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CeBIT 2010: Supermicro'dan Nvidia Fermi sürprizi

Sunucu ve iş istasyonları üreticisi Supermicro, Nvidia Fermi tabanlı süper-bilgisayarını tanıtıyor.
9 yıl
7,4b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT 2010: Supermicro'dan Nvidia Fermi sürprizi
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Sunucu ve iş istasyonları üretiminde sektörün lider kuruluşlarından biri olan Supermciro, CeBIT Hannover 2010 fuarının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Çoklu işlemci tasarımına sahip gelişmiş sunucu sistemleriyle dikkat çeken firmanın bu seneki asıl ilgi alanı; GPU tabanlı kişisel süper-bilgisayarlarıydı.

Yeni nesil grafik işlemci teknolojilerinin yüksek hesaplama yeteneğini, sunucularında ve kişisel iş istasyonlarında kullanmak isteyen Supermicro, fuarın en büyük sürprizlerinden birini yaparak Nvidia Fermi tabanlı yeni nesil bilgi-işlem sistemini katılımcıların beğenisine sundu. Supermicro, Nvidia Fermi tabanlı yeni sistemin basın tarafından görüntülenmesine izin vermese de Donanimhaber.com olarak sizler için standı gezdik ve bazı görüntüler elde etmeyi başardık.

Supermicro tarafından tanıtımı yapılan Superserver 6016GT-TF-FM207 modeli, Nvidia Fermi tabanlı yeni nesil grafik işlem ünitesinin çiftini kullanıyor. Westmere tabanlı Intel Xeon işlemcileriyle donatılan 1U formundaki sisteme, Nvidia Fermi M2050 GPU'sunun çifti güç veriyor.

Fermi tabanlı GPU'lar üzerinden 1 TeraFLOP* seviyesinde çift hassasiyetli işlem gücü sunabilen sistemde, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Xeon 5500 serisi işlemcilere ve yine bir Intel çözümü olan 5520 çipsetli anakarta yer verilirken, 192GB'a kadar bellek desteği sunulduğu belirtiliyor. 80Plus Gold sertifikalı (verimilik oranı %93 düzeyinde) 1200 Watt güç kaynağın ile beslenen sistemin satış tarihi hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

* 1 TeraFLOP işlem gücü, çift hassasiyetli hesaplama yeteneğini yansıtmaktadır. Masaüstü kartlar için telaffuz edilen 1, 2 hatta 4 TeraFLOP+ seviyesindeki değerler ise tek hassasiyetli hesaplama yeteneğini göstermekte, çift hassasiyetli hesaplama güçleri daha düşük olmaktadır.

CeBIT 2010: Supermicro'dan Nvidia Fermi sürprizi
Tam Boyutta Gör

CeBIT 2010: Supermicro'dan Nvidia Fermi sürprizi
Tam Boyutta Gör

CeBIT 2010: Supermicro'dan Nvidia Fermi sürprizi
Tam Boyutta Gör

CeBIT 2010: Supermicro'dan Nvidia Fermi sürprizi
Tam Boyutta Gör

CeBIT 2010: Supermicro'dan Nvidia Fermi sürprizi
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DH Misafiri 9 yıl
ati nvidia tartışması baydı artık yaa intelin elinde fermi yi yere vuracak bir işlemci prototipi olduğuna eminim fakat i7 lerin kaymağını yemeden çıkarmaz nvidia nın gpu lardaki başarısını cpulardada görürsek vede alınabilir fiyatlarla gelirse belki intel i zorlar aksi taktirde ion a benzer :D
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar bu GPU'ların proglamlamasında calıstınız mı bılmıyorum ama 1TFLops herseyin cache bellekte oldugu varsayılıp hazırlanan algorıtmalar ıcın gecerlı bırdeger. Gercekte boyle algorıtmalar hazırlaması cok zor oldugundan bu sıstemlerın gercek ıslem kabılıyetlerı yazılan algorıtmaya da baglı olarak maxımum deger olan 1TFlops'un %10 - %70 'u aralıgında degısmektedır.
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fahdlan 9 yıl
Dikkat edelim, fuar bitti bitecek ortada halen fermi yok ... hepsi fısıltı haber ... yani bizimkilerle alakası yok tabıkı , kulis çalışması yapıyor nvidia durmadan , laf çok, icraat nerde nvidia ... 5870 için seni bekliyorum kardesimmmm
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gargoylesgezgin 9 yıl
ABİ sabrımız kalmadı gelsin artık şu fermi.
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XivA 9 yıl
ayrıca o 1 tera flop = 2 fehmi ve + xeon dan güç alıyor :) allah mutlu etsnin fehmiyle. bir de oyun oynananı çıksa artık :) bu gidişle zaten nvidia serverci olacak.
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Espri yapıyorsun da tek fehmi kullanılmış o kasada
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sadtneverdie 9 yıl
VenomS



demişler ki:



