Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome OS işletim sisteminin çıkışı ertelendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,5b
1
7
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Chrome OS işletim sisteminin çıkışı ertelendi
Tam Boyutta Gör

Google ilk tanıtımını geçtiğimiz yıl yaptığı yeni işletim sistemi Chrome OS'un çıkışını erteledi. Normal koşullar altında yıl sona ermeden önce Chrome OS tabanlı netbook'ların lanse edilmesi bekleniyordu ancak Google tepe yöneticisi Eric Schmidt, Web 2.0 etkinliğindeki soru-cevap seansında, işletim sisteminin bir kaç ay içerisinde çıkacağını söyledi. Özellikle internet uygulamalarıyla çalışmak üzere tasarlanan, Bulut tabanlı Chrome OS işletim sistemi, Linux çekirdeğini kullanan açık kaynak bir yapıya sahip.

Flash tabanlı depolama sürücüsü kullanımı gibi yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilen Chrome OS işletim sisteminin hangi neden veya nedenlerden ötürü ertelendiği belirtilmese de Eric Schmidt açıklamasında, "Chrome OS'un gelişim sürecinden çok memnunuz, bu yılın sonuna doğru daha fazla detay açıklayacağız." dedi. Kimi kaynaklar, Google'ın çeşitli güncellemelerle sistemi daha mükemmel hale getirmek için zamana ihtiyaç duyduğunu iddia ederken, bazı analistlerse Android işletim sistemi ve iPad'in tahmin edilemeyen başarısından dolayı Google'ın stratejisini yeniden gözden geçirmek için bu kararı verdiğini düşünüyor. Android ve Chrome OS ile iki işletim sistemine sahip olan Google, daha önceki açıklamalarında Android işletim sisteminin dokunmatik ekranlı cihazlar, Chrome OS'un ise klavyeli daha büyük cihazlar için geliştirildiği söylemişti.

Chrome OS işletim sistemi için Google aralarında Acer, ASUS, Hewlett-Packard, Lenovo ve Toshiba gibi isimlerin de olduğu dünya devi üreticilerle çalışıyor.

Chrome OS işletim sisteminin çıkışı ertelendi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
iphoneunu satan bilge 9 yıl
Bu haberden ben "erteleme"yi çıkartamadım... Gecikme söz konusu sanırım biraz. Söylendiği gibi, 2011'e girmeden lansmanını yaparlarsa, gecikme de olmamış sayabiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VIVA 9 yıl
Çok az ram harcasa herkez buna hücum edebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 9 yıl
Ben androidi google'ın işletim sistemi sanıyordum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 9 yıl

tahir40

Ben androidi google'ın işletim sistemi sanıyordum...


Android telefonlar için, Chrome OS daha çok tabletler ve netbook'lar için olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01001101 9 yıl

Kişisel kannatimce bu tür bir projenin tutması için öncelikle açık kaynak kod olması gerekli ki google da böyle yapıyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgim yok ancak bildiğim kadarıyla Google Labs projesiyle birlikte son geldikleri noktayı açık kaynak kod olarak yayınlıyorlar. Bildiğimiz google chrome bu kodlar üzerine inşa edilerek yayınlandığı gibi, diğer yazılımcılar da bu kodları kullanarak kendi projelerini yayınlayabiliyorlar. Yani Mozilla Labs ı bi nevi kendilerine uyarlamışlar.

Linux kullanıcısıyım ve orjinal google chrome yerine yine proje kapsamında yayınlanan kodların üzerine inşa edilmiş ve chromium adı verilmiş sürümü kullanıyorum. bu google adına çok iyi bi gelişme bence çünkü açık kaynak kod bana göre olmazsa olmaz. Mozilla bu şekilde direk çalışanı olmayan biçok yazılımcıya ulaşarak önemli yol aldı. enazından firefox u benim için halen vazgeçilmez kılan binlerce eklentisini düşünürsek, sadece çalışanına değil, dışarıdaki meraklı yazılımcıya ulaşmanın önemi ortaya çıkıyo.

Chrome OS e gelirsek aslında google ın neden bir işletim sistemi çıkarmadığını uzun zamandır merak ediyordum. Chrome OS den iki yıl önce haberim oldu. Ancak gördüm ki google bu işe düşündüğümden hayli farklı bi şeklide girmiş. Klasik bir işletim sistemi yerine işi biraz da kendi alanlarına yorarak internet tabanlı bir işletim sistemi yapıyorlar ancak bu gerçekten de işletim sistemi kavramına bakış açımızı değiştirecek türden bir ürün mü yoksa reklam ile şişirmeden ibaretmi olacak bu konuda şüpheliyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 9 yıl

01001101


Klasik bir işletim sistemi yerine işi biraz da kendi alanlarına yorarak internet tabanlı bir işletim sistemi yapıyorlar ancak bu gerçekten de işletim sistemi kavramına bakış açımızı değiştirecek türden bir ürün mü yoksa reklam ile şişirmeden ibaretmi olacak bu konuda şüpheliyim.




bu işletim sistemi leptop lar için olmayacak ilk aşamalarda.ve şuan görünümü ile netbook lar için ideal olacaktır.hem performans hemde kullanım alanı olarak.netbook kullanan biri ne yapabilir ki ? kullanımının büyük bi çoğunluğu internette gezinmekle alakalı olacak.en kötü üstüne bi msn programı kurar, tamamdır bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl A-DATA Nobility NH03: USB 3.0 destekli 1,5TB Harici Disk video inceleme 9 yıl AMD, GTX 580 hakkında konuştu: HD 5970 hâlâ kral! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim