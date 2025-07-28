Yeni sistem ile GPS konumlandırma hassasiyeti santimetre seviyesine iniyor

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Tam Boyutta Gör San Francisco merkezli Swift Navigation şirketi, otonom araçlar, robotik ve hassas lojistik gibi alanlarında kullanılabilen santimetre düzeyinde konumlandırma sistemini yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Şirketin Skylark adlı çözümü, otonomi ve otomasyon için hayati önem taşıyan yüksek hassasiyetli konumlandırma hizmetiyle geleneksel Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri'ni (GNSS) geride bırakıyor. Örneğin GPS, sadece 3 ila 10 metre arasında hassasiyet sunabiliyor.

Bulut tabanlı algoritmalarla hassasiyet 100 kat arttırılıyor

Şirketin Skylark Hassas Konumlandırma Hizmeti, GNSS sinyallerindeki hataları düzelterek doğruluğu santimetre düzeyinde 100 kat artıran bulut tabanlı bir hizmet olarak öne çıkıyor. Swift Navigation'a göre Skylark, otonom sürüş, robotik, hassas lojistik ve araçlar arası iletişimde yüksek hacimli uygulamaların önünü açarak yüksek hassasiyetli GNSS'nin kitlesel pazarda benimsenmesini sağlamak için özel olarak tasarlandı.

Şirket ayrıca, Skylark’ın ISO 26262:2018 kara yolu araçları fonksiyonel güvenlik standartlarına uygunluk belgesine sahip ilk ve tek gerçek zamanlı bulut tabanlı hizmet olduğunu belirtiyor.

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Diğer ASIL sertifikalı konumlandırma çözümleri genellikle pahalı fiziksel veri merkezlerine dayanırken, Skylark tamamen bulut mimarisiyle çalışıyor. Bu ölçeklenebilir yapı, benzer sistemlere kıyasla çok daha düşük maliyetle güvenilir ve güvenlik sertifikalı konumlandırma hizmeti sunuyor.

Sistem, dünya genelinde 10 milyondan fazla otonom aracı destekliyor ve 20’den fazla otomotiv üreticisi ve tedarikçi, önde gelen robotik firmaları ve dünyanın en büyük ticari filo operatörlerinden biriyle yürütülen küresel programlara hizmet veriyor. Swift Navigation, yeni yatırım turuyla teknolojisini daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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