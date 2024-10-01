Çin, insanlı Ay yolculuğu için yeni uzay giysisini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Çin, 2030 yılına kadar Ay’a insan göndermeyi hedefleyen iddialı uzay programına hız kazandırırken, bu hedef doğrultusunda kullanılacak yeni nesil uzay giysisini tanıttı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından dört yıllık araştırma ve geliştirme çalışmalarının ardından tanıtılan bu modern uzay giysisi, ileri teknoloji ve kültürel esinlenmeleri bir araya getiriyor.

Çin'in yeni uzay giysileri etkileyici görünüyor

Tam Boyutta Gör Devlet televizyonu CCTV’nin aktardığına göre, bu hafif yapılı giysi astronotlara (taykonot veya hángtiān yuán) Ay yüzeyinde yürüyüş, tırmanış, rover kullanımı ve çeşitli bilimsel araştırmalar yapma imkanı sunacak. Giysi, Ay’ın zorlu koşullarına dayanacak şekilde ısıya ve Ay tozuna karşı koruma sağlayan özel bir kumaşla üretildi. Ayrıca düşük yerçekimi ortamında hareket kabiliyetini artırmak amacıyla diz eklemlerine özel mekanizmalar eklenmiş.

Tam Boyutta Gör Çin’in yeni uzay giysisi, önceki Ay yürüyüşlerinde kullanılan hantal giysilere kıyasla daha ince bir yapıya sahip ve ileri teknolojiyle donatılmış durumda. Kask, panoramik parlama önleyici vizör ile uzun ve kısa odaklı kameralar içerirken, göğüs kısmına yerleştirilmiş bir kontrol konsolu, iletişim gibi kritik sistemlerle bağlantılı. Bu özellikler, astronotların görev sırasında daha verimli ve güvenli hareket etmelerini sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Estetik açıdan da önemli detaylara sahip giysi için CMSA, halktan bu yeni nesil Ay giysisine uygun bir isim bulmaları için bir yarışma başlattı. Yarışmanın, hem Çin’in kültürel mirasını yansıtan hem de ileri teknolojiyi vurgulayan bir isim ortaya çıkarması bekleniyor.

ABD ve Çin, Ay için yarışıyor

Çin, Ay’a ilk insanlı görevini 2030’dan önce gerçekleştirmekte kararlı. Bu plan çerçevesinde, iki Long March 10 roketi fırlatılacak. Bunlardan biri astronotları taşıyan mürettebat kapsülünü, diğeri ise insansız bir Ay iniş aracını Ay yörüngesine ulaştıracak. Yörüngede birleşecek bu iki araçtan iniş aracı, iki astronotu Ay yüzeyine indirecek. Astronotlar birkaç saat sürecek bilimsel aktivitelerin ardından yörüngede bekleyen üçüncü mürettebat arkadaşıyla buluşarak Dünya’ya dönecek.

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Ancak Ay’a dönüş yarışında yalnızca Çin yok. NASA da 1972'deki son Apollo görevinden bu yana ilk mürettebatlı Ay inişi için çalışıyor. Bu bağlamda ajans, Artemis 3 programı kapsamında 2026 veya 2027 yıllarında Ay’ın güney kutbuna astronot indirmeyi planlıyor. Yakın gelecekte, Amerikan ve Çinli astronotların Ay’ın farklı bölgelerinde keşifler yaptığına tanıklık edeceğiz gibi duruyor.

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Çin, insanlı Ay yolculuğu için yeni uzay giysisini tanıttı