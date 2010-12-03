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Chinavasion'dan touchpad'li ve lazer işaretleyicili kablosuz klavye: Mini Bluetooth Keyboard

Chinavasion, Mini Bluetooth Keyboard adını verdiği yeni klavyesini satışa sundu. Chinavasion tarafından satışa sunulan bluetooth destekli klavye tasarımı ve özellikleri ile piyasada bulunan diğer klav
8 yıl
14,4b
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Chinavasion, Mini Bluetooth Keyboard adını verdiği yeni klavyesini satışa sundu. Chinavasion tarafından satışa sunulan bluetooth destekli klavye tasarımı ve özellikleri ile piyasada bulunan diğer klavyelerden ayrılıyor.

QWERTY tuş dizilimine sahip olan Mini Bluetooth Keyboard'da 72 tuşa, FN tuşuna, F1-F8 arası tuşlara, Page UP/DOWN gibi işlevsel tuşlara yer verilmiş. Chinavasion'da satışa sunulan klavyenin en dikkat çekici özellikleri ise sahip olduğu touchpad ve lazer işaretleyici.

Chinavasion Mini Bluetooth Keyboard, kullanıcılara tam sarj ile 1 haftaya (normal kullanım seviyesinde) yakın kullanım sunuyor, klavyeyi sarj etmek için USB yoluyla bilgisayara bağlamak yeterli olacak. Aydınlatmalı tuşlara sahip olan klavye karanlık ortamlarda da rahatça kullanılabiliyor.

Bluetooth destekli bilgisayarların dışında, Playstation 3, Android işletim sistemli telefonlar, Windows Mobile, Symbian (S60 ve üstü), Linux ve MAC OS (10.2.8 ve üstü) gibi çeşitli platformlara da destek veren Chinavasion Mini Bluetooth Keyboard, 46$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Chinavasion'dan touchpad'li ve lazer işaretleyicili kablosuz klavye: Mini Bluetooth Keyboard
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Chinavasion'dan touchpad'li ve lazer işaretleyicili kablosuz klavye: Mini Bluetooth Keyboard
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Chinavasion'dan touchpad'li ve lazer işaretleyicili kablosuz klavye: Mini Bluetooth Keyboard
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Chinavasion'dan touchpad'li ve lazer işaretleyicili kablosuz klavye: Mini Bluetooth Keyboard
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MxFxOx 8 yıl
el kadarmış biraz daha büyükçe bişey bekliyordum o klavyeyi kullanacam diye gözlerimi kaybedemem o lazerle fare yi hareket ettirebilsek tamam diycem ama boş
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Peerless 8 yıl
Harika alet olmuş
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Sunbuloglu 8 yıl
Lazer işaretleyicisi güzel düşünülmüş ancak klavye oldukça küçük ve sanırım Türkçe desteği yok. Kullanışlı olacağını zannetmiyorum. Sanırım biraz bayanlara hitap ediyor:)
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Batuist 8 yıl
oldukça hoş bence!!
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sabe 8 yıl
Tr de Türkçe versiyonu satılıyor,wireless versiyonuda var, ben Kadıköy'den aldım.Garantili kdv li 130 tl fiyatı var.Garanti belgesinde "bars bilgisayar" yazıyor.
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DG Chester 8 yıl
düşünce mükemmel helede Full time multimedia+NET kullanıcıları için vazgeçilmez olur bu ürün. salonda film izlerken msnden irtibat koparmadan her daim online her daim klavyeniz yanınızda .. insan daha ne ister :P:P
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turgutvolkan 8 yıl
Peki çok güzel tr de satılacakmı? satılıyorsa kaça ve nerde ?
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OverClocK1ng 8 yıl
Sunum yaparken eline alıp lazerle işaretliyorsun. Tabi saçma olmuş o.
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yımah 8 yıl
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MxFxOx 8 yıl
klavye fare bir arada güzel çözüm olmuş.lazer işaretliyi ne anlama geliyor çözemedim.
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