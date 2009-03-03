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CeBIT Özel: Mushkin 128GB'lık SSD prototipini sergiliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Mushkin 128GB'lık SSD prototipini sergiliyor
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SSD olarak tanınan katı hâl disklerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıllarda endüstrinin depolama standardı olacağı ve günümüzde yaygın olarak kullanılan sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD teknolojisi üretici firmaların da dikkatini çekmeye devam ediyor. Arka arkaya SSD pazarına adım atan firmalar akımına yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve ürünleri ülkemiz pazarında da bulunabilen Mushkin de katılıyor.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarındaki standında, Mushkin henüz prototip aşamasındaki yeni SSD modelini de tanıtıyor. Firmanın 2.5-inç boyutundaki yeni modeli 128GB'lık kapasiteye sahip. Okuma hızı 200MB/sn, yazma hızı ise 150MB/sn olarak belirlenen ve SATA-II arabirimini destekleyen 2.5" SSD modeline yönelik çalışmalar devam ederken firmanın yeni ürününü ne zaman kullanıma sunacağı henüz açıklanmadı.


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cato16 10 yıl
Fiyatı hızına göre berbat.
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labtek38 10 yıl
Arkadaşlar çok önemli bir noktayı kaçırıyorsunuz. HDD de kapasite ve hızdan daha önemli olan erişim süreleridir. En kötü SSD en iyi manyetik diskin yaklaşık 100 katı kadar daha iyi erişim süreleri sunuyor. Bunu gözden kaçırmayın. HDD alırken bakılacak en önemli parametre bence erişim süresidir. Özellikle işletim sistemi, kullanacağınız oyun ve programlar, server kuracaksanız erişim süresi çok önemlidir.
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N-0NE 10 yıl
Ben niye bunu alayım ki ? 2 tane hdd alırım 180 ytlye 160 gb raid yaparım hem perf. artar hemde ssdlere o kadar para ödemem :)
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Stranger 10 yıl

Orjinalden alıntı: N-0NE

Ben niye bunu alayım ki ? 2 tane hdd alırım 180 ytlye 160 gb raid yaparım hem perf. artar hemde ssdlere o kadar para ödemem :)


2 tane harddiski laptopuna takıp raid yapabilecek misin?
2 tane harddisk ssd kadar darbelere dayanıklı olacak mı?
2 tane harddiskteki bilgi güvenliğin ssd ler kadar yüksek mi?
2 tane harddisk ile ssd aynı hacimde mi?
aynı ağırlıkta mı?
aynı gücü mü tüketiyor?
aynı sessizlikte mi?

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Vuze 10 yıl
çeşit marka artması lazımki fiyatlarada bir o derece yansısın bence güzel ürün beklemedeyiz bakalım
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McCarty 10 yıl
haber için teşekkürler.
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alito 10 yıl
evet 500 gb HDD pahalıydı o zamanlar ama pahalı olmasının bir mantığı vardı depolama alanı yüksekti ama bu SSD olayında depolama alanı az ama fiyatının maşallahı var. hız konusuna gelince evet birçok HDD den daha yüksek hız sunuyor ama ekonomik kriz ve ceplerdeki delik birleştiğinde başta bahsettiğim alım mantığı sekteye uğruyor. insanlar şu anda SSD gibi bir cihazı almanın aptallık olduğu düşüncesindeler sadece bakmakla yetiniyorlar peki SSD yi birgün insanlar alabilecekmi evet 2 yıla kadar evlere girmeye başlayacak ama insanların şuanda bu teknolojinin fiyatına tepki göstermelerini yadırgamıyorum. insanlar doğal olarak alamadığı şeylere tepkiyle yaklaşırlar. bende fiyatına tepki gösteriyorum çünkü pahalı ve 2 yıla kadarda alamıyacağım. konuşulanlar hep aynı neymiş inceymiş neymiş az elektirikmiş neymiş hızlıymış ama neymiş pahalıymış bence dünya genelinde şuan için insanların bunları düşünecek lüksü yok.
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Grandgustin 10 yıl

Orjinalden alıntı: alito

evet 500 gb HDD pahalıydı o zamanlar ama pahalı olmasının bir mantığı vardı depolama alanı yüksekti ama bu SSD olayında depolama alanı az ama fiyatının maşallahı var. hız konusuna gelince evet birçok HDD den daha yüksek hız sunuyor ama ekonomik kriz ve ceplerdeki delik birleştiğinde başta bahsettiğim alım mantığı sekteye uğruyor. insanlar şu anda SSD gibi bir cihazı almanın aptallık olduğu düşüncesindeler sadece bakmakla yetiniyorlar peki SSD yi birgün insanlar alabilecekmi evet 2 yıla kadar evlere girmeye başlayacak ama insanların şuanda bu teknolojinin fiyatına tepki göstermelerini yadırgamıyorum. insanlar doğal olarak alamadığı şeylere tepkiyle yaklaşırlar. bende fiyatına tepki gösteriyorum çünkü pahalı ve 2 yıla kadarda alamıyacağım. konuşulanlar hep aynı neymiş inceymiş neymiş az elektirikmiş neymiş hızlıymış ama neymiş pahalıymış bence dünya genelinde şuan için insanların bunları düşünecek lüksü yok.


arkadasım 500gb depolama alanı buyuktu.bununda hızı fazla................Bunu alanlar zaten hızı ıcın alıor.depolamanı sen gene 1.5 tb hard dısklerle yap..
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N-0NE 10 yıl
Okuma ve yazma hızı çok güzel ama fiyatı çok pahalı olur :(
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Stranger 10 yıl
fiyatına laf edenleri gerçekten anlamıyorum.. yeni bir teknoloji tabii ki pahalı olacak, şirket ar-ge masraflarını çıkaracak ilk partilerde. bundan birkaç sene önce de 500 GB harddisk vardı, 120 TL ye alabiliyor muyduk peki ? zamanla düşecek fiyatları işte, her SSD haberinin altında banko fiyat muhabbeti dönüyor...
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max975 10 yıl
herhalde piyasa kaznmak için cıkardığı bir ürün yoksa değerler o kadar iyi değil[>:]
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