ChatGPT rakibi yapay zeka modeli Claude, Türkiye’de kullanıma açıldı: Türkçe konuşuyor!

Claude yapay zeka modeli Türkçe dahil olmak üzere pek çok dilde hizmet veriyordu ancak Türkiye’den kullanıma kapalıydı. Claude, bugün itibarıyla Avrupa’ya giriş yaptı ve Türkiye’de aktif oldu. Kullanıcılar Claude’nin web sitesinden veya Claude iOS uygulamasını kullanarak yapay zeka özelliklerine erişebilecek.
Claude yapay zeka özellikleri neler?
Claude 3, tıpkı dün tanıtılan GPT-4o gibi metinlerin yanı sıra fotoğraf, belge, görsel ve sesteki verileri analiz edebiliyor. Sorgularınıza yazılı yanıt veriyor. Claude, piyasadaki GPT modelleri içerisinde ChatGPT'nin ardından en yetenekli modeller arasında gösteriliyor.
Claude, üç farklı kütüphanede hizmet veriyor. Daha az veriyi kullanan Claude 3 Sonnet kütüphanesi ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ayda 20 dolara Claude Pro üyelik satın alarak Claude 3 Opus kütüphanesine erişebilir tüm yeteneklerinden faydalanabilirsiniz.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.