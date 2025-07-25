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Tam Boyutta Gör Mobil işlemci dünyasında dengeler çok yakında değişebilir. Bildiğiniz gibi Qualcomm, yeni nesil işlemcileri için hazırlıklara başladı ve Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin beklenden çok daha güçlü olacağı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni yonga seti için ilk performans tahminleri paylaşıldı. AnTuTu skoru yüzde 50'ye kadar daha yüksek.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 rekor kırabilir

Kaynağa göre Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin resmi tanıtımını 23 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. Ancak nihai sürümün tanıtımdan önce bazı ayarlamalara uğraması bekleniyor. Sızdırılan AnTuTu puanları ise daha önce görmediğimiz kadar yüksek. Öyleki yonga seti 4 milyon puana ulaşıyor. Kıyaslamak adına halihazırda mevcut olan Snapdragon 8 Elite'in 2.6 milyon civarında puan aldığını söyleyelim.

Yani Snapdragon 8 Elite Gen 2, şu anda liste başındaki cihazlardan yüzde 49,68 oranında daha hızlı. Bu bilgiler ışığında, Geekbench 6 çoklu çekirdek testinde 10.000 puanın aşılması da sürpriz olmayabilir.

Detaylara gelirsek, amiral gemisi işlemcisi TSMC'nin 3nm "N3P" süreci ile geliyor. Ayrıca 5,00GHz seviyelerinde test edilen performans çekirdekleri, final sürümde 4,60GHz hızına sabitlenecek. Bu değer, mevcut Snapdragon 8 Elite'teki 4,32GHz'e kıyasla önemli bir artış. Benzer şekilde grafik birimi tarafında da yeni detaylar var.

Qualcomm'dan iki farklı Snapdragon 8 Elite Gen 2 sürümü geliyor 1 gün önce eklendi

Snapdragon 8 Elite Gen 2'de yer alacak Adreno 840 GPU'nun 1,20GHz frekansında çalıştığı belirtiliyor. Bu da, Adreno 830'un 1,10GHz'lik hızına göre yaklaşık yüzde 9'luk bir artış anlamına geliyor. İşlemcinin mimarisi ise yine "2+6" küme düzenine sahip olacak. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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Snapdragon 8 Elite Gen 2 rekor kırabilir: İlk rakamlar paylaşıldı

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