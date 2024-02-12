İşte dünyanın ilk masaüstü yapay zeka iş istasyonu ve çılgın fiyatı

Sunuculardan masaüstüne
Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip şimdiye kadar yalnızca sunucular, veri merkezleri ve bulut sistemlerinde kullanılabiliyordu, ancak bazı üreticiler artık bu hızlandırıcıları satın alıyor ve önceden oluşturulmuş iş istasyonu bilgisayarlarına yerleştirebiliyorlar.
GPTshop, GH200 576 GB varyantı, GH200 624 GB varyantı ve iki özel sürümden oluşan ürün gamıyla iş istasyonlarını kullanıcılara sunuyor. Modeller 576 GB için 41.500 dolardan ve 624 GB modeller için 48.500 dolardan başlıyor.
Sistemin kendisinden bahsedecek olursak Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip, InWin Dubili kasası içinde yer alıyor. Kasanın içerisinde iki adet yüksek verimli 2400W PSU, anakart üzerinde 2 adet PCIe Gen4 M.2 yuvası, 2 adet PCIe Gen4 2.5" sürücü yuvası, üç adet FHFL PCIe Gen5 x16 yer alıyor. Ayrıca 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet 10 GbE portu, 1 adet MiniDP, 1 adet Micro USB portu içeren geniş bir I/O yelpazesi sunuluyor. Soğutma tarafında ise Noctua NF-A15 PWM bulunuyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/96130/worlds-first-desktop-ai-workstations-with-nvidia-gpu-and-cpu-superchips-start-from-41-500-usd/index.html https://gptshop.ai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.