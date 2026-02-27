Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jack Dorsey, AI yüzünden çalışanlarının yarsını kovdu: Sektörün yeni trendi mi?

    Jack Dorsey’nin şirketi Block, yapay zeka dönüşümü kapsamında 4 binden fazla çalışanını işten çıkararak kadrosunu yarıya indirdi. Şirket, daha küçük ve AI destekli ekiplerle ilerlemeyi hedefliyor.

    Jack Dorsey, AI yüzünden çalışanlarının yarsını kovdu Tam Boyutta Gör
    Jack Dorsey’nin kurucusu olduğu finansal teknoloji şirketi Block, yapay zeka odaklı dönüşüm sürecinde tarihinin en sert küçülme adımını attı. Şirket, küresel çalışan sayısını 10 binin üzerinden 6 binin altına düşürecek şekilde 4 binden fazla kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Böylece Block’un personel sayısı neredeyse yarıya inmiş olacak.

    Karar sonrası yatırımcıların tepkisi ise pozitif oldu. Şirket hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 24’e varan artış gösterdi.

    Sebebi yapay zeka

    Dorsey, hissedarlara gönderdiği mektupta ve sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, alınan kararın temelinde yapay zekanın iş yapış biçimlerini kökten dönüştürmesi olduğunu vurguladı. Dorsey’e göre yapay zeka, şirket kurmanın ve yönetmenin ne anlama geldiğini temelden değiştiriyor.

    Ünlü girişimci, önümüzdeki bir yıl içinde çoğu şirketin benzer bir sonuca vararak yapısal değişikliklere gideceğini savundu. Dorsey, “Bu farkındalığa erken ulaştığımızı düşünmüyorum. Bence çoğu şirket geç kalıyor. Önümüzdeki yıl çoğu şirketin aynı sonuca varacağını ve benzer yapısal değişiklikler yapacağını düşünüyorum” diyerek bunun yeni bir trend olacağını savundu.

    Block çatısı altında faaliyet gösteren ödeme sistemi Square, dijital finans uygulaması Cash App ve müzik platformu Tidal da yeniden yapılanma sürecinin parçası olacak.

    Şirket, 2024’ten bu yana birkaç tur işten çıkarma gerçekleştirmişti. Ancak bu kez ilk defa iş gücü azaltımının doğrudan yapay zeka yatırımları ve otomasyon stratejisiyle bağlantılı olduğu açıkça ifade edildi.

    Şirket, yeni stratejiye geçiş kapsamında 500 milyon dolara kadar yeniden yapılanma maliyeti oluşabileceğini açıkladı. Buna karşın yayımlanan finansal rapor, geçen yılın son çeyreğinde ürün ve hizmetlere yönelik güçlü talep sayesinde kârlılığın arttığını gösterdi. Öte yandan ABD’de işten çıkarılan çalışanlara 20 haftalık maaş + her kıdem yılı için 1 hafta ek ödeme, mayıs sonuna kadar hak edilmiş hisse kazanımı, 6 aylık sağlık sigortası, şirket cihazlarının devri ve geçiş süreci için 5 bin dolarlık destek sağlanacak. ABD dışındaki çalışanlara ise bulundukları ülkenin mevzuatına göre benzer destek paketleri sunulacak.

    Teknoloji sektörü bu etkinin altında

    Block’un hamlesi, teknoloji sektöründeki daha geniş bir trendin parçası olarak değerlendiriliyor. 2026’nın çalışma biçimlerinde dramatik değişim yılı olacağını dile getiren Mark Zuckerberg, yapay zeka sayesinde geçmişte büyük ekipler gerektiren projelerin artık tek bir yetenekli çalışan tarafından tamamlanabildiğini söylemişti.

    Son dönemde Amazon da 16 bin kişiyi işten çıkarmış, birkaç ay önce ise 14 bin pozisyonu daha kapatmıştı. Benzer şekilde Meta, Microsoft ve Google da yapay zeka yatırımlarını artırırken personel azaltımına giden şirketler arasında yer aldı. Güncel verilere göre teknoloji sektöründe sadece bu yıl 30.000’den fazla kişi işten çıkarıldı.

    Günümüzde birçok teknoloji firması, yazılım geliştirme süreçlerinde otomatik kod üreten sistemler kullanıyor. Anthropic tarafından geliştirilen Claude Code ve OpenAI’ın Codex aracı bu alandaki örnekler arasında gösteriliyor. On yıllardır yüksek uzmanlık gerektiren görevlerin otomasyona açılması ise iş gücü piyasasına ilişkin kaygıları artırmış durumda. Sektörde yaşanan bu durum, “Hayalet GSYİH” riskini artırarak ciddi yapısal sorunlar doğurabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    torku yüksek arabalar türksat 1c frekans alt komşu nasıl rahatsız edilir epilepsi askerliğe engel mi parkyn 0.25 kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum