Celeron tam gaz: Intel yeni nesil Celeron P4500 modelini hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

3 Ocak'ta yapmayı planladığı lansman ile 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik özellikli işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel'in yeni model planları netleşmeye devam ediyor. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı 32nm işlemcilerini Core i3, Core i5 ve Core i7 serileri altında lanse edecek olan firmanın, Celeron serisinden de vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor.

Gelen bilgilere göre Intel, önümüzdeki yıl içerisinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Celeron işlemcilerini de lanse edecek. Bu yönde hazırlanan ilk modelin Arrendale tasarımını temel alan çift çekirdekli Celeron P4500 modeli olacağı söylenirken, bu işlemcinin 1.86GHz'de görev yapacağı ve 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geleceği belirtiliyor.

Arrendale tabanlı olduğu için 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik çekirdeği de Celeron P4500 işlemcisinin öne çıkan özellikler arasında yer alacak. Core i3 ve Core i5 serisi 32nm işlemcilere ekonomik alternatif olması beklenen Celeron P4500 modelindeki grafik biriminin 500MHz'de çalışacağı ve Turbo moduyla 667MHz'e çıkabileceği de konuşulan detaylar arasında yer alıyor.

1066MHz DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne yer verilecek Celeron P4500 işlemcisinde ısıl güç tasarımının ise 35 Watt olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

2010 başında tanıtılması beklenen Celeron P4500 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.