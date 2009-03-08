CeBIT Özel: Asus'un Formula serisi ekran kartları sahneye çıktı

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Asus'dan Formula 1 tutkunlarına müjde! Firma ilk detaylarını bir süre önce paylaştığımız Formula serisi yeni ekran kartı ailesinde model gamını giriş seviyesinden yüksek performans segmentindeki modellere kadar farklı fiyat seviyesindeki çok sayıda modeli dahil ederek geniş tutmayı hedefliyor. Firmanın Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarındaki standını ziyaret sırasında tanıtımı yapılan Formula serisi ilk ekran kartlarını da görüntüleyebilme fırsatı yakaladık.

Her ne kadar Asus sergilenen kartların detaylı özelliklerini açıklamış olmasa da kartların genel görünümleri itibariyle hangi segmentler için hazırlandıklarını tahmin edebilmek mümkün. Hem AMD-ATi hem de Nviia cephesindne modellerin dahil edilmesi beklenen yeni serinin en önemli özelliği kullanılacak soğutucuların tasarımı esnasında Formula 1 araçlarından ilham alınmış olmas gösterilebilir.

Resimlerden de görülebileceği üzere kimi kartlarda Formula 1 otomobillerinin burun kısımlarındann esinlenilerek hazırlanan soğutucuya yer veriliken kimisindeyse soğutucunun tam bir Formula 1 otomobilinin silüetini yansıttığını söyleyebiliriz.

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