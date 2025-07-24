Intel'den Ryzen X3D'ye yanıt: Core Ultra 400 yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör Intel’in yeni nesil Nova Lake işlemcileri, AMD’nin 3D V-Cache modellerine rakip olarak bLLC (bigger LLC) çözümlerle sahneye çıkacak. Core Ultra 9'a kadar uzanan yeni seride 180 MB'a kadar önbellek konuşuluyor. Daha önce mimari detayları ve çekirdek yapılandırmaları sızdırılan Nova Lake-S serisi için yeni detaylar paylaşıldı.

180 MB önbelleğe kadar çıkıyor

Kaçıranlar için AMD'nin özellikle Ryzen 7 7800X3D ve Ryzen 9 7950X3D ile oyunlarda kazandığı üstünlük, Intel'in geleneksel L3 mimarisiyle rekabetini zayıflatmıştı. Ancak Intel Nova Lake mimarisi, Intel'in masaüstü tarafında AMD'ye doğrudan yanıt verdiği en iddialı adımlardan biri olacak. Öyle ki bu seride yer alacak bLLC varyantlarının oyun performansında AMD Ryzen X3D serisinin karşısına çıkacağı gündemde.

Sızıntılara göre Intel, yeni nesil Core Ultra 5'in 8P + 16E + 4 LP-E ve 8P + 12E + 4 LP-E konfigürasyonlarında büyük önbellekli sürümlere yer verecek. Aynı şekilde, Core Ultra 7 ve 9 modellerinde sırasıyla 144 MB ve 180 MB LLC seviyelerine çıkılabileceği konuşuluyor. Bu da, AMD'nin Ryzen 7 ve Ryzen 9 X3D modellerindeki sırasıyla 96 MB ve 128 MB V-Cache kapasitesini geride bırakıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nesilde en dikkat çekici noktalardan biri de tek ve çift compute tile farkı. Sadece tek compute tile kullanan modellerin, fiziksel alan avantajı nedeniyle daha büyük L3 önbellek taşıyabileceği ifade ediliyor. Buna karşılık 48 çekirdekli ve çift compute tile içeren üst düzey varyantlar, bLLC özelliğinden mahrum bırakılabilir. Yani daha fazla çekirdek, her zaman daha fazla önbellek anlamına gelmeyebilir.

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Bu arada, Intel'in bu önbellekleri mevcut die üzerinde mi yoksa 3D yığınlama (stacking) ile mi sunacağı net değil. AMD'nin esnek 3D V-Cache teknolojisine karşılık Intel'in de Foveros ve benzeri teknolojileri bulunuyor. Ancak Nova Lake serisinde bu tarz bir mimari tercih edilip edilmeyeceği henüz belirsiz.

Intel Nova Lake-S ne zaman çıkıyor?

Nova Lake işlemcilerinin, LGA 1954 soketli anakartlarla birlikte 2026 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu işlemcilerde tek izlek performansında %10, çok izlekli yüklerde ise %60’a varan artış hedefleniyor. Öncesinde, 2025'te piyasaya sürülmesi planlanan Arrow Lake-S Refresh ise mevcut mimarinin küçük güncellemelerle yeniden sunulmuş hali olacak.

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