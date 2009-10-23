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Celeron tam gaz: Intel yeni nesil Celeron P4500 modelini hazırlıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Celeron tam gaz: Intel yeni nesil Celeron P4500 modelini hazırlıyor
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3 Ocak'ta yapmayı planladığı lansman ile 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik özellikli işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel'in yeni model planları netleşmeye devam ediyor. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 32nm işlemcilerini Core i3, Core i5 ve Core i7 serileri altında lanse edecek olan firmanın, Celeron serisinden de vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor.

Gelen bilgilere göre Intel, önümüzdeki yıl içerisinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Celeron işlemcilerini de lanse edecek. Bu yönde hazırlanan ilk modelin Arrendale tasarımını temel alan çift çekirdekli Celeron P4500 modeli olacağı söylenirken, bu işlemcinin 1.86GHz'de görev yapacağı ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geleceği belirtiliyor.

Arrendale tabanlı olduğu için 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik çekirdeği de Celeron P4500 işlemcisinin öne çıkan özellikler arasında yer alacak. Core i3 ve Core i5 serisi 32nm işlemcilere ekonomik alternatif olması beklenen Celeron P4500 modelindeki grafik biriminin 500MHz'de çalışacağı ve Turbo moduyla 667MHz'e çıkabileceği de konuşulan detaylar arasında yer alıyor.

1066MHz DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne yer verilecek Celeron P4500 işlemcisinde ısıl güç tasarımının ise 35 Watt olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

2010 başında tanıtılması beklenen Celeron P4500 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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kurs@tz 9 yıl
Uzun bi süre conroe celeron 430 kullandım gayet serin, performans olarak da gayet iyi bi işlemciydi ve az elektrik harcıyordu, sizin aklınız eski p4 zamanının dandik celeronlarında kalmış ondan nefret ediyorsunuz, ve haksız da sayılmazsınız ehüehüeheüheühü
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acbold 9 yıl
@prescott2400
katılıyorum.Bırakın şu ismi artık ya.Bedava verseler takmam celeron işlemci psikolojik olarak rahat olmuyorum :D
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Alx 9 yıl
Tam gaz değil de, "Tam fren" olmalıdır bence
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yekoo 9 yıl
celeron her zaman düşük cache ve fsb ile gelirdi sonuçta bu kriterleri bilerek aldığınızda şikayet etmemek gerekir diye düşünüyorum yanlışmıyım?
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prescott2400 9 yıl
intel isterse i7 çekirdeğine "celeron" adını verip satsın yine almam. celeron adını her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor.
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NemesisR3 9 yıl
adını Celeron koymasalarmış en azından
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showstopper41 9 yıl
35W çift çekirdek + GPU olayı çok güzel gözüküyor. 100W ile PC çalıştırmak mümkün olacak. Ofisler ve okullarda kullanım için çok iyi bir işlemci olacak. Entegre grafik işlemciden performans beklemeyenler için uygun.
P55 anakarların da fiyatı ucuzlaması lazım. 59$+kdv gibi bir seviyeye 2010 içinde düşerler herhalde
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Chembond 9 yıl
Eğer çıkarsa tabiki, hızaşırtma yapıp hava soğutma ile 4.5 - 5ghz falan görür artık forum ahalisi...
Performansı ne olur tabi bilinmez... Celeron diyince insan P4 döneminde çektiği işkenceleri hatırlıyor...
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Confusion 9 yıl
1.86GHz'de görev yapacağı ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle ////Celeron P4500 modelindeki grafik biriminin 500MHz'de çalışacağı


bence bu özelliklerde bir ürünü giriş seviye desktop modeli yerine yerine pico-itx boyutlu gömülü sistemlerle çıkarmalılar
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