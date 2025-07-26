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    TSMC'nin Japonya'daki ikinci fabrikasının açılışı 2029'a ertelendi

    TSMC'nin Japonya Kumamoto'daki ikinci yarı iletken fabrikasının açılışı, altyapı ve lojistik sorunları nedeniyle 2028'den 2029'un ilk yarısına ertelendi.        

    TSMC'nin Japonya'daki fabrikasının açılışı 2029'a ertelendi Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin Japonya Kumamoto'daki ikinci çip fabrikasının faaliyete geçme tarihi ertelendi. Nikkei'nin haberine göre, daha önce 2028 yılı için planlanan seri üretim 2029'un ilk yarısına kaydırıldı. Bu gecikmenin süresi 1,5 yıla kadar uzayabilir.

    Gecikmenin nedeni altyapı

    Kaynaklara göre erteleme kararı, bölgedeki altyapı eksikliklerinden kaynaklanıyor. Lojistikte yaşanan zorluklar ve yolların yetersizliği nedeniyle proje yavaş ilerliyor. TSMC yetkilileri, ertelemenin diğer ülkelerdeki projelerle (ABD ve Almanya) hiçbir bağlantısı olmadığının altını çiziyor.

    TSMC'nin Japonya'daki fabrikasının açılışı 2029'a ertelendi Tam Boyutta Gör
    TSMC şu anda Kumamoto’da tek bir fabrika işletiyor ve bu fabrika 2024 sonunda üretime başladı. Bu fabrika, otomobiller ve görüntü sensörlerinde kullanılan 12 ila 28 nanometre aralığındaki çiplerini üretiyor. İkinci aşama ise daha gelişmiş 6 nm çözümler üreterek Sony ve Denso gibi şirketlere parça sağlayacak. TSMC'nin bu yatırımı, Japan Advanced Semiconductor Manufacturing ortaklığı ve devlet desteği ile yürütülüyor. Her ne kadar ikinci etap ertelense de Japon hükümeti, ülkenin yarı iletken alanında yeniden lider konuma gelmesi için kararlılığını sürdürüyor.
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    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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