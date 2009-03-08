CeBIT Özel: Pretec, taşınabilir bilgisayarlar için yüksek kapasiteli ExpressCard SSD'ler hazırladı

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Almanya'nın Hannover kentinde devam etmekte olan CeBIT 2009 fuarının öne çıkan isimlerinden biri de arka arkaya duyurduğu yeni modeller ile Pretec oldu. Firma özellikle profesyonel fotoğrafçıları hedef alan yüksek performanslı CompactFlash bellek kartlarından sonra ultra-taşınabilir formdaki mobil bilgisayarları hedef alan yüksek kapasiteli iki yeni SSD hazırladı.

Pretec'in satışına önümüzdeki ay başlamayı planladığı depolama birimleri ExpressCard slotunu kullanıyorlar. Donanımsal AES256 şifreleme/çözümleme yeteneğine de sahip olan SSD'ler, mini-USB portunu da destekliyorlar 38MB/sn'lik okuma ve 30MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtilen sürücülerin netbook'larda, mobil internet cihazlarında ve ultra-taşınabilir bilgisayarlarda (UMPC) kullanılması hedefleniyor.