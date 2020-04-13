Meizu 17'nin Audi işbirliğiyle tasarlanan versiyonu sızdırıldı

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Elektronik cihaz üreticileri, seçkin otomobil markalarıyla birlikte cihazlarının özel sürümlerini sıklıkla piyasaya sürüyorlar. Çok yakında bu şirketlerden birisi de Çin merkezli Meizu olacak.

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Meizu 17, 26 Nisan'da tanıtılabilir

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Meizu 17 akıllı telefonun, Alman otomotiv devi Audi'nin tasarımcılarıyla birlikte geliştirilen bir “araba” versiyonu olacağı belirtiliyor. Sızan reklam görüntüsünde, cihazın koyu gri renkte ve arka panelinde stilize bir RS17 yazısıyla gösterilen modelini görüyoruz. Görselde ayrıca akıllı telefonun yanında bir Audi spor otomobil var ve cihazdaki geometrik şekiller Audi RS 6'nın stiliyle uyum gösteriyor.

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26 Nisan'da tanıtılması bekleniyor

Gelelim cihazın diğer detaylarına. Reklam görselinde gördüğümüz Meizu 17'nin kamera modülünün, sızıntılardan farklı bir tasarımda olduğunu söylemek gerek. Zira sızıntılarda, halka şeklinde bir flaş mevcuttu ancak Audi versiyonunda ledlerin üst üste yerleştirildiği görülüyor.

Meizu 17'nin sınırlı sayıda üretileceği belirtilen Audi modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi henüz sızmış değil. Ancak büyük bir ihtimalle 26 Nisan'da yapılması beklenen lansman etkinliğinde, bu modelin de duyurusunun yapılması kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/04/13/meizu-17-audi-special-edition-renders-leaked/

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