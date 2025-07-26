TSMC'nin Japonya'daki ikinci fabrikasının açılışı 2029'a ertelendi

Gecikmenin nedeni altyapı
Kaynaklara göre erteleme kararı, bölgedeki altyapı eksikliklerinden kaynaklanıyor. Lojistikte yaşanan zorluklar ve yolların yetersizliği nedeniyle proje yavaş ilerliyor. TSMC yetkilileri, ertelemenin diğer ülkelerdeki projelerle (ABD ve Almanya) hiçbir bağlantısı olmadığının altını çiziyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya