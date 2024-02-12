Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İşte dünyanın ilk masaüstü yapay zeka iş istasyonu ve çılgın fiyatı

    Nvidia’nın Grace Hopper Superchip’i artık veri merkezleri, sunucuları ve bulut sistemleriyle sınırlı değil. Şimdi GTPShop, dünyanın ilk masaüstü yapay zeka iş istasyonunu satışa sundu.
    İşte dünyanın ilk masaüstü yapay zeka iş istasyonu ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Büyüyen yapay zeka ortamıyla birlikte, şirketler ve PC üreticileri müşterileri çekmek için benzersiz ürünler geliştiriyor. Ve şimdi ise GPTShop, Nvidia’nın üst düzey H200 GPU ve Grace CPU'nun bir kombinasyonu olan Grace Hoppe Superchip donanımıyla donatılmış dünyanın ilk masaüstü yapay zeka iş istasyonunu satışa sundu.

    Sunuculardan masaüstüne

    Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip şimdiye kadar yalnızca sunucular, veri merkezleri ve bulut sistemlerinde kullanılabiliyordu, ancak bazı üreticiler artık bu hızlandırıcıları satın alıyor ve önceden oluşturulmuş iş istasyonu bilgisayarlarına yerleştirebiliyorlar.

    GPTshop, GH200 576 GB varyantı, GH200 624 GB varyantı ve iki özel sürümden oluşan ürün gamıyla iş istasyonlarını kullanıcılara sunuyor. Modeller 576 GB için 41.500 dolardan ve 624 GB modeller için 48.500 dolardan başlıyor.

    İşte dünyanın ilk masaüstü yapay zeka iş istasyonu ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Teknik özelliklere gelince, Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip, H100 Tensor Core CPU ve 72 çekirdekli Grace CPU ile birlikte geliyor. 576 GB model, sistem RAM'i için 480 GB LPDDR5X bellek ve GPU için 96 GB HBM3 bellek ile birlikte geliyor. 624 GB modeli ise sistem RAM'i için 480 GB LPDDR5X ve 144 GB HBM3 bellek ile geliyor. Her iki model de 900 GB/s NVLINK-C2C ara bağlantısı bulunuyor. Ek olarak 450W ila 1000W arasında ayarlanabilen bir TDP'ye sahipler.

    Sistemin kendisinden bahsedecek olursak Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip, InWin Dubili kasası içinde yer alıyor. Kasanın içerisinde iki adet yüksek verimli 2400W PSU, anakart üzerinde 2 adet PCIe Gen4 M.2 yuvası, 2 adet PCIe Gen4 2.5" sürücü yuvası, üç adet FHFL PCIe Gen5 x16 yer alıyor. Ayrıca 1 adet USB 3.0 portu, 2 adet 10 GbE portu, 1 adet MiniDP, 1 adet Micro USB portu içeren geniş bir I/O yelpazesi sunuluyor. Soğutma tarafında ise Noctua NF-A15 PWM bulunuyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/96130/worlds-first-desktop-ai-workstations-with-nvidia-gpu-and-cpu-superchips-start-from-41-500-usd/index.html https://gptshop.ai/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 14 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kurutma makinesi kapalı dolaba konur mu etsy borcu ödenmezse ne olur görüntülü diafon mavi ekran sorunu acenteye sevk edildi ne demek ford focus 1.0 ecoboost yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming
    HP Victus Gaming
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız