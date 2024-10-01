Çin, insanlı Ay yolculuğu için yeni uzay giysisini tanıttı

Çin, Ay’a ilk insanlı görevini 2030’dan önce gerçekleştirmekte kararlı. Bu plan çerçevesinde, iki Long March 10 roketi fırlatılacak. Bunlardan biri astronotları taşıyan mürettebat kapsülünü, diğeri ise insansız bir Ay iniş aracını Ay yörüngesine ulaştıracak. Yörüngede birleşecek bu iki araçtan iniş aracı, iki astronotu Ay yüzeyine indirecek. Astronotlar birkaç saat sürecek bilimsel aktivitelerin ardından yörüngede bekleyen üçüncü mürettebat arkadaşıyla buluşarak Dünya’ya dönecek.
Ancak Ay’a dönüş yarışında yalnızca Çin yok. NASA da 1972'deki son Apollo görevinden bu yana ilk mürettebatlı Ay inişi için çalışıyor. Bu bağlamda ajans, Artemis 3 programı kapsamında 2026 veya 2027 yıllarında Ay’ın güney kutbuna astronot indirmeyi planlıyor. Yakın gelecekte, Amerikan ve Çinli astronotların Ay’ın farklı bölgelerinde keşifler yaptığına tanıklık edeceğiz gibi duruyor.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.