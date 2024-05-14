ChatGPT rakibi yapay zeka modeli Claude, Türkiye’de kullanıma açıldı: Türkçe konuşuyor!

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Tam Boyutta Gör Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan yapay zeka şirketi Anthropic’in Claude yapay zeka modeli Türkiye’de erişime açıldı. Türkiye’deki kullanıcılar ücretsiz olarak Claude 3 yapay zeka modelini kullanabilecek.

Claude yapay zeka modeli Türkçe dahil olmak üzere pek çok dilde hizmet veriyordu ancak Türkiye’den kullanıma kapalıydı. Claude, bugün itibarıyla Avrupa’ya giriş yaptı ve Türkiye’de aktif oldu. Kullanıcılar Claude’nin web sitesinden veya Claude iOS uygulamasını kullanarak yapay zeka özelliklerine erişebilecek.

OpenAI GPT-4o hakkında merak edilen her şey ve daha fazlası 16 sa. önce eklendi

Claude yapay zeka özellikleri neler?

Claude 3, tıpkı dün tanıtılan GPT-4o gibi metinlerin yanı sıra fotoğraf, belge, görsel ve sesteki verileri analiz edebiliyor. Sorgularınıza yazılı yanıt veriyor. Claude, piyasadaki GPT modelleri içerisinde ChatGPT'nin ardından en yetenekli modeller arasında gösteriliyor.

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Claude, üç farklı kütüphanede hizmet veriyor. Daha az veriyi kullanan Claude 3 Sonnet kütüphanesi ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ayda 20 dolara Claude Pro üyelik satın alarak Claude 3 Opus kütüphanesine erişebilir tüm yeteneklerinden faydalanabilirsiniz.

Claude Productivity Ücretsiz 13 MB

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