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CeBIT Özel: Asus'un Formula serisi ekran kartları sahneye çıktı

10 yıl
10,4b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Asus'un Formula serisi ekran kartları sahneye çıktı
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Asus'dan Formula 1 tutkunlarına müjde! Firma ilk detaylarını bir süre önce paylaştığımız Formula serisi yeni ekran kartı ailesinde model gamını giriş seviyesinden yüksek performans segmentindeki modellere kadar farklı fiyat seviyesindeki çok sayıda modeli dahil ederek geniş tutmayı hedefliyor. Firmanın Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarındaki standını ziyaret sırasında tanıtımı yapılan Formula serisi ilk ekran kartlarını da görüntüleyebilme fırsatı yakaladık.

Her ne kadar Asus sergilenen kartların detaylı özelliklerini açıklamış olmasa da kartların genel görünümleri itibariyle hangi segmentler için hazırlandıklarını tahmin edebilmek mümkün. Hem AMD-ATi hem de Nviia cephesindne modellerin dahil edilmesi beklenen yeni serinin en önemli özelliği kullanılacak soğutucuların tasarımı esnasında Formula 1 araçlarından ilham alınmış olmas gösterilebilir.

Resimlerden de görülebileceği üzere kimi kartlarda Formula 1 otomobillerinin burun kısımlarındann esinlenilerek hazırlanan soğutucuya yer veriliken kimisindeyse soğutucunun tam bir Formula 1 otomobilinin silüetini yansıttığını söyleyebiliriz.

CeBIT Özel: Asus'un Formula serisi ekran kartları sahneye çıktı
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CeBIT Özel: Asus'un Formula serisi ekran kartları sahneye çıktı
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St Batuhan 10 yıl
iğrenç öğğğğğğğ bekledigim tamamıylen farklıydı :( hic umdugum gibi deil :(
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ahmetkep 10 yıl
Firma göze hoş ürünler yapmak adına atılım yapmış.İşin özinde tabi sadece görsellik yok.Asıl amaç ticari boyutu.Çokta anlamayan biri Asus markası ve renkli ve şekilli soğutucusuna kanıp alabilir bunları.
Fiyatı sade soğutuculu bir modellerinden fazla olacağı kesin gibi.
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OSINOS 10 yıl
direkt ; BAN..!! Böyle saçmalık mı olur..:S
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gordon01 10 yıl
Asus Matrix serisini tek geçerim, keşke TR'ye de getirseler :)
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ebehram 10 yıl
Bos is
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_AMADEUS_ 10 yıl
Valla özellik olarak bilememde,görsellik olarak benden zayıf not aldı bu cihazlar.
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haydut14 10 yıl
yahu yanında oyuncak f1 modeli versen daha ii olurdu millet alırdı en azından bunu alan olacakmı acaba ? bu kadar gereksizlik olmaz artık
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yekoo 10 yıl
ilk resmi gördüm bu karta fromula olsa ne olmasa ne dedim ama allahtan ürün gamı genişmiş :) neyse ferrayi lamborgini bırakında performans olsun şekilcilik önemili değil asus zaten yeteri kadar pahalıya satıyor birde verilen paraların bir kısmı italya'ya telif hakkı gidecekse ne anladım o işten??
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sultanomar 10 yıl
yok artık...
keki bile abarttılarda bu kadar olmadı
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00x men00 10 yıl
demekki artık böyle kandıracak ferrari alan fan gibi
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max975 10 yıl
bunları oyuncak olarak mı? satacaklar...
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Vuze 10 yıl
görünüm bence güzel iş yapar gibi
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huxi20 10 yıl
saçma sapan bi seri olucak görünüm açısından...
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YaRaNoZ 10 yıl
Galiba bu ekran kartlarını alıp model araba dize gibi vitrine dizeceğiz. Gerçi bir şeye benzemeiyorlar ama koleksiyon yaapıyorsan alacaksın
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