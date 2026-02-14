Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, Ay hedefi için olağanüstü başarılı bir test gerçekleştirdi

    Çin, Ay’a insan gönderme hedefi doğrultusunda yeni Mengzhou kapsülü ve yeniden kullanılabilir Long March 10 roketini aynı uçuşta test etti. Çin, tüm testlerde başarıya ulaştı.

    Çin, Ay hedefi için olağanüstü başarılı bir test gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör

    Çin, 2030 yılına kadar Ay’a astronot indirme hedefi doğrultusunda insanlı uzay programında önemli bir eşiği geride bıraktı. Gerçekleştirilen yeni bir testte ülkenin yeni nesil Long March 10 roketi ile Mengzhou mürettebat kapsülünün aynı uçuşta fırlatıldı. Test kapsamında hem güvenlik sistemlerinin hem de yeniden kullanılabilir roket teknolojisi sahada doğrulanmış oldu.

    China Manned Space Agency (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen testin Çin’in insanlı Ay programında “önemli bir atılım” anlamına geldiği belirtildi. Çin ile ABD arasındaki yeni Ay yarışı, yalnızca prestij değil aynı zamanda gelecekteki Ay kaynakları açısından da stratejik önem taşıyor. Bu bağlamda Long March 10 roketi ve Mengzhou uzay aracı, Çin’in Ay mimarisinin temel bileşenleri arasında yer alıyor.

    Kritik güvenlik testi başarıyla yapıldı

    Test uçuşu, Çin’in en güneyindeki Haynan Adası’nda bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi’nden gerçekleştirildi. Geliştirme süreci devam eden Long March 10 roketinin alt ölçekli bir versiyonu kullanıldı. Roketin tepesinde ise içinde mürettebat bulunmayan bir Mengzhou test kapsülü yer aldı. Fırlatmadan birkaç dakika sonra roketin maksimum aerodinamik basınca (Max-Q) ulaştığı sırada kapsülün fırlatma kaçış motorları devreye alındı.

    Bu testte olası roket arızası durumunda kapsülün astronotları hızla güvenli mesafeye taşıması simüle edildi. Başarılı geçen testin ardından kapsül yine başarılı bir şekilde açık denize iniş yaptı. CMSA, hem roketin ilk aşamasının hem de kapsülün planlanan deniz alanına güvenli şekilde indiğini açıkladı.

    Tek taşla iki kuş vuruldu

    Bu test yalnızca kapsülün güvenlik sistemini doğrulamakla kalmadı aynı zamanda Çin’in şimdiye kadarki en başarılı yeniden kullanılabilir roket denemelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

    Mengzhou kapsülü ayrıldıktan sonra Long March 10’un ilk aşaması görevine devam etti. Gazyağı yakıtlı YF-100 motorlarının gücüyle yükselişini sürdüren roket, tırmanışının ardından atmosfere yeniden giriş yaptı. Kritik aşamada motorlarını tekrar ateşleyen ilk kademe, kontrollü bir alçalışla Güney Çin Denizi’nde bekleyen kurtarma platformunun hemen yanına iniş yaptı.

    Ay hedefi için kritik

    Çin, Ay hedefi için olağanüstü başarılı bir test gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Çince’de “rüya gemisi” anlamına gelen Mengzhou, Çinli astronotları Dünya’dan Ay yörüngesine taşıyacak ana araç olacak. Mürettebat, Ay yörüngesinde bir iniş aracına transfer edilerek yüzeye inecek. Kısa süreli görev sonrası astronotlar yeniden havalanarak Mengzhou ile kenetlenecek ve Dünya’ya dönüş yapacak.

    Mengzhou kapsülünün yalnızca Ay görevleri için değil, aynı zamanda Çin’in alçak Dünya yörüngesindeki uzay istasyonuna da hizmet vermesi planlanıyor. Böylece 1990’lardan bu yana kullanılan Shenzhou kapsülünün yerini alacak. CMSA, Mengzhou’nun çoklu yeniden kullanım kapasitesine sahip olacağını belirtiyor. Alçak Dünya yörüngesi görevlerinde yedi astronota kadar taşıma kapasitesi sunacak kapsül, Ay görevlerinde ise daha küçük ekiplerle uçacak.

    Mengzhou’nun ilk yörünge test uçuşunun bu yıl içinde yapılması planlanıyor. Bu görevde kapsül, Long March 10A roketiyle fırlatılacak ve alçak Dünya yörüngesindeki Tiangong uzay istasyonuna kenetlenecek. Long March 10A konfigürasyonu, yeniden kullanılabilir bir ilk kademe ve bir üst kademeden oluşacak.

    Tam ölçekli Long March 10 roketi ise üç adet ilk kademe güçlendiricisinin bir araya gelmesiyle toplam 21 motor taşıyacak. Bu yapı sayesinde alçak Dünya yörüngesine 70 metrik tona kadar yük yerleştirebilecek kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Roketin, yaklaşık 26 metrik tonluk Mengzhou uzay aracını Ay’a gönderecek enerjiye sahip olacağı ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea cross 1.6 dizel otomatik alınır mı parayla rapor veren hastaneler ankara skoda kamiq elite ile premium arasındaki fark yaz lastiği yağmurda kayar mı verrutol kaç günde etki eder

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum