Chrome OS'un bazı Android uygulamaları, web uygulamalarıyla değiştiriliyor

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Google, Chrome OS işletim sistemi için bazı Android uygulamalarını İleri Web Uygulamaları (PWA) ile değiştirmeye karar verdi. PWA'yı sıradan bir uygulama gibi görünen ve çalışan bir web sayfası olarak tanımlanabiliriz.

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Bu gelişme, elbette ki Chromebook sahipleri için iyi bir haber olarak değerlendirilebilir. Çünkü PWA, genellikle uygulamaların Android sürümlerinden daha üretken ve işlevsel. Ayrıca bellek ve cihaz performansı açısından da sistemi çok fazla yormadığını söylemek mümkün. Zira birçok Android uygulamasının Chrome OS'da hala oldukça zayıf olduğu da genel bir kanı.

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Artık uygulamaların PWA versiyonu yüklenecek

Google, Chromebook'lara yönelik uygulamaları birkaç yıldır optimize etmek için önemli çabalar harcadı, ancak hâlâ çok iyi çalışmayan bir dizi program mevcut. PWA'lar bir süredir mevcut olmasına rağmen, birçok kullanıcı faydalarından haberdar değildi.

Artık bundan böyle Play Store'dan, Chrome OS çalıştıran cihazlara uygulamanın PWA sürümü varsa o yüklenecek. Chromebook'lar için Twitter ve YouTube TV'nin zaten PWA versiyonları mevcut ve yeni yüklenecek uygulamalar da aynı şekilde çalışacaklar.

https://www.theverge.com/2020/4/13/21219075/google-chrome-os-android-apps-webs-chromebook-replacing-progressive-twitter-youtube-tv

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