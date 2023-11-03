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    Cep telefonunu sık kullananların sperm sayısı düşüyor

    İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada cep telefonunu sıklıkla kullanan erkeklerin sperm sayısının az kullananlara göre daha düşük olduğu tespit edildi.
    Cep telefonunu sık kullananların sperm sayısı düşüyor Tam Boyutta Gör
    İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada cep telefonunu sık kullanan erkeklerin sperm sayısının az kullananlara göre daha düşük olduğu tespit edildi.

    Hakemli tıp dergisi Fertility and Sterility'de yayımlanan çalışmada 2005-2018 arasında askere alınan 18-22 yaş arası 2.886 erkeğin cep telefonu kullanımları ve sperm miktarları takip edildi.

    Elde edilen sonuçlara göre cep telefonlarını günde en az 20 defa kullanan erkeklerin sperm sayısı mililitre başına ortalama 44.5 milyon bulundu. Bu rakamın haftada bir veya daha az cep telefonu kullananlardan %21 daha düşük olduğu tespit edildi.

    2G ve 3G spermleri daha fazla etkiliyor

    Araştırmadaki ilginç bir sonuç 2G ve 3G bağlantısının 4G ve 5G'ye göre sperm sayısına daha fazla etki ettiğinin tespit edilmesi oldu. Araştırmacılar gelişen teknolojiyle telefonların çıkış gücünü azalmasının bu sonuçta etkili olabileceği söylüyorlar.

    Çalışmada yer almayan Manchester Üniversitesi'nden Prof. Allan Pacey, "En büyük etkiyi 2G ve 3G telefonların yaptığı bulgusu kafamı karıştırdı. Bu açıklayabileceğim bir şey değil" ifadelerini kullandı.

    Pozitif bir sonuç olarak incelenen spermlerin şekil ve hareketliliğinde bir sorun tespit edilmedi. Yani spermin doğru yere gitme oranında azalma gözlemlenmedi. Spermin şekli ve hareketliliğinin de en az sayısı kadar önemli olduğu vurgulandı.

    Cep telefonları düşük seviyeli elektromanyetik dalgalar yayıyorlar. Maksimum güçte çalışsalar dahi çevresindeki dokuyu 0.5 derece kadar ısıtabiliyorlar.

    Çalışmanın daha önce yapılan çalışmalara göre daha iyi yürütülmüş bir epidemiyolojik çalışma olduğunu söyleyen Pacey, kesin sonuçlara varmak için aceleci olmamak gerektiğini söylüyor.

    Erkeklerin sperm sayısı gittikçe azalıyor

    Erkeklerin sperm sayısının son yıllarda giderek azaldığı biliniyor. Bu azalmada hormonal dengeyi bozan kimyasallar, pestisitler, yeme alışkanlıkları, alkol, sigara, stres, radyasyon gibi birçok etken rol oynuyor. Sperm sayısı mililitrede 40 milyonun altına düştüğü zaman hamile kalma şansı azalmaya başlıyor. 15 milyonun altına düştüğünde ise çocuk sahibi olma süresi bir yıla kadar çıkabiliyor.

    Kaynakça https://edition.cnn.com/2023/11/01/health/mobile-phone-sperm-count-wellness/index.html https://www.indyturk.com/node/671361/sa%C4%9Flik/telefonunu-s%C4%B1k-s%C4%B1k-eline-alan-erkeklerin-sperm-say%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n-d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC%C4%9F%C3%BC-ke%C5%9Ffedildi#:~:text=Ara%C5%9Ft%C4%B1rmada%2C%20cep%20telefonlar%C4%B1n%C4%B1%20g%C3%BCnde%20en,21%20daha%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20oldu%C4%9Funu%20g%C3%B6sterdi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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