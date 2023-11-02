Apple Watch 10 için heyecanlandıran iddia: Hipertansiyon ve uyku apnesi takibi

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, Watch akıllı saat serisini iyiden iyiye bir sağlık cihazı olarak konumlandırmaya başlıyor. Halihazırda bulunan gelişmiş aktivite ve sağlık takibi yeteneklerinin önümüzdeki yıl daha da artacağı söyleniyor. Öyle ki, Apple’ın 2024 yılında güncellenmiş bir tasarıma sahip Apple Watch'a kan basıncı izleme ve uyku apnesi tespiti gibi ek özellikler getireceği belirtiliyor.

2024 Apple Watch için hipertansiyon ve uyku apnesi takibi

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, önümüzdeki yıl hipertansiyon tespitini de içerecek “çığır açan tansiyon sensörü” teknolojisinin ilk versiyonunu yeni Watch’lar için kullanıma alacak. 2024 Apple Watch modelleri, kullanıcıya kan basıncının yükselme eğiliminde olup olmadığını söylemek ve hipertansiyon oluştuğunda neler olduğunu not etmesi için bir günlük sunacak. Potansiyel olarak yanlış bir teşhis koymaktan kaçınmak için bu özellik, kullanıcıyı doktoruyla konuşmaya ya da tam sistolik ve diyastolik ölçümler sağlayabilen geleneksel bir yönteme yönlendirecek.

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Gurman'a göre, sistemin geliştirilmekte olan gelecekteki bir versiyonu kesin rakamlar sağlayabilir ve hatta ilgili durumları teşhis edebilir. Ancak bu geliştirmelerin "henüz çok uzakta" olduğu belirtiliyor. Ayrıca 2024 yılında Apple Watch tabanlı bir uyku apnesi tespit özelliği de gelecek. Rapora göre, bu özellik uyku ve nefes alma kalıplarını kullanarak bir kişinin bu rahatsızlığa sahip olup olmadığını tahmin edecek ve ardından kullanıcıları bir doktora görünmeleri için yönlendirecek.

Apple, giyilebilir cihazlarını sağlık cihazına dönüştürüyor

Tam Boyutta Gör Daha önceki raporlarda Apple’ın ayrıca invazif olmayan kan şekeri izleme üzerinde de çalıştığı aktarılmıştı. Apple, vücuttaki glikoz konsantrasyonunu belirlemek için yeni silikon fotonik bir çip kullanacak. Glikoz izleme sistemi, tansiyon sistemine benzer bir şekilde tasarlandığı için gerçek bir kan şekeri değeri sunmak yerine kişinin kan şekerinin nasıl seyrettiğini izleyecek ve kullanıcıları pre-diyabet konusunda uyaracak. Ancak Gurman'ın çalışmalar hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı son raporuna göre, Apple'ın kan şekeri izleme çalışmalarının "en az birkaç yıl" boyunca bir üründe ortaya çıkması pek olası görünmüyor.

Apple Watch dışında, Apple'ın 2024 yılında AirPods'a işitme algılama özelliği getirme yolunda olduğu da söyleniyor. Yeni özellikle donatılan AirPods, reçetesiz satılan bir işitme cihazı olarak işlev görebilecek ve genellikle odyologların ofislerinde uygulanan işitme testlerini gerçekleştirebilecek.

Bunlara ek olarak Apple’ın yakında çıkacak olan Apple Vision Pro başlığını bir sağlık cihazına dönüştürmenin yollarını araştırmaya devam ettiği söyleniyor. Anksiyete önleyici ve gelişmiş meditasyon özelliklerinin yanı sıra pozitif düşünceyi güçlendirmek ve ruh sağlığını iyileştirmek için bir sanal gerçeklik sistemi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

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Apple Watch 10 hipertansiyon ve uyku apnesi özelliğiyle gelebilir