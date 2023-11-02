Apple Watch 10 için heyecanlandıran iddia: Hipertansiyon ve uyku apnesi takibi

- 2024 Apple Watch için hipertansiyon ve uyku apnesi takibi
- Apple, giyilebilir cihazlarını sağlık cihazına dönüştürüyor
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2024 Apple Watch için hipertansiyon ve uyku apnesi takibi
Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, önümüzdeki yıl hipertansiyon tespitini de içerecek “çığır açan tansiyon sensörü” teknolojisinin ilk versiyonunu yeni Watch’lar için kullanıma alacak. 2024 Apple Watch modelleri, kullanıcıya kan basıncının yükselme eğiliminde olup olmadığını söylemek ve hipertansiyon oluştuğunda neler olduğunu not etmesi için bir günlük sunacak. Potansiyel olarak yanlış bir teşhis koymaktan kaçınmak için bu özellik, kullanıcıyı doktoruyla konuşmaya ya da tam sistolik ve diyastolik ölçümler sağlayabilen geleneksel bir yönteme yönlendirecek.
Gurman'a göre, sistemin geliştirilmekte olan gelecekteki bir versiyonu kesin rakamlar sağlayabilir ve hatta ilgili durumları teşhis edebilir. Ancak bu geliştirmelerin "henüz çok uzakta" olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2024 yılında Apple Watch tabanlı bir uyku apnesi tespit özelliği de gelecek. Rapora göre, bu özellik uyku ve nefes alma kalıplarını kullanarak bir kişinin bu rahatsızlığa sahip olup olmadığını tahmin edecek ve ardından kullanıcıları bir doktora görünmeleri için yönlendirecek.
Apple, giyilebilir cihazlarını sağlık cihazına dönüştürüyor
Apple Watch dışında, Apple'ın 2024 yılında AirPods'a işitme algılama özelliği getirme yolunda olduğu da söyleniyor. Yeni özellikle donatılan AirPods, reçetesiz satılan bir işitme cihazı olarak işlev görebilecek ve genellikle odyologların ofislerinde uygulanan işitme testlerini gerçekleştirebilecek.
Bunlara ek olarak Apple’ın yakında çıkacak olan Apple Vision Pro başlığını bir sağlık cihazına dönüştürmenin yollarını araştırmaya devam ettiği söyleniyor. Anksiyete önleyici ve gelişmiş meditasyon özelliklerinin yanı sıra pozitif düşünceyi güçlendirmek ve ruh sağlığını iyileştirmek için bir sanal gerçeklik sistemi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.