Chrome OS işletim sisteminin çıkışı ertelendi

Google ilk tanıtımını geçtiğimiz yıl yaptığı yeni işletim sistemi Chrome OS'un çıkışını erteledi. Normal koşullar altında yıl sona ermeden önce Chrome OS tabanlı netbook'ların lanse edilmesi bekleniyordu ancak Google tepe yöneticisi Eric Schmidt, Web 2.0 etkinliğindeki soru-cevap seansında, işletim sisteminin bir kaç ay içerisinde çıkacağını söyledi. Özellikle internet uygulamalarıyla çalışmak üzere tasarlanan, Bulut tabanlı Chrome OS işletim sistemi, Linux çekirdeğini kullanan açık kaynak bir yapıya sahip.
Flash tabanlı depolama sürücüsü kullanımı gibi yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilen Chrome OS işletim sisteminin hangi neden veya nedenlerden ötürü ertelendiği belirtilmese de Eric Schmidt açıklamasında, "Chrome OS'un gelişim sürecinden çok memnunuz, bu yılın sonuna doğru daha fazla detay açıklayacağız." dedi. Kimi kaynaklar, Google'ın çeşitli güncellemelerle sistemi daha mükemmel hale getirmek için zamana ihtiyaç duyduğunu iddia ederken, bazı analistlerse Android işletim sistemi ve iPad'in tahmin edilemeyen başarısından dolayı Google'ın stratejisini yeniden gözden geçirmek için bu kararı verdiğini düşünüyor. Android ve Chrome OS ile iki işletim sistemine sahip olan Google, daha önceki açıklamalarında Android işletim sisteminin dokunmatik ekranlı cihazlar, Chrome OS'un ise klavyeli daha büyük cihazlar için geliştirildiği söylemişti.
Chrome OS işletim sistemi için Google aralarında Acer, ASUS, Hewlett-Packard, Lenovo ve Toshiba gibi isimlerin de olduğu dünya devi üreticilerle çalışıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android telefonlar için, Chrome OS daha çok tabletler ve netbook'lar için olacak.
Kişisel kannatimce bu tür bir projenin tutması için öncelikle açık kaynak kod olması gerekli ki google da böyle yapıyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgim yok ancak bildiğim kadarıyla Google Labs projesiyle birlikte son geldikleri noktayı açık kaynak kod olarak yayınlıyorlar. Bildiğimiz google chrome bu kodlar üzerine inşa edilerek yayınlandığı gibi, diğer yazılımcılar da bu kodları kullanarak kendi projelerini yayınlayabiliyorlar. Yani Mozilla Labs ı bi nevi kendilerine uyarlamışlar.
Linux kullanıcısıyım ve orjinal google chrome yerine yine proje kapsamında yayınlanan kodların üzerine inşa edilmiş ve chromium adı verilmiş sürümü kullanıyorum. bu google adına çok iyi bi gelişme bence çünkü açık kaynak kod bana göre olmazsa olmaz. Mozilla bu şekilde direk çalışanı olmayan biçok yazılımcıya ulaşarak önemli yol aldı. enazından firefox u benim için halen vazgeçilmez kılan binlerce eklentisini düşünürsek, sadece çalışanına değil, dışarıdaki meraklı yazılımcıya ulaşmanın önemi ortaya çıkıyo.
Chrome OS e gelirsek aslında google ın neden bir işletim sistemi çıkarmadığını uzun zamandır merak ediyordum. Chrome OS den iki yıl önce haberim oldu. Ancak gördüm ki google bu işe düşündüğümden hayli farklı bi şeklide girmiş. Klasik bir işletim sistemi yerine işi biraz da kendi alanlarına yorarak internet tabanlı bir işletim sistemi yapıyorlar ancak bu gerçekten de işletim sistemi kavramına bakış açımızı değiştirecek türden bir ürün mü yoksa reklam ile şişirmeden ibaretmi olacak bu konuda şüpheliyim.
bu işletim sistemi leptop lar için olmayacak ilk aşamalarda.ve şuan görünümü ile netbook lar için ideal olacaktır.hem performans hemde kullanım alanı olarak.netbook kullanan biri ne yapabilir ki ? kullanımının büyük bi çoğunluğu internette gezinmekle alakalı olacak.en kötü üstüne bi msn programı kurar, tamamdır bence...