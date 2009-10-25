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Celeron 356 ile en yüksek saat hızı rekoru kırıldı: 8182MHz

9 yıl
17,4b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Celeron 356 ile en yüksek saat hızı rekoru kırıldı: 8182MHz
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Intel'in Celeron markasından vazgeçmeyeceğini ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni modellerini 2010 yılında pazara süreceğini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Dört çekirdekli işlemciler için hız aşırtma ile ulaşılan en yüksek saat hızı yarışında AMD'nin (Phenom II X4 955BE ile 7GHz) gerisinde kalan Intel işlemciler en yüksek frekans konusunda rakip tanımıyor. Andre Young isimli profesyonel hız aşırtma, Sıvı Azot (LN2) altında gerçekleştirdiği yeni çalışmasında Celeron 356 işlemcisiyle dünya rekorunu kırarak şimdiye kadar ulaşılan en yüksek işlemci saat hızını elde etti.

Anakart olarak Asus'un X48 yonga setli P5E3 Premium/WiFi-AP modelinin kullanıldığı çalışmada 8182.7MHz gibi inanılması güç bir hıza çıkılarak yeni dünya rekoru elde edilmiş oldu. Pentium 4 631 işlemcisiyle elde edilen bir önceki rekorun (8179.89MHz) sadece 3MHz üzerinde olan yeni rekor, Netburst mimarisinin yüksek saat hızına olan yatkınlığını da bir kez daha gözler önüne seriyor.

Celeron 356 ile en yüksek saat hızı rekoru kırıldı: 8182MHz
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DH Misafiri 8 yıl
bence fazla bir başarı sayılmaz çünkü hem tek çekirdek hemde celeron amd x4 lerde 7 ghz i gördü o işlemci hem 4 çekirdek hem 8 mb baba gibi cachle e sahip performansta koayr geçer yani....
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theVATANSEVER 9 yıl
benim presscot 3.0 stabil 4.0ghz de çalışıyordu üzerindeki stok fanı ile, ve sıcaklık 35-40dereceydi idle da...yani uçuk bir olay değil...
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toysoLdier(V) 9 yıl
AMD Türkiye yurtdışına hayırlı haber götürmeyecek anlaşılan...
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erayyynn 9 yıl
bende de bi' celeron var denesem mi acaba :D :D
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orjSin 9 yıl
hava soğutla ile bende celeron D 347 yi 4,3 ghz e çıkarttım stock fanıyla , daha ileri gider aslındada ramlere takılıyor
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baysan240 9 yıl
sırf saat hızı rekorunu kırsın diye çıkarmışlar
-aga intel bi işlemci çıkarmış saat hızı dünya rekoru kırmış
-performansı olarak nasılmış peki ?
-8182.7MHz çıkarmışlar nasıl ama
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derbeder.53 9 yıl
boyle sıralamalarda bır turk gorsem nolur ya
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TELESCOPE 9 yıl

derbeder.53

boyle sıralamalarda bır turk gorsem nolur ya



biz böğle basit işlerle uğraşırmıyızki
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alpkopat 9 yıl
neredeyse üç katına kadar çıkmış diyebilizirz.
peki bilgim olmadığı için soruyorum
şimdi 3.33 den 8.8 e çıktı peki bir oyunda overlocksuz verdiği fps ne kadar artar?
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FrontLiner 8 yıl

alpkopat

neredeyse üç katına kadar çıkmış diyebilizirz.
peki bilgim olmadığı için soruyorum
şimdi 3.33 den 8.8 e çıktı peki bir oyunda overlocksuz verdiği fps ne kadar artar?


İsterse 50 ghz'e çıksın. Limiti ekran kartı belirler bir süre sonra..
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kuruwa 9 yıl
güzel ama tek çekirdek için övülcek b ir durum değil amd de 4 çekidek de 7 olunca bu bıraz yavan kalıyor
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syler23 9 yıl
helal olsun adamlara... tabi bunlar sadece o.c amaclı 1 ka.yıl sonra intelin normal saat hızları olur insallah :D:D
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kater 9 yıl
Sıvı azot soğutma. Tebrikler ama o soğutmayı kullanarak o hıa normal kullanıcılar çıkamaz :D
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