* 1 TeraFLOP işlem gücü, kartın çift hassasiyetli hesaplama yeteneğini, masaüstü kartlar için telaffuz edilen 1, 2 hatta ATi Radeon HD 5970 ile 4 TeraFLOP+ seviyesindeki değerler ise tek hassasiyetli hesaplama yeteneğini yansıtmaktadır.





bu kadar büyük bir firma senden az biliyorda mı sistemini fermi üzerine kuruyor? az düşünmek sonra yazmak lazım.

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Mete Can Karahasan 9 yıl
* 1 TeraFLOP işlem gücü, kartın çift hassasiyetli hesaplama yeteneğini, masaüstü kartlar için telaffuz edilen 1, 2 hatta ATi Radeon HD 5970 ile 4 TeraFLOP+ seviyesindeki değerler ise tek hassasiyetli hesaplama yeteneğini yansıtmaktadır.


Haberin bu kesimi aşırı yanıltıcı olmuş. Sanki tek bu kart çift hassasiyetli işlem yapabiliyor, bunu alın der gibisiniz.
Buyrun hd5970'in çift hassasiyetli hesap gücü:"Processing power (double precision): 928 GigaFLOPS= 0.928 TeraFLOPS"
Hd5870'in çekirdek hızı daha yüksek olmasıyla dpsp oranı daha göz doldurucu:"Processing power (double precision): 544 GigaFLOPS"
Not: Hd4700/hd4800/hd5800 serisi TÜM kartlarda çift hassasiyetli işlem özelliği var.
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VenomS 9 yıl
bence abartılı bir değer değil ~1 TeraFLOP işlem gücü 2 gpu ile elde edilmiş ve bu değer HD4870X2 ve GTX295 ile veribiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. tam olarak net hatırlamıyorum ama hd4870 0.5 TeraFLOP GTX285 0.6 TeraFLOP gibi bir değer veriyordu. ben fermiden daha yüksek bir işlem gücü bekliyorum ama bu güç değerleri ile tek gpu 1 TeraFLOP işlem gücü verse bile deymez kolay gelsin.
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CoreXXX 9 yıl
gerçi psu 1200w evet 295w da olabilir. orada çok fan var gerçekden ama yinede o mini fanlarla 2 fermi ve bir xeon zor soğutulur
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hellteam 9 yıl
Hocam siz soğutmayı kafaya takmayın bu işe önem veren yerlerde serverlar ayrı klimalı soğuk ortamlarda bulunur zaten Güç girişlerini de çapraz koymuş bu arada
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yc#1 9 yıl
@t3
Bunun gibi yüzlerce 1U formatındaki sistemden oluşan bir render çiftliği kuruluyorsa cihazların mümkün mertebe kaplayacağı yerin asgari düzeyde olmasına dikkat edilir.
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t3 9 yıl

yc#1

@t3



Bunun gibi yüzlerce 1U formatındaki sistemden oluşan bir render çiftliği kuruluyorsa cihazların mümkün mertebe kaplayacağı yerin asgari düzeyde olmasına dikkat edilir.

İyi hos güzelde, bunlarda çok ince değilmi. Bizim sirkettede var 3 tane bu incekikte. Ram takıyım dedim 50bin tane parça soktup ram slotuna ulasıcam diye. Soğutucam diye anaları ağlıyor sonra.
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t3 9 yıl
Bu serverları neden böyle incecik yapıyolar anlamıyorum. Yapsana kocaman bir kasa,ferah ferah koy işlemcini, ekran akrtını.

PSU'da bombaymıs hakket


*CoreXXX

O daracık yerde kaç tane fan var say bakıyım
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