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CeBIT 09: 128-bit destekli ve GDDR5 bellekli yeni bir ekran kartı görünebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 09: 128-bit destekli ve GDDR5 bellekli yeni bir ekran kartı görünebilir
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Donanım dünyası önümüzdeki ayın hemen başında Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT fuarına kilitlenmiş durumda. Her ne kadar fuarın ekonomik krizin gölgesi altında geçeceği söylense de piyasaya yön veren, yüksek teknoloji sihirbazı çok sayıda firmanın yapacağı tanıtım, lansman ve etkinlikler, fuar süresince tüm dikkatin Hannover'e, fuar alanına çevrilmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Anakart ve ekran kartı üretiminde söz sahibi olan, iddialı isimler de fuardaki yerlerini alacak. Peki fuar ne gibi sürprizlere gebe ? Bugüne elimize ulaşan bir bilgiye göre AMD-ATi'nin önde gelen ortaklarından biri, orta segmente yönelik olarak, GDDR5 bellek kullanan yeni bir modelini tanıtabilir. Bahsi geçen yeni modelin 128-bit bellek veri yolu desteğiyle geleceği belirtiliyor yani kart muhtemelen HD 4600 serisine dahil olacak.

AMD-ATi'nin orta segmentte özellikle de 100$ seviyesinde pozisyonunu güçlendirmek istediği biliniyor. Nvidia'nın GeForce 9600GSO ve GeForce 9600GT modellerinde yaptığı son düzenlemeler sonrasında Radeon HD 4600 serisini yeniden gündemine alan firma, rakibinin hamlelerine karşı iş ortaklarına GDDR5 bellekli modeller hazırlama konusunda yeşil ışık yakmış olabileceği akıllara gelmiyor değil.

Her ne kadar bahsi geçen spesifik modelin detayları hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, AMD-ATi'nin güncel ürün gamında GDDR5 bellek kullanımına olanak tanıyacak, 128-bit bellek veri yolu desteği sunan modeller Radeon HD 4600 serisi dahilinde bulunuyor. Serinin en hızlı modeli olan Radeon HD 4670 modelinin hemen üzerinde Radeon HD 4830 modeli yer alıyor ve bilindiği üzere bu kart ta 256-bit.

Tabii fuar dahilinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun da gündeme gelmesi bekleniyor dolayısıyla bu gelişme yeni GPU ile de ilişkilendirilebilir fakat bilgi bize firmanın partnerlerinden biri aracılığı ile ulaştığı için Radeon HD 4600 tabanlı bir model öne çıkan ihtimal olarak değerlendirilebilir. Ayrıca aynı kaynak, bellek fiyatlarında artış olduğunu ve bu artışın ekran kartı fiyatlarına etki edebileceğini de ifade etti.


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SaMoVe 10 yıl
Makinalı tüfek gibi ne öyle..Ne bu heyacan.kelimeler bile karıştı ara ara...Sakin Erdi.
Ama Ati yi gözlerimiz aradı açıkçası...Nvidia her zamanki gibi reklamda 1 numara ama sonuç ne olucak görücez...
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
atinin bu düsüncesi orta seviye kartlarda liderligini daha da saglama almak icin olsa gerek.Orta seviyeye gddr5 li ekran kartı sunmasi bence süper.örnegin söyle bir örnek veriyim.ben _ Eah3650 512 mb 128 bit gddr3 ekran kartı80 dolara aldım alalı 3 ay filan oldu.Denedigim oyunları orta ayarda cok rahat oynadım.grid den crysis e cod 5 den red alert 3 e hepsi rahattı.Bu yeni gelecek ekran kartının performansını siz düsünün.birde fiyatı 100 - 120 dolar civarı olsa süper olur.
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jay jay justified 10 yıl
Artık HD3850 ile HD4670 arasında kalmaya son
Fiyatı uygun olursa seçim belli olur sanırım. En azından HD3800'lerin sonu gelir yavaş yavaş. Gerçekten güzel fikir. Merak ediyorum acaba HD4830 kadar ün yapacak mı bu kart çıkarsa
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alito 10 yıl
bant genişliğide önemli ama grafik işlemci daha önemli 3870 de 320x 4850 de ise 800x paralel işlemci var bellek hızını saymıyorum bile bu durumda tabiki 4850 daha güçlü olacaktır bant genişliği burda 2. planda kalıyor.
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EcZaNeT 10 yıl
madem band genişliği önemli,

Neden 4850, 3870'den daha performanslı ?

3870 72 Gb/sec.
4850 63 Gb/sec.

Bu bir istisna mı ?


band genişliği kadar saniyede işlenen texel ve bu band genişliğinin verimli kullanılabilirliği önemli. örneğin normal 1ghz bellek 4-4-4-12 gecikmeylemi hızlı çalışır 7-7-7-25 gecikmeylemi ama her ikisindede veri bant genişliği aynıdır.. saygılar.
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mav1li 10 yıl
Gddr5 sayesinde 4830 ile aynı bant genişliğini yakalasa bile 4830 da 16 rop olduğu için aynı saat hızında 4830 dan bariz yavaş olur. Gddr5 kullanılırsa 650-700mhz vpu hızında 4830 başarımı kadar başarım gösterir.
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x1650Pro 10 yıl
Sonunda 40 nm ler geliyor umarım 40 nm nin avantajı fiyatlarada yansır.
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K.Kahriman 10 yıl
herhalde 40nmye giriş seviyesi yapıyorlar bu kartı yalnız bu 128 bit aynı işlemci önbelleği gibi sınırlamıyormu kartın performansını yani aynı kartın 512 bit modeli olsa daha ultra performans elde edilmezmi yoksa bu bir göz boyasımı
"gddr5 yaptık hadi gömülün
"
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