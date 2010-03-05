CeBIT 2010: Supermicro'dan Nvidia Fermi sürprizi

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Sunucu ve iş istasyonları üretiminde sektörün lider kuruluşlarından biri olan Supermciro, CeBIT Hannover 2010 fuarının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Çoklu işlemci tasarımına sahip gelişmiş sunucu sistemleriyle dikkat çeken firmanın bu seneki asıl ilgi alanı; GPU tabanlı kişisel süper-bilgisayarlarıydı.

Yeni nesil grafik işlemci teknolojilerinin yüksek hesaplama yeteneğini, sunucularında ve kişisel iş istasyonlarında kullanmak isteyen Supermicro, fuarın en büyük sürprizlerinden birini yaparak Nvidia Fermi tabanlı yeni nesil bilgi-işlem sistemini katılımcıların beğenisine sundu. Supermicro, Nvidia Fermi tabanlı yeni sistemin basın tarafından görüntülenmesine izin vermese de Donanimhaber.com olarak sizler için standı gezdik ve bazı görüntüler elde etmeyi başardık.

Supermicro tarafından tanıtımı yapılan Superserver 6016GT-TF-FM207 modeli, Nvidia Fermi tabanlı yeni nesil grafik işlem ünitesinin çiftini kullanıyor. Westmere tabanlı Intel Xeon işlemcileriyle donatılan 1U formundaki sisteme, Nvidia Fermi M2050 GPU'sunun çifti güç veriyor.

Fermi tabanlı GPU'lar üzerinden 1 TeraFLOP* seviyesinde çift hassasiyetli işlem gücü sunabilen sistemde, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Xeon 5500 serisi işlemcilere ve yine bir Intel çözümü olan 5520 çipsetli anakarta yer verilirken, 192GB'a kadar bellek desteği sunulduğu belirtiliyor. 80Plus Gold sertifikalı (verimilik oranı %93 düzeyinde) 1200 Watt güç kaynağın ile beslenen sistemin satış tarihi hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

* 1 TeraFLOP işlem gücü, çift hassasiyetli hesaplama yeteneğini yansıtmaktadır. Masaüstü kartlar için telaffuz edilen 1, 2 hatta 4 TeraFLOP+ seviyesindeki değerler ise tek hassasiyetli hesaplama yeteneğini göstermekte, çift hassasiyetli hesaplama güçleri daha düşük olmaktadır.

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