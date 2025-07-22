Nvidia’nın ARM işlemcisi ertelendi: Windows 12 ile çıkacak

Nvidia’nın ARM işlemcisi ertelendi
Kaçıranlar için N1X, Nvidia’nın WoA segmentine yönelik ilk ciddi adımı olacak. Mediatek ile ortak geliştirilen bu yonga seti, daha önce Computex 2025 kapsamında sergilemiş, ASUS, MSI, Lenovo ve Dell gibi üreticiler de kendi N1X tabanlı sistemlerini tanıtmıştı.
DigiTimes kaynaklarına göre Microsoft’un WoA destekli Windows sürümünde yaşanan yavaşlama ertelemenin arkasındaki temel nedenlerden biri. Yeni Windows sürümünün, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle birlikte WoA platformunu daha da olgunlaştırması bekleniyor. Ancak bu geçiş, sanıldığından daha uzun sürecek. Keza Qualcomm'un Snapdragon X Elite ile yakaladığı ivmeye rağmen, genel tüketici ilgisinin hâlâ sınırlı.
Windows 12 bekleniyor
Nvidia tarafında ise çip tasarımı hâlâ son halini almış değil. N1X'in TSMC’nin 3nm (N3B) süreciyle üretileceği, CPU tarafında Grace, GPU tarafında ise Blackwell mimarisine yer vereceği aktarılıyor. Bu bileşenler, Nvidia'nın sunucu pazarında sunduğu GB10 Superchip ile oldukça benzer. Hatta N1X’in tüketiciye yönelik GB10 varyantı olduğu düşünülüyor.
N1C kod adlı daha uygun fiyatlı tüketici modeli ve el konsolu gibi niş segmentleri hedefleyen düşük güçlü varyantlar da gündemde. Ancak yapay zekâya özel performans (AI TOPs) rakamları henüz netleşmiş değil; önceki sızıntılarda 180–200 AI TOPs aralığına işaret edilmişti. Yeni yongalar hakkında bilgilerin CES 2026 kapsamında paylaşılması muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: