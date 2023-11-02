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    Apple Watch 10 için heyecanlandıran iddia: Hipertansiyon ve uyku apnesi takibi

    2024 yılında çıkması beklenen Apple Watch Series 10 için şimdiden heyecanlandıran iddialar ortaya çıktı. 2024 Apple Watch’ta hipertansiyon ve uyku apnesi takibi özelliği olabilir.
    Apple Watch 10 hipertansiyon ve uyku apnesi özelliğiyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, Watch akıllı saat serisini iyiden iyiye bir sağlık cihazı olarak konumlandırmaya başlıyor. Halihazırda bulunan gelişmiş aktivite ve sağlık takibi yeteneklerinin önümüzdeki yıl daha da artacağı söyleniyor. Öyle ki, Apple’ın 2024 yılında güncellenmiş bir tasarıma sahip Apple Watch'a kan basıncı izleme ve uyku apnesi tespiti gibi ek özellikler getireceği belirtiliyor.

    2024 Apple Watch için hipertansiyon ve uyku apnesi takibi

    Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, önümüzdeki yıl hipertansiyon tespitini de içerecek “çığır açan tansiyon sensörü” teknolojisinin ilk versiyonunu yeni Watch’lar için kullanıma alacak. 2024 Apple Watch modelleri, kullanıcıya kan basıncının yükselme eğiliminde olup olmadığını söylemek ve hipertansiyon oluştuğunda neler olduğunu not etmesi için bir günlük sunacak. Potansiyel olarak yanlış bir teşhis koymaktan kaçınmak için bu özellik, kullanıcıyı doktoruyla konuşmaya ya da tam sistolik ve diyastolik ölçümler sağlayabilen geleneksel bir yönteme yönlendirecek.

    Gurman'a göre, sistemin geliştirilmekte olan gelecekteki bir versiyonu kesin rakamlar sağlayabilir ve hatta ilgili durumları teşhis edebilir. Ancak bu geliştirmelerin "henüz çok uzakta" olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2024 yılında Apple Watch tabanlı bir uyku apnesi tespit özelliği de gelecek. Rapora göre, bu özellik uyku ve nefes alma kalıplarını kullanarak bir kişinin bu rahatsızlığa sahip olup olmadığını tahmin edecek ve ardından kullanıcıları bir doktora görünmeleri için yönlendirecek.

    Apple, giyilebilir cihazlarını sağlık cihazına dönüştürüyor

    Apple Watch 10 hipertansiyon ve uyku apnesi özelliğiyle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Daha önceki raporlarda Apple’ın ayrıca invazif olmayan kan şekeri izleme üzerinde de çalıştığı aktarılmıştı. Apple, vücuttaki glikoz konsantrasyonunu belirlemek için yeni silikon fotonik bir çip kullanacak. Glikoz izleme sistemi, tansiyon sistemine benzer bir şekilde tasarlandığı için gerçek bir kan şekeri değeri sunmak yerine kişinin kan şekerinin nasıl seyrettiğini izleyecek ve kullanıcıları pre-diyabet konusunda uyaracak. Ancak Gurman'ın çalışmalar hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı son raporuna göre, Apple'ın kan şekeri izleme çalışmalarının "en az birkaç yıl" boyunca bir üründe ortaya çıkması pek olası görünmüyor.

    Apple Watch dışında, Apple'ın 2024 yılında AirPods'a işitme algılama özelliği getirme yolunda olduğu da söyleniyor. Yeni özellikle donatılan AirPods, reçetesiz satılan bir işitme cihazı olarak işlev görebilecek ve genellikle odyologların ofislerinde uygulanan işitme testlerini gerçekleştirebilecek.

    Bunlara ek olarak Apple’ın yakında çıkacak olan Apple Vision Pro başlığını bir sağlık cihazına dönüştürmenin yollarını araştırmaya devam ettiği söyleniyor. Anksiyete önleyici ve gelişmiş meditasyon özelliklerinin yanı sıra pozitif düşünceyi güçlendirmek ve ruh sağlığını iyileştirmek için bir sanal gerçeklik sistemi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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