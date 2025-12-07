Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çernobil’in koruyucu kalkanı savaşta hasar aldı! Artık radyasyonu engellemiyor

    IAEA, dron saldırısının Çernobil’in 1,5 milyar euroluk koruma yapısında kritik zafiyet yarattığını açıkladı. Radyasyon seviyesi stabil olsa da uzun vadeli güvenlik için kapsamlı onarım şart.

    Çernobil’in koruyucu kalkanı dron saldırısında delindi! Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Şubat ayında düzenlenen dron saldırısının Çernobil nükleer reaktörünü örten dev koruma yapısında kalıcı bir hasara yol açtığını ve yapının artık temel işlevini yerine getiremediğini açıkladı. Ukrayna’nın Rusya’yı sorumlu tuttuğu saldırı, 2019’da tamamlanan ve 1,5 milyar euroya mal olan yeni koruyucu dış kabuğunda yaklaşık 15 metrekarelik bir delik açmıştı.

    Çernobil’in çatısında 15 metrelik delik açıldı

    IAEA’nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği detaylı inceleme, çelik yapıdaki etkinin koruyucu kabiliyeti ciddi biçimde azalttığını ortaya koydu. Yapılan açıklamada yapının birincil güvenlik fonksiyonlarını kaybettiği belirtildi. Ajans Direktörü Rafael Grossi’ye göre bölgede bazı ilk tamirler yapılmış olsa da koruma yapısının uzun vadeli güvenliğini sağlamak için acil ve kapsamlı bir bakım gerekli.

    Çernobil’in koruyucu kalkanı dron saldırısında delindi! Tam Boyutta Gör
    Çernobil’deki bu kritik yapı, 1986’daki patlama sonrasında Sovyetler tarafından alelacele inşa edilen ve yalnızca 30 yıllık kullanım ömrüne sahip “beton lahit”in güvenli biçimde sökülmesini ve altında kalan reaktör kalıntıları ile erimiş nükleer yakıtın kontrollü şekilde temizlenmesini sağlamak üzere tasarlanmıştı. Çok katmanlı çelik kubbe, radyasyon, nem, aşırı sıcaklık değişimleri ve şiddetli rüzgâr gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacak şekilde geliştirilmişti. Yapı, reaktörün hemen yanında montajı tamamlandıktan sonra ray sistemi üzerinde kaydırılarak 2019’da nihai konumuna oturtulmuştu.

    Birleşmiş Milletler’in 14 Şubat tarihli raporuna göre Ukrayna makamları, saldırıda yüksek patlayıcı başlıklı bir dronun reaktör bölgesine isabet ettiğini ve dış kaplamada yangına yol açan bir delik açtığını aktardı. Kiev yönetimi saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini savunurken Moskova iddiaları reddetti. Buna karşın rapor, saldırı sonrası ölçümlerde radyasyon seviyelerinin normal ve stabil kaldığını, herhangi bir sızıntı tespit edilmediğini kaydetti.

    Radyasyon riski artıyor

    Çernobil bölgesi, Rusya’nın 2022 Şubat’ındaki işgalin ilk günlerinde Kiev’e yönelik ilerleyiş kapsamında yaklaşık bir ay boyunca Rus güçlerinin kontrolünde kalmıştı. IAEA’nın son ziyareti, aynı zamanda Ukrayna genelindeki savaş kaynaklı elektrik altyapı hasarlarını değerlendiren daha kapsamlı bir inceleme programıyla eş zamanlı yürütüldü.

    Uzmanlar, koruma yapısındaki zafiyetin uzun vadede bölgede yürütülen nihai temizlik ve söküm çalışmalarını sekteye uğratabileceği uyarısında bulunuyor. Yetkililer, radyasyon riskinin şu an için değişmediğini ancak güçlü ve kalıcı bir onarım olmadan güvenlik marjının daralacağını belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 1 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizi indirme sitesi 30 yıllık ev alınır mı arora dazzle 50 yorum atm paramı yuttu araç üzerinde akü şarj edilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum