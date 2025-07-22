Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın ARM işlemcisi ertelendi: Windows 12 ile çıkacak

    Nvidia'nın ARM tabanlı N1X işlemcisi 2026'nın ilk çeyreğine ertelendi. Gecikme, Windows 12, WoA ekosistemi ve yonga tasarımındaki değişikliklerden kaynaklanıyor. 

    Nvidia’nın ARM işlemcisi ertelendi: Windows 12 ile çıkacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın uzun süredir gündemde olan ARM tabanlı N1X'in çıkış tarihi ertelendi. Daha önce 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan çipin, yeni bilgilere göre 2026'ya kaldığı belirtiliyor. Gecikmenin ardında ise Microsoft'un yeni nesil Windows platformundaki yavaş ilerleme, WoA (Windows on Arm) ekosistemine dair temkinli tüketici yaklaşımı ve N1X ile ilgili tasarım revizyonları yer alıyor.

    Nvidia’nın ARM işlemcisi ertelendi

    Kaçıranlar için N1X, Nvidia’nın WoA segmentine yönelik ilk ciddi adımı olacak. Mediatek ile ortak geliştirilen bu yonga seti, daha önce Computex 2025 kapsamında sergilemiş, ASUS, MSI, Lenovo ve Dell gibi üreticiler de kendi N1X tabanlı sistemlerini tanıtmıştı. 

    DigiTimes kaynaklarına göre Microsoft’un WoA destekli Windows sürümünde yaşanan yavaşlama ertelemenin arkasındaki temel nedenlerden biri. Yeni Windows sürümünün, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle birlikte WoA platformunu daha da olgunlaştırması bekleniyor. Ancak bu geçiş, sanıldığından daha uzun sürecek. Keza Qualcomm'un Snapdragon X Elite ile yakaladığı ivmeye rağmen, genel tüketici ilgisinin hâlâ sınırlı.

    Windows 12 bekleniyor

    Nvidia tarafında ise çip tasarımı hâlâ son halini almış değil. N1X'in TSMC’nin 3nm (N3B) süreciyle üretileceği, CPU tarafında Grace, GPU tarafında ise Blackwell mimarisine yer vereceği aktarılıyor. Bu bileşenler, Nvidia'nın sunucu pazarında sunduğu GB10 Superchip ile oldukça benzer. Hatta N1X’in tüketiciye yönelik GB10 varyantı olduğu düşünülüyor. 

    Nvidia’nın ARM işlemcisi ertelendi: Windows 12 ile çıkacak Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında daha önce Geekbench 6'da 2.81 GHz taban frekansla çalışan işlemci, 3.096 tek çekirdek ve 18.837 çok çekirdek puanıyla Apple M4 Max’in gerisinde kalmıştı. Ancak Intel Core Ultra 9 285H ve AMD Ryzen AI MAX 395 gibi rakiplerle başa baş bir performans sergiliyor. Nvidia'nın N1 serisinin yalnızca N1X ile sınırlı kalmayacağı da gelen bilgiler arasında.

    N1C kod adlı daha uygun fiyatlı tüketici modeli ve el konsolu gibi niş segmentleri hedefleyen düşük güçlü varyantlar da gündemde. Ancak yapay zekâya özel performans (AI TOPs) rakamları henüz netleşmiş değil; önceki sızıntılarda 180–200 AI TOPs aralığına işaret edilmişti. Yeni yongalar hakkında bilgilerin CES 2026 kapsamında paylaşılması muhtemel.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    süzme elektrik sayacı cezası tapuda depo olarak görünen yer konut olarak kullanılır mı her 5 kiloda 1 cm uçak mühendisliği işsizlik oranı 3 ayda kredi notu yükseltme yolları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OmniBook Ultra Flip X360
    HP OmniBook Ultra Flip X360
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum