İşte dünyanın ilk masaüstü yapay zeka iş istasyonu ve çılgın fiyatı

Tam Boyutta Gör Büyüyen yapay zeka ortamıyla birlikte, şirketler ve PC üreticileri müşterileri çekmek için benzersiz ürünler geliştiriyor. Ve şimdi ise GPTShop, Nvidia’nın üst düzey H200 GPU ve Grace CPU'nun bir kombinasyonu olan Grace Hoppe Superchip donanımıyla donatılmış dünyanın ilk masaüstü yapay zeka iş istasyonunu satışa sundu.

Sunuculardan masaüstüne

Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip şimdiye kadar yalnızca sunucular, veri merkezleri ve bulut sistemlerinde kullanılabiliyordu, ancak bazı üreticiler artık bu hızlandırıcıları satın alıyor ve önceden oluşturulmuş iş istasyonu bilgisayarlarına yerleştirebiliyorlar.

GPTshop, GH200 576 GB varyantı, GH200 624 GB varyantı ve iki özel sürümden oluşan ürün gamıyla iş istasyonlarını kullanıcılara sunuyor. Modeller 576 GB için 41.500 dolardan ve 624 GB modeller için 48.500 dolardan başlıyor.

Tam Boyutta Gör Teknik özelliklere gelince, Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip, H100 Tensor Core CPU ve 72 çekirdekli Grace CPU ile birlikte geliyor. 576 GB model, sistem RAM'i için 480 GB LPDDR5X bellek ve GPU için 96 GB HBM3 bellek ile birlikte geliyor. 624 GB modeli ise sistem RAM'i için 480 GB LPDDR5X ve 144 GB HBM3 bellek ile geliyor. Her iki model de 900 GB/s NVLINK-C2C ara bağlantısı bulunuyor. Ek olarak 450W ila 1000W arasında ayarlanabilen bir TDP'ye sahipler.

Nvidia, özel çip birimine 30 milyar dolar yatırım yaptı 18 sa. önce eklendi

Sistemin kendisinden bahsedecek olursak Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip, InWin Dubili kasası içinde yer alıyor. Kasanın içerisinde iki adet yüksek verimli 2400W PSU, anakart üzerinde 2 adet PCIe Gen4 M.2 yuvası, 2 adet PCIe Gen4 2.5" sürücü yuvası, üç adet FHFL PCIe Gen5 x16 yer alıyor. Ayrıca 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet 10 GbE portu, 1 adet MiniDP, 1 adet Micro USB portu içeren geniş bir I/O yelpazesi sunuluyor. Soğutma tarafında ise Noctua NF-A15 PWM bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Diğer Donanım Ürünleri Haberleri

İşte dünyanın ilk masaüstü yapay zeka iş istasyonu ve fiyatı