Chrome OS işletim sisteminin çıkışı ertelendi

Google ilk tanıtımını geçtiğimiz yıl yaptığı yeni işletim sistemi Chrome OS'un çıkışını erteledi. Normal koşullar altında yıl sona ermeden önce Chrome OS tabanlı netbook'ların lanse edilmesi bekleniyordu ancak Google tepe yöneticisi Eric Schmidt, Web 2.0 etkinliğindeki soru-cevap seansında, işletim sisteminin bir kaç ay içerisinde çıkacağını söyledi. Özellikle internet uygulamalarıyla çalışmak üzere tasarlanan, Bulut tabanlı Chrome OS işletim sistemi, Linux çekirdeğini kullanan açık kaynak bir yapıya sahip.

Flash tabanlı depolama sürücüsü kullanımı gibi yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilen Chrome OS işletim sisteminin hangi neden veya nedenlerden ötürü ertelendiği belirtilmese de Eric Schmidt açıklamasında, "Chrome OS'un gelişim sürecinden çok memnunuz, bu yılın sonuna doğru daha fazla detay açıklayacağız." dedi. Kimi kaynaklar, Google'ın çeşitli güncellemelerle sistemi daha mükemmel hale getirmek için zamana ihtiyaç duyduğunu iddia ederken, bazı analistlerse Android işletim sistemi ve iPad'in tahmin edilemeyen başarısından dolayı Google'ın stratejisini yeniden gözden geçirmek için bu kararı verdiğini düşünüyor. Android ve Chrome OS ile iki işletim sistemine sahip olan Google, daha önceki açıklamalarında Android işletim sisteminin dokunmatik ekranlı cihazlar, Chrome OS'un ise klavyeli daha büyük cihazlar için geliştirildiği söylemişti.

Chrome OS işletim sistemi için Google aralarında Acer, ASUS, Hewlett-Packard, Lenovo ve Toshiba gibi isimlerin de olduğu dünya devi üreticilerle çalışıyor.