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    Çin, insanlı Ay yolculuğu için yeni uzay giysisini tanıttı

    Çin, 2030 yılına kadar Ay yüzeyine astronot gönderme yönündeki iddialı planlarını hızlandırıyor. Çin aynı zamanda bu planlarda kullanılacak yeni uzay giysilerini de tanıttı.
    Çin, insanlı Ay yolculuğu için yeni uzay giysisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çin, 2030 yılına kadar Ay’a insan göndermeyi hedefleyen iddialı uzay programına hız kazandırırken, bu hedef doğrultusunda kullanılacak yeni nesil uzay giysisini tanıttı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından dört yıllık araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından tanıtılan bu modern uzay giysisi, ileri teknoloji ve kültürel esinlenmeleri bir araya getiriyor.

    Çin'in yeni uzay giysileri etkileyici görünüyor

    Çin, insanlı Ay yolculuğu için yeni uzay giysisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Devlet televizyonu CCTV’nin aktardığına göre, bu hafif yapılı giysi astronotlara (taykonot veya hángtiān yuán) Ay yüzeyinde yürüyüş, tırmanış, rover kullanımı ve çeşitli bilimsel araştırmalar yapma imkanı sunacak. Giysi, Ay’ın zorlu koşullarına dayanacak şekilde ısıya ve Ay tozuna karşı koruma sağlayan özel bir kumaşla üretildi. Ayrıca düşük yerçekimi ortamında hareket kabiliyetini artırmak amacıyla diz eklemlerine özel mekanizmalar eklenmiş.
    Çin, insanlı Ay yolculuğu için yeni uzay giysisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çin’in yeni uzay giysisi, önceki Ay yürüyüşlerinde kullanılan hantal giysilere kıyasla daha ince bir yapıya sahip ve ileri teknolojiyle donatılmış durumda. Kask, panoramik parlama önleyici vizör ile uzun ve kısa odaklı kameralar içerirken, göğüs kısmına yerleştirilmiş bir kontrol konsolu, iletişim gibi kritik sistemlerle bağlantılı. Bu özellikler, astronotların görev sırasında daha verimli ve güvenli hareket etmelerini sağlayacak.
    Çin, insanlı Ay yolculuğu için yeni uzay giysisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Estetik açıdan da önemli detaylara sahip giysi için CMSA, halktan bu yeni nesil Ay giysisine uygun bir isim bulmaları için bir yarışma başlattı. Yarışmanın, hem Çin’in kültürel mirasını yansıtan hem de ileri teknolojiyi vurgulayan bir isim ortaya çıkarması bekleniyor.

    ABD ve Çin, Ay için yarışıyor

    Çin, Ay’a ilk insanlı görevini 2030’dan önce gerçekleştirmekte kararlı. Bu plan çerçevesinde, iki Long March 10 roketi fırlatılacak. Bunlardan biri astronotları taşıyan mürettebat kapsülünü, diğeri ise insansız bir Ay iniş aracını Ay yörüngesine ulaştıracak. Yörüngede birleşecek bu iki araçtan iniş aracı, iki astronotu Ay yüzeyine indirecek. Astronotlar birkaç saat sürecek bilimsel aktivitelerin ardından yörüngede bekleyen üçüncü mürettebat arkadaşıyla buluşarak Dünya’ya dönecek.

    Ancak Ay’a dönüş yarışında yalnızca Çin yok. NASA da 1972'deki son Apollo görevinden bu yana ilk mürettebatlı Ay inişi için çalışıyor. Bu bağlamda ajans, Artemis 3 programı kapsamında 2026 veya 2027 yıllarında Ay’ın güney kutbuna astronot indirmeyi planlıyor. Yakın gelecekte, Amerikan ve Çinli astronotların Ay’ın farklı bölgelerinde keşifler yaptığına tanıklık edeceğiz gibi duruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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