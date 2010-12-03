Chinavasion'dan touchpad'li ve lazer işaretleyicili kablosuz klavye: Mini Bluetooth Keyboard

Chinavasion, Mini Bluetooth Keyboard adını verdiği yeni klavyesini satışa sundu. Chinavasion tarafından satışa sunulan bluetooth destekli klavye tasarımı ve özellikleri ile piyasada bulunan diğer klavyelerden ayrılıyor.

QWERTY tuş dizilimine sahip olan Mini Bluetooth Keyboard'da 72 tuşa, FN tuşuna, F1-F8 arası tuşlara, Page UP/DOWN gibi işlevsel tuşlara yer verilmiş. Chinavasion'da satışa sunulan klavyenin en dikkat çekici özellikleri ise sahip olduğu touchpad ve lazer işaretleyici.

Chinavasion Mini Bluetooth Keyboard, kullanıcılara tam sarj ile 1 haftaya (normal kullanım seviyesinde) yakın kullanım sunuyor, klavyeyi sarj etmek için USB yoluyla bilgisayara bağlamak yeterli olacak. Aydınlatmalı tuşlara sahip olan klavye karanlık ortamlarda da rahatça kullanılabiliyor.

Bluetooth destekli bilgisayarların dışında, Playstation 3, Android işletim sistemli telefonlar, Windows Mobile, Symbian (S60 ve üstü), Linux ve MAC OS (10.2.8 ve üstü) gibi çeşitli platformlara da destek veren Chinavasion Mini Bluetooth Keyboard, 46$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.