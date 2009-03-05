Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CeBIT Özel: Clevo'dan döndürülebilir ekranlı ve GPS destekli netbook

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,5b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CeBIT fuarı dahilinde ziyaret etme fırsatı yakaladığımız firmalardan biri de Clevo oldu. Önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden birisi olan ve pek çok firma adına OEM üretim gerçekleştiren Clevo, Hannover'de düzenlenen CeBIT fuarında yeni dizüstü bilgisayar tasarımlarını ve konfigürasyonlarını da ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Yüksek performans segmenti için çeşitli sürprizler hazırlayan firmanın TN70M kod adlı netbook modeli, tasarım detayları ve donanımsal özellikleriyle öne çıkıyor. Intel'in Atom platformunu temel alan ve US15W kod adlı yoga setine sahip olan dizüstü bilgisayar, 7" büyüklüğünde ve 1024x600 çözünürlüğünde dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Klavyenin etrafındaki özel tasarımlı çıkartması ile rakip pek çok netbook modellerinden ayrılması hedeflenen TN70M, ekstra özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. Dokunmatik kontrollü döndürülebilir ekrana sahip olan dolayısıyla tablet pc olarak ta kullanılabilen sistem, aynı segmentteki pek çok rakibinden farklı olarak GPS modülüne de sahip. 904 gram ağırlığındaki netbook'un fiyatı ise bilinmiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Die SSD in dem Gere4t soll aber eher bescheiden sein. Da htalen locker auch normale HDD's mit. Und Z520 Youtube 720p sollte damita ber nicht laufen und macht das Gere4t mit 1024 600 wohl ehh nicht mit. Ich weidf' nicht so recht, was man damit anstellen soll. Als grf6dferer Notizblock auf Messen vielleicht nfctzlich.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thedevilhimveryself 10 yıl
Görüntüsü kırtasiyelerde satılan laptop oyunncaklara benzemiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 10 yıl
bilgisayar 11 - 12 inç lik bilgisayar boyutunda ama ekran 7 inç yerim ben böyle bilgisayarı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
bence harika özellikleri dış görüntüsüde hiçte fena digil sonuçta kaplama istedigin gibi yaptırabilirsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
rengi böyle olacak diye bir kaide yok bu sadece fuar amaçlı ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
renginden kaybediyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony Türkiye ile PS3 hakkında konuştuk 10 yıl CeBIT Özel: OCZ Z Drive; 1TB kapasiteli SSD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim