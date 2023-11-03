Cep telefonunu sık kullananların sperm sayısı düşüyor

Tam Boyutta Gör İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada cep telefonunu sık kullanan erkeklerin sperm sayısının az kullananlara göre daha düşük olduğu tespit edildi.

Hakemli tıp dergisi Fertility and Sterility'de yayımlanan çalışmada 2005-2018 arasında askere alınan 18-22 yaş arası 2.886 erkeğin cep telefonu kullanımları ve sperm miktarları takip edildi.

Elde edilen sonuçlara göre cep telefonlarını günde en az 20 defa kullanan erkeklerin sperm sayısı mililitre başına ortalama 44.5 milyon bulundu. Bu rakamın haftada bir veya daha az cep telefonu kullananlardan %21 daha düşük olduğu tespit edildi.

2G ve 3G spermleri daha fazla etkiliyor

Araştırmadaki ilginç bir sonuç 2G ve 3G bağlantısının 4G ve 5G'ye göre sperm sayısına daha fazla etki ettiğinin tespit edilmesi oldu. Araştırmacılar gelişen teknolojiyle telefonların çıkış gücünü azalmasının bu sonuçta etkili olabileceği söylüyorlar.

Çalışmada yer almayan Manchester Üniversitesi'nden Prof. Allan Pacey, "En büyük etkiyi 2G ve 3G telefonların yaptığı bulgusu kafamı karıştırdı. Bu açıklayabileceğim bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Pozitif bir sonuç olarak incelenen spermlerin şekil ve hareketliliğinde bir sorun tespit edilmedi. Yani spermin doğru yere gitme oranında azalma gözlemlenmedi. Spermin şekli ve hareketliliğinin de en az sayısı kadar önemli olduğu vurgulandı.

Apple Watch 10 hipertansiyon ve uyku apnesi özelliğiyle gelebilir 21 sa. önce eklendi

Cep telefonları düşük seviyeli elektromanyetik dalgalar yayıyorlar. Maksimum güçte çalışsalar dahi çevresindeki dokuyu 0.5 derece kadar ısıtabiliyorlar.

Çalışmanın daha önce yapılan çalışmalara göre daha iyi yürütülmüş bir epidemiyolojik çalışma olduğunu söyleyen Pacey, kesin sonuçlara varmak için aceleci olmamak gerektiğini söylüyor.

Erkeklerin sperm sayısı gittikçe azalıyor

Erkeklerin sperm sayısının son yıllarda giderek azaldığı biliniyor. Bu azalmada hormonal dengeyi bozan kimyasallar, pestisitler, yeme alışkanlıkları, alkol, sigara, stres, radyasyon gibi birçok etken rol oynuyor. Sperm sayısı mililitrede 40 milyonun altına düştüğü zaman hamile kalma şansı azalmaya başlıyor. 15 milyonun altına düştüğünde ise çocuk sahibi olma süresi bir yıla kadar çıkabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Cep telefonunu sık kullananların sperm sayısı düşüyor