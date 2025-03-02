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    ChatGPT, yakında Sora ile video üretmeye de başlayacak

    Yeni gelen bilgilere göre OpenAI, halihazırda ayrık bir şekilde kullanılabilen üretken video modeli Sora’yı popüler sohbet robotu ChatGPT’ye entegre etmeyi planlıyor.
    ChatGPT, yakında Sora ile video üretmeye de başlayacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka destekli video oluşturma aracı Sora'yı doğrudan ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor. Şirket yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Discord’da düzenlenen bir oturumda bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Şu anda Sora, yalnızca OpenAI tarafından Aralık ayında piyasaya sürülen bağımsız bir web uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Bu platform, kullanıcılara 20 saniyeye kadar sinematik videolar oluşturma imkanı sunuyor. Ancak OpenAI, Sora'nın erişilebilirliğini artırmayı ve sunduğu olanakları genişletmeyi hedefliyor.

    ChatGPT, her şeyin yapay zekası olma yolunda

    OpenAI’ın Sora ürün sorumlusu Rohan Sahai, ekibin aktif olarak Sora’yı ChatGPT’ye dahil etmenin yollarını araştırdığını belirtti. Ancak, sürecin hangi aşamada olduğu ya da ne zaman tamamlanacağına dair net bir bilgi vermedi. Ayrıca, Sora’nın ChatGPT’ye entegre edilen sürümünün, bağımsız web uygulamasına kıyasla daha sınırlı özellikler sunabileceğini ima etti.

    ChatGPT kullanıcılarının yapay zeka ile doğrudan video üretme imkanı kazanması, Sora’nın daha geniş bir kitleye ulaşması ve bu sayede OpenAI’ın ücretli ChatGPT aboneliklerine olan ilgiyi artırması açısından bu entegrasyonun önemli avantajları bulunuyor. Bu gelişmelerle birlikte ChatGPT, her şeyi yapabilen bir yapay zeka ürünü olma yolunda ilerliyor. ChatGPT, geleneksel modelleri firmanın düşünen modelleriyle birleştirecek GPT-5 ile yakında güncellenecek. Zaten görseller oluşturabilen platformun video da üretecek olması OpenAI’ın ürününü güçlendirecektir.

    Bağımsız uygulama da yolda

    Sora’nın geleceği yalnızca ChatGPT ile sınırlı değil. Sahai, OpenAI’nin Sora için bağımsız bir mobil uygulama geliştirmeyi düşündüğünü ve bu konuda yetenekli mobil mühendisler aradıklarını belirtti. Bu da OpenAI’ın, yapay zeka destekli video üretimini daha geniş ve erişilebilir bir hale getirme hedefinde olduğunu gösteriyor.

    Daha da önemlisi OpenAI yalnızca video değil, Sora tabanlı bir yapay zeka görüntü oluşturma modeli üzerinde de çalışıyor. Şu anda ChatGPT, DALL-E 3 ile görüntü oluşturma desteği sunuyor. Ancak Sora’nın kullanıldığı bir görüntü üretim sistemi, çok daha fotogerçekçi görseller oluşturma potansiyeline sahip olabilir. Ayrıca şirket, Sora’nın mevcut modelini geliştirmek için Sora Turbo’nun yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu güncellemenin, hem performans artışı hem de video üretim sürecini hızlandırma gibi avantajlar sunması bekleniyor.

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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 1 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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    Forumdan Konular

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