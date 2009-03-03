CeBIT Özel: Mushkin 128GB'lık SSD prototipini sergiliyor

Tam Boyutta Gör

SSD olarak tanınan katı hâl disklerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıllarda endüstrinin depolama standardı olacağı ve günümüzde yaygın olarak kullanılan sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD teknolojisi üretici firmaların da dikkatini çekmeye devam ediyor. Arka arkaya SSD pazarına adım atan firmalar akımına yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan ve ürünleri ülkemiz pazarında da bulunabilen Mushkin de katılıyor.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarındaki standında, Mushkin henüz prototip aşamasındaki yeni SSD modelini de tanıtıyor. Firmanın 2.5-inç boyutundaki yeni modeli 128GB'lık kapasiteye sahip. Okuma hızı 200MB/sn, yazma hızı ise 150MB/sn olarak belirlenen ve SATA-II arabirimini destekleyen 2.5" SSD modeline yönelik çalışmalar devam ederken firmanın yeni ürününü ne zaman kullanıma sunacağı henüz açıklanmadı.