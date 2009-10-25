Celeron 356 ile en yüksek saat hızı rekoru kırıldı: 8182MHz

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Intel'in Celeron markasından vazgeçmeyeceğini ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni modellerini 2010 yılında pazara süreceğini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Dört çekirdekli işlemciler için hız aşırtma ile ulaşılan en yüksek saat hızı yarışında AMD'nin (Phenom II X4 955BE ile 7GHz) gerisinde kalan Intel işlemciler en yüksek frekans konusunda rakip tanımıyor. Andre Young isimli profesyonel hız aşırtma, Sıvı Azot (LN2) altında gerçekleştirdiği yeni çalışmasında Celeron 356 işlemcisiyle dünya rekorunu kırarak şimdiye kadar ulaşılan en yüksek işlemci saat hızını elde etti.

Anakart olarak Asus'un X48 yonga setli P5E3 Premium/WiFi-AP modelinin kullanıldığı çalışmada 8182.7MHz gibi inanılması güç bir hıza çıkılarak yeni dünya rekoru elde edilmiş oldu. Pentium 4 631 işlemcisiyle elde edilen bir önceki rekorun (8179.89MHz) sadece 3MHz üzerinde olan yeni rekor, Netburst mimarisinin yüksek saat hızına olan yatkınlığını da bir kez daha gözler önüne seriyor.

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