CeBIT Özel: Clevo'dan döndürülebilir ekranlı ve GPS destekli netbook

CeBIT fuarı dahilinde ziyaret etme fırsatı yakaladığımız firmalardan biri de Clevo oldu. Önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden birisi olan ve pek çok firma adına OEM üretim gerçekleştiren Clevo, Hannover'de düzenlenen CeBIT fuarında yeni dizüstü bilgisayar tasarımlarını ve konfigürasyonlarını da ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Yüksek performans segmenti için çeşitli sürprizler hazırlayan firmanın TN70M kod adlı netbook modeli, tasarım detayları ve donanımsal özellikleriyle öne çıkıyor. Intel'in Atom platformunu temel alan ve US15W kod adlı yoga setine sahip olan dizüstü bilgisayar, 7" büyüklüğünde ve 1024x600 çözünürlüğünde dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Klavyenin etrafındaki özel tasarımlı çıkartması ile rakip pek çok netbook modellerinden ayrılması hedeflenen TN70M, ekstra özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. Dokunmatik kontrollü döndürülebilir ekrana sahip olan dolayısıyla tablet pc olarak ta kullanılabilen sistem, aynı segmentteki pek çok rakibinden farklı olarak GPS modülüne de sahip. 904 gram ağırlığındaki netbook'un fiyatı ise bilinmiyor.