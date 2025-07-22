Nvidia’nın ARM işlemcisi ertelendi: Windows 12 ile çıkacak

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın uzun süredir gündemde olan ARM tabanlı N1X'in çıkış tarihi ertelendi. Daha önce 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan çipin, yeni bilgilere göre 2026'ya kaldığı belirtiliyor. Gecikmenin ardında ise Microsoft'un yeni nesil Windows platformundaki yavaş ilerleme, WoA (Windows on Arm) ekosistemine dair temkinli tüketici yaklaşımı ve N1X ile ilgili tasarım revizyonları yer alıyor.

Nvidia’nın ARM işlemcisi ertelendi

Kaçıranlar için N1X, Nvidia’nın WoA segmentine yönelik ilk ciddi adımı olacak. Mediatek ile ortak geliştirilen bu yonga seti, daha önce Computex 2025 kapsamında sergilemiş, ASUS, MSI, Lenovo ve Dell gibi üreticiler de kendi N1X tabanlı sistemlerini tanıtmıştı.

DigiTimes kaynaklarına göre Microsoft’un WoA destekli Windows sürümünde yaşanan yavaşlama ertelemenin arkasındaki temel nedenlerden biri. Yeni Windows sürümünün, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle birlikte WoA platformunu daha da olgunlaştırması bekleniyor. Ancak bu geçiş, sanıldığından daha uzun sürecek. Keza Qualcomm'un Snapdragon X Elite ile yakaladığı ivmeye rağmen, genel tüketici ilgisinin hâlâ sınırlı.

Windows 12 bekleniyor

Nvidia tarafında ise çip tasarımı hâlâ son halini almış değil. N1X'in TSMC’nin 3nm (N3B) süreciyle üretileceği, CPU tarafında Grace, GPU tarafında ise Blackwell mimarisine yer vereceği aktarılıyor. Bu bileşenler, Nvidia'nın sunucu pazarında sunduğu GB10 Superchip ile oldukça benzer. Hatta N1X’in tüketiciye yönelik GB10 varyantı olduğu düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında daha önce Geekbench 6'da 2.81 GHz taban frekansla çalışan işlemci, 3.096 tek çekirdek ve 18.837 çok çekirdek puanıyla Apple M4 Max’in gerisinde kalmıştı. Ancak Intel Core Ultra 9 285H ve AMD Ryzen AI MAX 395 gibi rakiplerle başa baş bir performans sergiliyor. Nvidia'nın N1 serisinin yalnızca N1X ile sınırlı kalmayacağı da gelen bilgiler arasında.

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N1C kod adlı daha uygun fiyatlı tüketici modeli ve el konsolu gibi niş segmentleri hedefleyen düşük güçlü varyantlar da gündemde. Ancak yapay zekâya özel performans (AI TOPs) rakamları henüz netleşmiş değil; önceki sızıntılarda 180–200 AI TOPs aralığına işaret edilmişti. Yeni yongalar hakkında bilgilerin CES 2026 kapsamında paylaşılması muhtemel.

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