Nvidia'nın GeForce 9600GSO ve GeForce 9600GT modellerinde yaptığı son düzenlemeler sonrasında Radeon HD 4600 serisini yeniden gündemine alan firma, rakibinin hamlelerine karşı iş ortaklarına GDDR5 bellekli modeller hazırlama konusunda yeşil ışık yakmış olabileceği akıllara gelmiyor değil.

Her ne kadar bahsi geçen spesifik modelin detayları hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, AMD-ATi'nin güncel ürün gamında GDDR5 bellek kullanımına olanak tanıyacak, 128-bit bellek veri yolu desteği sunan modeller Radeon HD 4600 serisi dahilinde bulunuyor. Serinin en hızlı modeli olan Radeon HD 4670 modelinin hemen üzerinde Radeon HD 4830 modeli yer alıyor ve bilindiği üzere bu kart ta 256-bit.

Tabii fuar dahilinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun da gündeme gelmesi bekleniyor dolayısıyla bu gelişme yeni GPU ile de ilişkilendirilebilir fakat bilgi bize firmanın partnerlerinden biri aracılığı ile ulaştığı için Radeon HD 4600 tabanlı bir model öne çıkan ihtimal olarak değerlendirilebilir. Ayrıca aynı kaynak, bellek fiyatlarında artış olduğunu ve bu artışın ekran kartı fiyatlarına etki edebileceğini de ifade etti.